На кону финал: Медведев и Карацев против Джоковича и «правнука Старостина»

Карацев против гипноза Джоковича

Одну из главных сенсаций нынешнего розыгрыша Australian Open сотворил Аслан Карацев. До сих пор 27-летний россиянин не видел никакого успеха на турнирах «Большого шлема», не входил и в сотню лучших теннисистов мира и дебютировал на Открытом чемпионате Австралии, пробившись в основную сетку через квалификацию. Тем не менее Карацев обыграл всех, кто стоял на его пути, даже несмотря на более высокое положение соперников в рейтинге ATP.

Сначала он одолел итальянца Джанлуку Маджера, затем разгромил белоруса Егора Герасимова, в третьем круге не отдал ни сета именитому аргентинцу Диего Шварцману, занимавшему девятую строчку рейтинга, а после добыл волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом, пробившись в четвертьфинал. Казалось, что на этом сказка Карацева подойдет к концу, но даже Григор Димитров не смог остановить россиянина.

Первый сет Аслан вновь, как и в матче с Оже-Альяссимом, проиграл практически вчистую, но во второй партии уроженец Владикавказа взял игру под свой контроль, реализовал важный брейк-пойнт в конце сета и затем выиграл его, подав в ключевом гейме под ноль.

В третьем сете Димитров окончательно сдался: болгарина вновь одолели боли в спине. Позднее Григор признался, что перед матчем даже не мог самостоятельно надеть носки. В итоге оставшиеся две партии, даже несмотря на помощь медиков, Димитров отдал вчистую. 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 — Карацев, еще совсем недавно находившийся в середине второй сотни рейтинга ATP, сенсационно пробился в полуфинал Australian Open.

«Верю, что это не сон. В первом сете было сложно привыкнуть, он мне все время сбивал ритм. Было тяжело подстроиться под эту игру. У меня было много невынужденных ошибок. Во втором сете более-менее разыгрался, удалось сделать брейк, я закрыл сет. В третьем сете почувствовал, что Григор еле ходил, вызвал физиотерапевта. Думал, в четвертом сете он соберется», — цитирует Карацева Eurosport.

Поспорит с россиянином за путевку в решающий матч не кто-нибудь, а сам Новак Джокович — восьмикратный триумфатор Australian Open и действующий чемпион турнира. Естественно, до этого момента Карацев и именитый серб еще ни разу не встречались.

«Признаюсь, ни разу не видел Карацева и его матчей до этого турнира. Могу сказать, что он физически сильный парень, у него хорошее движение и мощная игра на задней линии, хорошая подача. Видна русская школа. То, что он в полуфинале Australian Open, — это точно не случайность. Для него это уже большой успех, ему нечего терять, и он наверняка постарается обыграть и меня», — сказал Джокович в преддверии встречи с Асланом.

У самого серба на нынешнем чемпионате легких матчей практически не было: только в первом круге он не проиграл ни сета французу Жереми Шарди. После этого Джоковичу пришлось попотеть в противостоянии с американцами Фрэнсисом Тиафо и Тейлором Фритцем, а также канадцем югославского происхождения Милошом Раоничем. Не самую уверенную игру Новак показал и в четвертьфинале, где его соперником стал Александр Зверев.

Для немца, имеющего российские корни, эта встреча стала матчем упущенных возможностей. Еще в первом сете было заметно, что Александр был явно не уверен в себе. По ходу партии он вел с преимуществом, но в итоге провалил подачу на сет и довел дело до тай-брейка, где все-таки победу добыл. Во втором сете Зверев откровенно посыпался и взял лишь два гейма, но в третьем Александр вроде как вернулся в игру и имел солидное преимущество, ведя после пятого гейма со счетом 4:1.

Но затем немец все растерял. Возможно, на него подействовало поведение Джоковича: серб известен своими способностями манипулировать и психологически влиять на своих соперников, вот и в данной ситуации Новак яростно разбил свою ракетку и натурально напугал Зверева. Иначе объяснить то, что Александр вчистую проиграл пять геймов подряд, нельзя.

Похожая картина сложилась и в четвертой партии: Зверев выигрывал 3:0, имел аж три брейка для того, чтобы взять и четвертый гейм кряду, но все равно сам отдал Джоковичу игру. Серб перевел партию в тай-брейк и в итоге одержал победу.

