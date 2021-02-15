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«Накаленная обстановка»: почему сборная по биатлону проваливается на ЧМ

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Разногласия тренеров и провал лидеров: причины неудач России на ЧМ по биатлону

Сборная России по биатлону провально стартовала на чемпионате мира в Поклюке, не завоевав ни одной медали за пять гонок. «Газета.Ru» разбирается в причинах неудач национальной команды.

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На чемпионате мира по биатлону подходит к концу выходной день. 16 февраля соревновательная программа возобновится женской индивидуальной гонкой на 15 км.

В преддверии новых стартов сборную России лихорадит: биатлонистки впервые за турнир отказались общаться с прессой, а известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем Telegram-канале, что «обстановка в женской команде непростая, накаленная».

Эту нервозность легко объяснить: спортсменки не только не завоевали ни одной медали (это как раз не очень удивляет), но и выступили откровенно плохо.

Например, лидер сборной Светлана Миронова уничтожила шансы команды в смешанной эстафете, зайдя на два штрафных круга, а потом финишировала 64-й в спринте, допустив шесть промахов на стрельбе и не отобравшись в гонку преследования.

Другие россиянки провалились с чуть меньшим треском, но от этого не легче. Лучший результат — 19-е место в спринте, и принадлежит он дебютантке чемпионата мира Ирине Казакевич, которая попала в команду в последний момент решением тренерского штаба. А девушки, которых целенаправленно готовили к Поклюке-2021, не оправдали надежд — кто по скорости, кто по стрельбе, а кто по всем аспектам сразу.

В мужской сборной ситуация немного получше: медалей все так же нет, но хотя бы радует своим прогрессом Эдуард Латыпов, занявший седьмое место в гонке преследования, а Александр Логинов пока проваливается по стрельбе, но ходом не так уж плох, что оставляет шансы на медали в случае чудесного попадания на всех огневых рубежах. В остальном все тоже не очень, но два спортсмена, подающих надежды, — это уже лучше, чем ничего.

Колоссальное давление оказывается сейчас на тренерский штаб, который не справился с подведением большинства спортсменов к главному старту сезона.

Выбор высокогорной Поклюки (1350 м над уровнем моря) для финального сбора перед ЧМ уже раскритиковали все эксперты, имеющие хоть какое-то отношение к биатлону. Из-за нехватки кислорода организм спортсменов мог отреагировать не лучшим образом на долгое пребывание на высоте — и, похоже, именно это и произошло. Исправить ситуацию сейчас уже не представляется возможным.

«Я знаю одно — команду не смогут переселить вниз, — заявил в комментарии «СЭ» Губерниев. — Где сборная жила, там и будет жить. Это решение Международного союза биатлонистов (IBU). Остается надеяться на чудо, потому что команда не готова к чемпионату мира. Мы испытываем комплексные проблемы».

Главный тренер сборной России Валерий Польховский, который и выбрал Поклюку для финальной подготовки команды, подчеркнул, что провал в результатах обусловлен не ухудшением физических кондиций на фоне длительного пребывания в высокогорье, а лишь слабой стрельбой.

«У нас было преимущество — мы 16 дней катались на этой трассе, изучали каждый ее сантиметр. Но это теперь уже неинтересно. Если бы наши стреляли на «ноль», то были бы очень близки к пьедесталу или стояли бы на нем. Так давайте на это тоже смотреть, а то: не туда приехали...» — приводит слова Польховского «СЭ».

Также специалист опроверг сообщения о том, что он якобы пошел наперекор старшим тренерам женской и мужской команд (Михаил Шашилов отвечает за девушек, а Юрий Каминский — за мужчин) в вопросе места для финальных сборов перед ЧМ.

«У меня вообще такой принцип: прежде чем принять какое-то решение, обсудить его со старшими тренерами. С Поклюкой все было сделано как надо и организовано большими усилиями. Мы были в Антхольце, потом приехали сюда — что, нужно было сказать «нет» и вернуться обратно? Профессионалов-то у нас много. Да нормально все, процесс идет!» — считает Польховский.

Сами Шашилов и Каминский при этом заявили, что хотели устроить сборы на меньшей высоте — в итальянском Антхольце. В ответ Польховский обронил недвусмысленную фразу про то, что некоторые люди «бегут с корабля», и сообщил, что об этих «планах» узнал только из прессы.

«Тренеры хотели в Антхольц, но не попали? Хотеть не вредно — возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймет, услышит», — цитирует тренера Sports.ru.

Очевидно, что между тренерами разлад. Ответы друг другу через прессу, несостыковки в планах, отсутствие четкой генеральной линии и размытое распределение ответственности между тремя людьми — все это добивает и без того слабый сейчас отечественный биатлон.

В СМИ уже давно сообщалось, что Польховский хотел поставить старшими тренерами других специалистов — Роберта Кабукова и Владимира Королькевича. Своим людям он мог бы давать директивы и ждать их исполнения, что, по крайней мере, составило бы одну понятную тактику, и вся ответственность лежала бы на нем.

Однако уже бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев тогда воспротивился этому выбору, и в итоге старшими стали Шашилов и Каминский, которые в такой степени Польховскому не подчиняются. Так и получилось, что у сборной не единая тактика подготовки, а мешанина из компромиссов.

«План подготовки к чемпионату мира был на старших тренерах. Они составили план, я только высказал свои пожелания. Прислушались к ним или нет — сложно сказать»,

— говорит теперь Польховский.

Впереди еще семь стартов на чемпионате мира — две индивидуальные гонки, супермикст, две эстафеты и два масс-старта. Хочется верить, что сборная России сможет перезагрузиться и если уж не возьмет медаль, то хотя бы перестанет производить удручающее впечатление. Но надежды на это все меньше.