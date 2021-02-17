Латыпов сломал палку и промахнулся: Россия осталась без медалей

Стартовала стрельба лежа. Италия по-прежнему зажигает — Хофер быстро закрыл единственный промах и остался лидером. Француз Гигонна вообще не допустил осечек и стал вторым (+0,8 секунды). На третью строчку поднялся швед Самуэльссон, тоже показавший безупречную стрельбу (+5,7).

Что-то не то происходит с Йоханнесом Бё — он промахнулся трижды, чудом избежал штрафных кругов и теперь идет лишь шестым, проигрывая лидерам 20 секунд.