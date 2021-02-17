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«Есть некоторые сложности»: вернется ли Промес в «Спартак»

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«Спартак» продолжает переговоры с «Аяксом» по Промесу

Возвращение Квинси Промеса в московский «Спартак» может не состояться этой зимой. Несмотря на желание футболиста переехать в Россию, он не может договориться по условиям трансфера со своим нынешним клубом «Аяксом», а красно-белые на это повлиять никак не могут.

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Эпопея с переходом полузащитника Квинси Промеса в «Спартак», судя по всему, все еще далека от развязки. О том, что красно-белые заинтересованы в возвращении своего бывшего футболиста в нынешнее трансферное окно, стало известно еще в середине декабря, позднее клубы вступили в официальные переговоры, однако преград к трансферу оказалось достаточно.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов накануне подтвердил, что переход все еще не согласован из-за затруднившегося общения игрока с «Аяксом». 29-летний нидерландец по-прежнему не может согласовать с руководством «аяксидами» условия расторжения контракта. Трудовое соглашение сторон действует еще ни много ни мало три с половиной года.

«Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, но «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. На текущий момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, они договорятся»,

— приводит слова Фетисова «Чемпионат.com».

«Аякс» изначально не был против трансфера: учитывая негатив со стороны болельщиков к игроку и проблемы Промеса с законом, порочащие имидж клуба, «аяксиды» занимали позицию, что если футболист захочет, то он уйдет, но лишь по разумной цене. А, поскольку контракт с 29-летним футболистом рассчитан еще на довольно продолжительный срок, и лишь полтора года назад за него заплатили почти €16 млн «Севилье», вопрос цены, как и предполагалось, будет основной проблемой.

Трансферное окно в России закрывается 25 февраля. До этого времени, как заявил спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, переговоры продолжатся.

«Мы продолжаем переговоры со «Спартаком» по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели. Возможно, нам еще удастся договориться», – цитирует функционера Metaratings.

«Известные события», которые упомянул Овермарс, касаются уголовного преследования Промеса в Нидерландах. Инцидент с участием игрока произошел еще в июле прошлого года. Тогда на частной вилле игрока в городе Абкауде проходила домашняя вечеринка, и Промес, по версии следствия, повздорил со своим двоюродным братом и нанес ему несколько колото-резаных ран ножом. Свидетелями стали несколько человек, утверждавшие, что последствия могли быть плачевными, если бы Промеса не остановили.

Известно, что пострадавший получил тяжелое повреждение колена и многочисленные глубокие порезы. При этом обратился в правоохранительные органы кузен футболиста сборной Нидерландов лишь спустя пять месяцев, и только тогда было возбуждено дело. Впоследствии Промес провел несколько дней под арестом. В настоящий момент следствие продолжается — Промесу может грозить наказание в виде четырех лет тюрьмы за нанесение «тяжких телесных повреждений».

В «Аяксе» же опасаются, что исход дела может негативно повлиять на клуб, и сейчас пытаются застраховать себя с финансовой точки зрения.

Промес, напомним, защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. За это время он стал чемпионом России и обладателем Олимп — Суперкубка страны, проведя в составе красно-белых 135 матчей, отметившись в них 66 голами и 33 результативными передачами. Полузащитник позднее был продан в «Севилью» более чем за €20 млн, но заиграть в Испании не сумел и вернулся в Нидерланды.