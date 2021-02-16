Сказка продолжается: Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Аслан Карацев (Россия) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

Фантастическое, сказочное, невероятное восхождение никому ранее неизвестного 27-летнего россиянина Аслана Карацева на Australian Open продолжается!

Утром 16 февраля по московскому времени (вечером 15-го по времени Мельбурна) он разобрался с болгарином Григором Димитровым, 21-й ракеткой мира и 18-м сеяным на этом турнире, и пробился уже в полуфинал.

Еще год назад Карацева никто в теннисном мире не знал. До пандемии он находился за пределами топ-200 и играл только челленджеры и фьючерсы — турниры для низкорейтинговых игроков.

После возвращения из карантина большого тенниса переехавший тренироваться в Минск россиянин очень мощно спрогрессировал, выиграл больше 30-ти матчей, и его успешное выступление в квалификации к Открытому чемпионату Австралии точно не было случайным.

Однако представить такое восхождение по основной сетке «шлема», который для уже достаточно возрастного игрока к тому же является дебютным, было просто невозможно.

Да и сам Карацев вполне адекватно оценивает происходящее. В телеинтервью уже после победы над Димитровым он на вопрос знаменитых в прошлом теннисистов Матса Виландера и Барбары Шетт, работающих теперь журналистами, ответил, что только улыбнулся бы, если кто предсказал ему неделю назад выход в полуфинал.

В Австралии столь низкорейтинговый игрок последний раз в четвертьфинале-то был аж в 1991 году — тогда Патрик Макинрой начинал соревнования тоже именно 114-й ракеткой мира.

Что до самого матча с Димитровым, то началось все полностью под диктовку болгарина. Это было дежавю первых двух сетов матча предыдущей стадии против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Тогда соперник Карацева тоже доминировал без вариантов и уверенно повел со счетом 2-0 по партиям. Правда, в середине третьей игра развернулась на 180 градусов, и адаптировавшийся к игре оппонента россиянин не просто взял следующие три сета и матч, а сделал это в сверхуверенной манере.

Но Димитров-то не должен был повторить такой ошибки и не дать Аслану поднять голову. Болгарин спокойно выиграл первый сет, хотя первым проиграл свою подачу в третьем гейме. Со счета 1:2 Григор заиграл просто шикарно, тут же сделав обратный брейк и больше не отдав сопернику в партии ни одного гейма (а на своих подачах и ни одного очка).

В начале второго сета фаворит снова взял свою подачу под ноль, а затем был близок к тому, чтобы повести с брейком.

Когда при счете 30:30 Карацев просто не побежал за не самым сильным и вполне очевидным ударом оппонента в открытый корт, это выглядело чуть ли не капитуляцией.

Но ей не являлось. Россиянин на зубах вытащил гейм, отыграв по его ходу пять брейк-пойнтов и поверил в себя, хотя с трудностями ему еще предстояло справиться.

Димитров снова легко выиграл свою подачу и боролся гейм Аслана, но тот снова спас два брейк-пойнта, а затем уже сам зацепил подачу оппонента, сделав брейк. Болгарин тут же реваншировался, но в матче что-то неуловимо и бесповоротно изменилось.

Еще один брейк Карацев сделал в девятом гейме, а выйдя подавать на партию, взял свою подачу под ноль.

Димитров по инерции еще смог выиграть первый гейм на своей подаче в третьем сете, но царил на корте уже россиянин, который выиграл следующие шесть геймов, включая три чужие подачи.

Перед четвертым сетом болгарин взял медицинский перерыв из-за возникших у него проблем со спиной, и по ходу дальнейшей игры было видно, что Григору действительно больно и трудно.

По сути, матч просто доигрывался до уже очевидной победы андердога, но принижать заслуги Карацева не стоит. Ему было гораздо сложнее в предыдущих раундах, так что проблем со здоровьем и функциональным состоянием можно было скорее ожидать у него, но ничего такого не произошло.

Карацев вышел в полуфинал и стал первым дебютантом в истории, который дошел в мужском одиночном разряде до такой стадии на своем первом «шлеме».

Теперь он в полуфинале сразится с победителем противостояния первой ракетки мира серба Новака Джоковича и шестого сеяного немца Александра Зверева, но при любом исходе дебютирует в топ-50 мирового рейтинга.

А еще впервые с 2006 года в полуфинале турнира «Большого шлема» Россия в мужском одиночном разряде будет представлена двумя игроками, ведь в еще одном четвертьфинале Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют друг с другом.