Медведев в полуфинале: Рублев не справился с жарой Australian Open

«Перед последним геймом у меня начались судороги, я не мог отталкиваться левой ногой. Но мне нужно было подать. Играть в такую жару — очень сложно. А после длинных розыгрышей дышать тяжело. Думаю, что я первый теннисист, который заставил Андрея вот так завершить матч. Всегда тяжело играть с другом, но на корте мы соперники. Для меня сегодня один из лучших матчей, потому что Рублев проводил отличный турнир. Я очень рад и за Аслана Карацева, который пробился в полуфинал. Россия становится теннисной нацией», — резюмирует Медведев игру.

"It was one of the best matches I've played lately, not only here but even last year, this match is really unbelievable"@DaniilMedwed is finding his best form at the right time ��#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/MMTkRHlUSA — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021