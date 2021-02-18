«Мой план сработал»: как Джокович разобрался с Карацевым

Новак Джокович (Сербия, 1) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:4, 6:2

Еще до начала полуфинального матча против первой ракетки мира Новака Джоковича было очевидно, что выступление Аслана Карацева останется главным впечатлением от Australian Open-2021.

Еще год назад он стоял за пределами топ-250 мирового рейтинга и играл только «Челленджеры» и «Фьючерсы», но смог совершить впечатляющий прорыв по возвращении тенниса после пандемии.

В итоге к Открытому чемпионату Австралии он одержал больше 30-ти побед за год и подошел к турниру на 114-м месте в рейтинге, затем выиграл квалификацию и выдал феноменальное выступление уже в Мельбурне.

Выход в полуфинал уже немолодого 27-летнего дебютанта, разгромившего по дороге к нему игрока топ-10 аргентинца Диего Шварцмана, отыгравшегося с 0-2 по сетам у канадца Феликса Оже-Альяссима и переломившего матч против болгарина Григора Димитрова, восхитил теннисный мир.

Но Джокович — совсем другое дело. Первая ракетка мира, который в начале марта побьет рекорд Роджера Федерера по числу недель пребывания на вершине рейтинга АТР. Человек, который почти весь прошлый сезон просто уничтожал соперников и мощно начал нынешний.

Получив травму мышц живота — чуть ли не надрыв — по ходу этого турнира, он выиграл с этим повреждением уже три матча, и в последних двух не производил впечатления страдающего человека.

Наконец, это был уже девятый для серба полуфинал Australian Open, а в предыдущих восьми случаях он обязательно брал и сам трофей.

В общем, Новак был явным фаворитом матча, зато Карацев находился в положении, когда ему совершенно нечего было терять, и при любом исходе и развитии событий в него никто не бросил бы камня.

На практике случился, пожалуй, худший вариант для россиянина. Во-первых, повреждение соперника, похоже, осталось позади, и это позволило ему показать отличный теннис.

Во-вторых, серб хорошо подготовился к Карацеву и не давал тому играть на своих сильных сторонах. Например, у россиянина не было много шансов атаковать своим убойным бэкхендом, который серб даже отдельно выделял до игры с Асланом.

Ну и в-третьих, Ноле, как он умеет, особенно мощно включался в самые важные моменты игры, именно тогда не оставляя оппоненту возможностей. Карацеву еще только предстоит научиться справляться с такими действиями своих визави и выдавать лучший теннис по заказу в решающие моменты матчей, когда соперник сам максимально добавляет.

Для этого у Аслана будет достаточно времени, ведь он дебютирует на 42-м месте в мировом рейтинге на следующей неделе и сможет играть в АТР-туре постоянно, а не три матча к 27 годам, как было у него до этого турнира.

Пытался он, конечно, сражаться и с Джоковичем, и в старании и характере россиянину отказать было нельзя.

В первом сете долгое время игра вообще была в целом равной, и хотя серб свою подачу брал поувереннее, ощущения скорой катастрофы для андердога не было.

Но при счете 4:3 Джокович почувствовал, что Карацев дал небольшую слабину на своей подаче, вцепился в нее, заработал три брейк-пойнта и сразу же сделал его, затем также под ноль подав на партию.

После этого второй сет уже шел под диктовку фаворита с самого начала, но когда Ноле повел со счетом 5:1, Карацев смог выиграть свою подачу, а затем взял и чужую, выдав несколько прекрасных розыгрышей в атаке с короткими кроссами с форхенда навылет.

Затем Аслан еще раз взял свою подачу и еще раз заставил понервничать соперника. Причем в буквально смысле, потому что, подавая на второй сет во второй раз, Джокович действовал зажато и в итоге вынужден был дважды отыгрывать брейк-пойнты.

Россиянин был близок к тому, чтобы восстановить равновесие, но все же решающее слово осталось за первой ракеткой мира.

Ну а в третьем сете кошки-мышки продолжились. Серб повел с брейком, но позволил Аслану отыграться — 2:2, — после чего тут же взял чужую подачу снова и выиграл все оставшиеся геймы.

Как ни болела вернувшаяся на трибуны после пятидневного локдауна в стране восхищенная австралийская публика за россиянина, стабильно переигрывать лучшего теннисиста планеты он оказался пока еще не готов.

«Карацева нужно поздравить. Не уверен, что когда-то дебютант турнира «Большого шлема» доходил так далеко. Он — большой молодец, — сказал Джокович после матча в интервью на корте.

— На этом турнире я не чувствовал себя лучше, чем сегодня. Состояние отличное, боли нет вообще, это мой лучший матч на турнире. Состояние отличное. Сейчас главное — восстановление. Я хорошо чувствую мяч, хорошо играю, впереди самый важный матч».

Теперь серб сразится в своем девятом финале на АО с победителем противостояния россиянина Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса.

«Смотрел матч Надаля с Циципасом до середины третьего сета. Думал, Надаль выиграет. Но Циципас просто шикарно сыграл тай-брейк. И вообще Стеф выступает на очень высоком уровне. Но если говорить о высоком уровне, то, возможно, выше всего он у Медведева сейчас. Он давно побеждает, выступает просто здорово. У меня ноль предпочтений по сопернику по финалу, я просто хочу получить удовольствие», — отметил Новак.

А чуть позже он в телеинтервью поделился своим мнением еще и об игре Карацева.

«Видел, как он играет с сильными теннисистами и обыгрывает их здесь. Он очень большой, сильный и физически мощный игрок, который классно возвращает мячи плоскими ударами. Мы разработали с тренером план, и он отлично сработал, — подчеркнул первый номер рейтинга.

— Я хотел заставить его играть разными ударами, не хотел быть предсказуемым, и это получилось. Карацев играет очень плоско и глубоко под заднюю линию, я хотел дать себе больше места. Знал, что у меня ничего не получится, если я буду занимать неправильную позицию на мяче. Удалось сыграть стабильно.

Мне кажется, это мой лучший матч на турнире. Не было никакой боли. Мое лучшее состояние пришло в самый нужный момент».