Латыпов сломал палку и промахнулся: Россия осталась без медалей

На этом «Газета.Ru» заканчивает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера.
Павлова подъехала к финишу. Россия заняла 11-е место с отставанием 2:11,7 минуты от Франции.
Третье место заняли шведы в лице Ханны Эберг и Себастьяна Самуэльссона. Поздравляем!
Второе место занимает Норвегия — Йоханнес Бё и Тириль Экхофф. Поздравляем!
Что творит Симон! На трассе она обходит именитую Экхофф, которая славится невероятной скоростью! Француженка, которая никогда не была даже призером чемпионата мира, обходит гениальную норвежку и финиширует первой! Поздравляем! Мало кто ставил на сборную Франции в этой гонке, поскольку Симон и Гигонна — не самый оптимальный состав, однако эти ребята сотворили сенсацию.
Павлова впервые за гонку закрыла все мишени без доппатронов, но уже поздно за что-то бороться. Она ушла на трассу десятой (+1:44,0 минуты).
Обидно и за австрийку Хаузер, которая зашла на круг, как и Вирер, хотя до этого находилась в топ-4. Теперь же она шестая (+41,8 секунды).
Да что ж такое?! Вирер затрясло! Промахнулась последним выстрелом и так не смогла закрыть мишень тремя доппатронами. На трассу итальянка вернулась только пятой (+33,4 секунды), а ведь претендовала на золото!
Началась заключительная стрельба стоя.
Экхофф показала себя настоящей чемпионкой — ни одной осечки, железные нервы, и она уходит на трассу лидером — побеждать. Француженка Симон допустила один промах, закрыла доппатроном и ушла второй (+0,3 секунды).
Павлова промахнулась двумя последними выстрелами, исправилась при помощи доппатронов и оказалась на 11-й позиции (+1:37,7 минуты).
Пошла стрельба лежа. Вирер не допустила осечек и вернула Италии лидерство! Француженка Симон промазала последним выстрелом, потратила время на доппатрон и из-за этого сместилась на вторую строчку (+2,4 секунды). На третьей позиции — Экхофф, которая не позволила себе ни одной осечки (+9,3).
Произошла последняя передача эстафеты. Павлова вступила в гонку на десятой позиции.
Эх, Латыпов... снова два промаха. Одно радует — не уходит на штрафные круги, закрывает все доппатронами. Но перезарядка убивает драгоценные секунды, и россиянин отправляется на трассу 11-м с огромным для супермикста отставанием от оппонентов (+1:21,6 минуты).
Началась стрельба стоя — заключительная для мужчин. Гигонна закрывает все мишени с первой попытки и уходит лидером! Просто красавец. Хофер допустил один промах, завозился с доппатроном и ушел вторым (+4,9 секунды). Самуэльссон использовал один доппатрон и сохранил третью строчку (+10,7).
Йоханнес Бё допустил одну осечку и отправился на трассу пятым (+16,3).
На отметке 8,3 км положение Латыпова не поменялось — отставание то же, позиция та же (11-я). Лидирует Хофер.
Латыпов промахнулся дважды, закрыл мишени доппатронами и ушел на трассу 11-м. Отставание от лидеров выросло до 1:03,3 минуты.
Стартовала стрельба лежа. Италия по-прежнему зажигает — Хофер быстро закрыл единственный промах и остался лидером. Француз Гигонна вообще не допустил осечек и стал вторым (+0,8 секунды). На третью строчку поднялся швед Самуэльссон, тоже показавший безупречную стрельбу (+5,7).
Что-то не то происходит с Йоханнесом Бё — он промахнулся трижды, чудом избежал штрафных кругов и теперь идет лишь шестым, проигрывая лидерам 20 секунд.
Приблизиться к лидерам по времени у Латыпова никак не получается, однако он продвинулся на одну позицию вперед — с десятой на девятую — за счет того, что один из ближайших соперников сдал по скорости.
Павлова передала эстафету на десятой позиции. Латыпов уходит на трассу, уступая лидерам почти минуту.
Как жаль! Павлова промахнулась последним выстрелом. К счастью, быстро закрыла эту мишень и убежала в гонку десятой (+55,4 секунды от лидеров).
Началась вторая стрельба — стоя. Вирер снова вне всякой конкуренции — ноль промахов и уверенная первая позиция. Такую же идеальную стрельбу показала Хаузер и ушла на трассу второй (+6,7 секунды). На третью позицию неожиданно поднялась француженка Жулия Симон, не допустившая осечек (+7,0).