Медведев вновь не отдал Рублеву ни сета и поборется с «правнуком» Николая Старостина

Противостояние Даниила Медведева с Андреем Рублевым уже стало историческим для российского тенниса хотя бы потому, что по его итогам и благодаря успеху Карацева впервые в полуфинале Australian Open оказались два представителя России. Для самих же Даниила и Андрея их очные матчи также являются по-своему принципиальными, ведь в предыдущих четырех встречах верх неизменно брал Медведев, который к тому же не проиграл своему соотечественнику ни одного сета. Так было и в сентябре прошлого года в четвертьфинале US Open, где Рублев изрядно потрепал нервы 25-летнему москвичу. Но если тогда Медведев имел ощутимое превосходство в мастерстве и опыте, то к чемпионату в Австралии и по ходу турнира Андрей набрал прекрасную форму и мощь, потому и явного фаворита новой встречи назвать было невозможно.

На деле так и вышло: теннисисты выдали крайне нервные две первые партии, в которых допустили немалое количество ошибок. За Медведева, взявшего два сета, в большей мере сыграли именно опыт и отличная выносливость. Рублеву, который в третьем сете выглядел гораздо хуже, чем в начале матча, физики как раз и не хватило. В перерыве Андрей даже отправился в раздевалку, чтобы немного прийти в себя, но это его не спасло.

В итоге Медведев, который на последних геймах был вынужден справляться с судорогами в ноге, на опыте взял и третью партию, вновь не уступив своему талантливому соотечественнику ни сета, а также доведя свою общую победную серию до 19-ти матчей кряду.

«Мы провели несколько невероятных розыгрышей. После них было тяжело дышать. Я знал, как нейтрализовать потрясающие мощные удары Андрея. Это был один из лучших моих матчей в последнее время — и не только здесь. Матч был невероятным, потому что Андрей играл очень хорошо. Но я сумел победить его в трех сетах, даже без тай-брейка. Очень этому рад. Буду рад, если в финале встречусь с Асланом Карацевым», — сказал Медведев после матча.

Never easy to play friend and countryman. Nothing but respect. @AndreyRublev97. On to the next match! @AustralianOpen pic.twitter.com/9C2ShhuLxp — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 17, 2021

Соперником Даниила станет весьма интересный для российских болельщиков персонаж — греческий теннисист Стефанос Циципас. Примечательна фигура грека его родословной, ведь мать спортсмена — россиянка Юлия Сальникова, дочь именитого советского футболиста и ветерана московского «Спартака» Сергея Сальникова, который в разные этапы своей карьеры в общей сумме провел более 200 матчей за красно-белых.

В свое время ходили легенды, что Сергей Сальников является внебрачным сыном Николая Старостина, основателя «Спартака» и одного величайших людей в истории московского клуба. Потому и Циципаса называют правнуком Старостина, что, конечно, не является подтвержденным фактом и вряд ли когда-то им станет.

На нынешнем турнире в Австралии 22-летний грек разгромил француза Жиля Симона, добыл нервную победу над австралийцем Танаси Коккинакисом, а также не отдал ни сета Микаэлю Имеру из Швеции. В четвертьфинал Циципас прошел автоматически, когда из-за травмы от участия в матче отказался итальянец Маттео Берреттини. Соперником Стефаноса в борьбе за путевку в полуфинал стал еще один мастодонт мирового тенниса — Рафаэль Надаль.

Свой статус фаворит оправдывал с самого начала, когда без особых трудностей выиграл первые два сета, однако в третьей партии, в которой по всей логике он также должен был взять верх, допустил осечку. На своей подаче испанец брал геймы под ноль, и только при счете 5:6 эта серия прервалась. В итоге сет был доигран на тай-брейке, в ходе которого Циципас сумел сделать аж три мини-брейка и сократить отставание в счете.

Этот момент стал переломным в том числе и для самого грека, который обрел сумасшедшую уверенность в собственных силах, буквально задавив психологически такого мастера, как Надаль. Рафаэль допустил ошибки в решающих эпизодах, и в итоге в полуфинал прошел не он, а именно Циципас — 3:6, 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. В этот результат, пожалуй, не верил даже сам грек.

When you become the third person in history to defeat Rafael Nadal from two sets to love down @steftsitsipas | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/bqEHhOlj6i — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

«Не знаю, как описать случившееся на корте. Я очень нервно начал этот матч, не могу сказать, что произошло после третьего сета. Я буквально летал, словно птица, у меня получалось абсолютно все. Невероятно. Чего жду от противостояния с Медведевым? Он сильный и стабильный теннисист, у него впечатляющая победная серия, так что будет очень тяжело», — сказал Циципас после матча.

Для теннисистов эта очная встреча станет уже седьмой. Преимущество остается за Медведевым, который в шести играх с Циципасом одержал пять побед. Однако то самое поражение произошло как раз в их последней встрече на итоговом турнире ATP в 2019 году, где чемпионом стал Циципас. Впрочем, олимпийский чемпион Сиднея и победитель Australian Open — 1999 Евгений Кафельников не верит, что грек сможет взять верх над Даниилом и в этот раз.