«Был бодр, а потом случилась трагедия»: умер Юрий Власов

О смерти легендарного советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира и Европы Юрия Власова на своей странице в Instagram сообщил пауэрлифтер Михаил Кокляев.

«Это утрата. Отламываются весомые куски от корабля. Наша задача — не ударить в грязь лицом. Надо морально и нравственно соответствовать вещам, которыми обладал Юрий Петрович. Стараюсь за правильный смысл жить, даже не бороться. Хочу сохранить традиции советского спорта, которые больше олицетворяют в себе мужество», — цитирует Кокляева «Спорт-Экспресс».

Трагическую новость подтвердили в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), где, сославшись на родственников Власова, сообщили, что его смерть наступила в связи с естественными причинами. Церемония прощания с легендарным тяжелоатлетом состоится 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве

«Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной.

Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время — ни простудными заболеваниями, ни коронавирусом»,

— приводит ТАСС слова генерального секретаря ФТАР Александра Кишкина.

Еще будучи курсантом саратовского суворовского училища, Юрий Власов получил второй мужской разряд по легкой атлетике. В 1959 году он закончил радиотехнический факультет Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского по специальности «инженер по авиационной радиосвязи». В студенчестве Власов занимался также тяжелой атлетикой в весовой категории свыше 90 кг, являясь одним из лучших спортсменов СССР. В частности, он пять раз побеждал на чемпионатах страны и ради того, чтобы представлять ЦСКА, его по указанию ЦК КПСС откомандировали из войск ПВО. Помимо побед на национальном уровне, Власов четырежды становился лучшим тяжелоатлетом мира в своей весовой категории и еще шесть раз брал золото на континентальных первенствах.

В 1960 году Власов стал олимпийским чемпионом. На Играх в Риме он выжал 180 кг, вырвал 155 кг и толкнул 202,5 кг, в общей сумме достигнув результата в 537,5 кг, что стало на тот момент мировым рекордом. Его ближайший преследователь — Джеймс Брэдфорд из США — в сумме уступил советскому тяжелоатлету 25 кг.

Скончался Юрий Власов, олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира по тяжёлой атлетике. Ему было 85 лет.



Легенда!#Olympics pic.twitter.com/QiXzKAOOIk — Олимпийские игры (@Olympic) February 13, 2021

На следующей Олимпиаде Власов стал серебряным призером и после соревнований в Японии принял решение попрощаться с профессиональным спортом. Столкнувшись с финансовыми проблемами, он все же продолжил занятия тяжелой атлетикой, но 1968 году все-таки ушел из спорта.

«В нашем супертяжелом весе он был долгожителем, очень грустно, что такая легенда ушла из жизни. С его уходом закончилась великая эпоха советской тяжелой атлетики 60-х», — цитирует ТАСС олимпийского чемпиона 1996 года Андрея Чемеркина.

«Я его хорошо знал, мы его любили. Я с ним вместе работал. Очень жалко, но что сделать, он прожил хорошую жизнь. Безусловно, он был кумиром миллионов спортсменов и где-то даже основоположником российской тяжелой атлетики», — добавил олимпийский чемпион — 1976 Давид Ригерт.

Поклонником Юрия Власова был и Арнольд Шварценеггер.

Его первая встреча с советским тяжелоатлетом случилась еще на чемпионате мира 1961 года, когда во время соревнований после одной из попыток к Власову подошел тренер с 14-летним Шварценеггером. Диалога у них тогда не сложилось, и после этого два именитых атлета встретились вновь аж 27 лет спустя, когда Шварценеггер, будучи звездой Голливуда, прилетел в Москву на съемки фильма «Красная жара». Встреча с Власовым, по признаниям актера, стала одной из основных его целей визита в Россию, в ходе нее Арни вручил Власову фотооткрытку со своим автографом.

Сам же Власов помимо спортивной карьеры искал свое место и в литературе с публицистикой. Еще занимаясь тяжелой атлетикой, он печатался в таких журналах, как «Огонек», «Юность» и «Известия», а после ухода из спорта написал несколько повестей. Позднее Власов, который в свое время также возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР, занялся политической деятельностью и представлял оппозицию Борису Ельцину, которому не смог составить конкуренции на президентских выборах в 1996 году. Не сыскав удачи в политике, Власов вновь занялся публицистикой и литературой, издав несколько книг.