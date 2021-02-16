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Призрачная надежда: россиянки бегут в индивидуальной гонке на ЧМ. LIVE

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Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. ОНЛАЙН

В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Не справилась Лиен с нервами — два промаха. Она только пятая теперь. К сожалению, промахнулась один раз и Кайшева — с девятым временем с рубежа убегает.

Ханна Оберг стреляет последнюю стойку чисто и убегает лидером на финишный отрезок! Тем временем Лариса Куклина допускает один промах на своей первой стрельбе.

Лиен на пути к четвертому рубежу 4 секунды ходом у Хаузер уже отыграла!

Ульсбю-Ройселанд могла после третьего рубежа возглавлять гонку, но промахнулась последним выстрелом! Пятая пока норвежка.

Вот положение на четвертой стрельбе на данный момент.

Уже +13,0 и 23-я позиция у Куклиной. Двигается к первому рубежу.

У Алимбековой промах на четвертом рубеже. Проигрывает Вирер ходом.

У Вирер второй промах в гонке на четвертом рубеже. А у Куклиной приличный 16-й разгон — +6,5.

Кстати, несколько минут назад на дистанцию ушла Лариса Куклина.

Ого! Лиза-Тереза Хаузер снова стреляет чисто и на 17,9 секунд опережает Лиен!

Кайшева! Бежит небыстро, но стала хорошо стрелять. Снова ноль. У нее один промах всего, и она седьмая пока после трех рубежей! Правда, +1:40,8.

Один промах у Ханны Оберг на третьем рубеже, и она все равно была первой, но уже три стрельбы без ошибок прошла норвежка Ида Лиен! Она выигрывает у шведки 23 секунды.

Ульсбю-Ройселанд на втором рубеже (первой стойке) несколько раз пережидала ветер, но в итоге попала все пять! Это четвертое время — -0,2 от Вирер!

Алимбекова могла стать лидером после трех рубежей, но смазала первый выстрел. +6,6 от Вирер и вторая строчка протокола на данный момент.

С 14-секундным отставанием подошла к первому рубежу Татьяна Акимова и допустила один промах.

У норвежки Тириль Экхофф один промах на первом рубеже, но с ее скоростью он не лишает шансов на медаль. Доротея Вирер промазала последним выстрелом на третьем рубеже. Но пока она лидирует.

Австрийка Лиза-Тереза Хаузер также чисто проходит второй рубеж и уходит в 2,1 секунды позади Оберг!

Кайшева чисто отстрелялась на втором рубеже. Она сейчас 22-я. А лидирует также чисто сработавшая Оберг!

У Акимовой 19-й разгон — +8,3. Нормально. А вот Кайшеву на дистанции уже догнала Ханна Оберг, которая стартовала минутой позже...

Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанд подошла к первому рубежу не в самом быстром темпе, зато все попала. Пятое время на данный момент — +9,5.

Татьяна Акимова ушла на дистанцию. Она готовилась именно к этой гонке. А на лежке промах у Денизы Херманн.

Динара Алимбекова стреляет без промахов и на втором рубеже! Становится лидером! 2,1 секунды выигрывает у Вирер.

У Пройсс промах на втором рубеже, а подошедшая к нему лидером Харватова мажет дважды...

Чистая вторая стрельба и уверенное первое место у Вирер! Причем долго из-за порыва ветра выцеливала последний выстрел.

У Перссон два промаха на втором рубеже, а австрийская спортсменка Лиза-Тереза Хаузер стреляет первую лежку чисто и уходит с третьим временем, сдвигая на одну позицию вниз также сработавшую без промахов Алимбекову.

Шведка Ханна Оберг попадает все пять на первой лежке, но пока только шестая. А на втором рубеже гонку возглавляет отстрелявшаяся чисто Шевалье-Буше.

Одновременно на рубеже Кайшева (первом) и Сола (втором). У россиянки один промах, а вот белорусская спортсменка, которой сегодня исполняется 25 лет, мажет аж трижды!

Лидером на первой лежке сейчас стала чешка Люция Харватова. Чистая стрельба и -7,3 от Вирер.

Немка Франциска Пройсс стреляет чисто, а к рубежу скоро подойдет Кайшева, которая уступает на отметке 1,4 км Соле аж 20 секунд! Это предпоследний на данный момент разгон. Кошмар.

Кстати, Вирер сегодня может выиграть малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

Вирер работает без промахов на первой лежке! -8,5 секунд от Перссон.

А вот сильная шведка Линн Перссон стреляет чисто и устанавливает первый реальный ориентир: 8:44.7.

И Шевалье-Буше промахнулась — один раз тоже.

У Анны Сола есть промах на лежке, а на дистанцию ушла Ульяна Кайшева.

Витоцци сразу же губит свои шансы, допуская два промаха на первой стрельбе.

Опытная и опасная француженка Анаис Шевалье-Буше тоже уступает белорусской биатлонистке — 2,4 с.

Анна Сола хорошо разгоняется: на первой отсечке опережает Витоцци на 7,5 секунд!

Итальянка Доротея Вирер ушла в гонку.

Сенсационная белоруска Сола ушла на дистанцию. До старта россиянок еще далеко.

Старт дан! Лиза Витоцци ушла на дистанцию.

Пока чемпионат мира в Поклюке для сборной России складывается сверхнеудачно. Сегодня женская команда будет пытаться переломить ситуацию. Особенно тревожно за Миронову, у которой вообще не получается сейчас стрельба. Но тренеры говорят, что для нее этот старт важен, и он может все изменить. Посмотрим, поболеем.

Сегодня сборную России представят следующие спортсменки: 20. Ульяна Кайшева, 48. Татьяна Акимова, 73. Лариса Куклина, 93. Светлана Миронова.

Гонка начнется в 14.05 мск.

На чемпионат мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.