На трассе Павлова потихоньку отстает от лидеров — проигрыш вырос с 40 до 45 секунд.
Вирер просто безупречна — закрыла все мишени с первой попытки и сохранила лидерство! Вторая — Экхофф (+5,9 секунды), которая допустила один промах, но быстро закрыла его, а третья — шведка Ханна Эберг (+8,7 секунды), не сделавшая ни одной осечки.
На первой стрельбе лежа Павлова допустила один промах, но закрыла его первым доппатроном и ушла на трассу 12-й (+40,5 секунды от лидера).
Латыпов передал эстафету 16-м, Павлова вступила в гонку с отставанием в 31 секунду от лидеров, которыми стали итальянцы (бежит Доротея Вирер). На второй позиции — австрийка Хаузер (+0,7 секунды), на третьем — норвежка Экхофф (+1,5).
А вот Латыпов расстроил — допустил целых три осечки. К счастью, удалось закрыть их доппатронами и не зайти на штрафной круг, но отставание от лидера теперь выросло до 30 секунд.
Началась вторая стрельба — стоя! Австриец Эдер просто безупречен — второй раз подряд закрыл все мишени с первой попытки и заслуженно ушел на трассу лидером. Почти также идеален Хофер, который допустил одну осечку, но быстро закрыл эту мишень и ушел вторым. Йоханнес Бё сделал два промаха, но также избежал штрафных кругов, справившись при помощи доппатронов, и ушел третьим.
Ох, как обидно! Латыпов сломал палку. Пришлось терять время, получать помощь от тренера. В итоге россиянин откатился на шестую позицию (+9,6 секунды от лидера, который снова стал Йоханнес).
Итальянец Хофер не допустил ни одного промаха и возглавил пелотон, на второй позиции — Бё с одной осечкой, которую он быстро закрыл доппатроном, на третьей — австриец Эдер (без осечек).
А вот уже и первая стрельба лежа! Латыпов допустил один промах, но закрыл его первым же доппатроном — сумел решить проблему быстро. Россиянин ушел на трассу четвертым (+7,5 секунды от лидера).
Что творит Бё! Оторвался на десяток метров от преследователей. Даже на такой короткой дистанции хочет разорвать пелотон и получить какое-то преимущество за счет скорости.
На отметке 0,8 км Латыпов стал пятым и лишь 3,1 секунды проигрывает лидеру — норвежцу Йоханнесу Бё.
Гонка началась! Первыми в этом супермиксте бегут мужчины, а вторыми — женщины.
Пелотон пока держится единой толпой. Латыпову нужно выбираться из глубины девятой позиции к лидерам.
У России будут шансы на медаль, если Павлова и Латыпов допустят минимум промахов, а также вообще не зайдут на штрафные круги. Оба являются быстрыми стрелками и даже с доппатронами в случае необходимости оперативно справляются. Что касается скорости на лыжне, то на короткой дистанции проигрыш лидерам не так важен: биатлонисты не должны успеть закислиться. Так что будем надеяться на лучшее, главное — без штрафов.
Правила супермикста: каждая команда состоит из двух спортсменов — мужчины и женщины — которые передают друг другу эстафету на протяжении восьми огневых рубежей, причем смена участников происходит несколько раз — после каждой пары рубежей (лежа и стоя). В итоге один спортсмен проходит по четыре круга трассы и по четыре огневых рубежа.
На каждый стрельбе у биатлонистов есть по три запасных патрона, а за одну не закрытую мишень они бегут штрафной круг 75 метров.
Мощных соперников сегодня достаточно. За Норвегию побегут Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, за Швецию — Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, за Италию — Лукас Хофер и Доротея Вирер, а за Австрию — Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Будет очень жарко.
Сборную России (она же — команда RBU под нейтральным флагом) представят Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.
По Латыпову вопросов нет — лучший из мужской сборной на этом турнире, дважды финишировал в топ-10 — в спринте и гонке преследования. А вот кандидатура Павловой вызывает вопросы — стрельба в последнее время разладилась, скоростью девушка тоже не радует (в спринте и пасьюте на ЧМ не поднималась выше 40-й позиции).
С другой стороны, после того, как лидер женской сборной Светлана Миронова совсем потеряла стрельбу и стала допускать по шесть промахов за гонку, явного первого номера не осталось. Почему бы не попробовать Павлову? Ведь раньше она отлично проявляла себя в эстафетах и была уверенным стартером. Надо только показать свои лучшие качества прямо сейчас.
Старт запланирован на 17.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция индивидуальной смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.