Призрачная надежда: россиянки бегут в индивидуальной гонке на ЧМ. LIVE

Пока чемпионат мира в Поклюке для сборной России складывается сверхнеудачно. Сегодня женская команда будет пытаться переломить ситуацию. Особенно тревожно за Миронову, у которой вообще не получается сейчас стрельба. Но тренеры говорят, что для нее этот старт важен, и он может все изменить. Посмотрим, поболеем.