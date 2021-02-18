Полуфинальный разгром: Медведев разгромил Циципаса

Это был неожиданно легкий полуфинал для Медведева, однако в середине третьего сета соперник заставил его понервничать и прийти в тонус. Россиянин справился и теперь померяется силами в финале с королем Австралии Новаком Джоковичем. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ В ФИНАЛЕ AUSTRALIAN OPEN!
Первую подал в сетку, но вторую подал как первую и в итоге быстро все закончил — 7:5!
Прием в сетку — 40:15, двойной матч-пойнт у Медведева!
А теперь в деле форхенд — 30:15.
Принял Циципас вторую подачу, но не справился с последовавшим бэкхендом россиянина — 15:15.
Глубокий прием Циципаса, который и определил в итоге исход розыгрыша — 0:15.
Попал Циципас первым мячом, но Медведев достал, потом догнал и второй удар и отправил по линии вместо ожидавшегося кросса. И обвел — 6:5! Осталось подать на матч!
Все четко сделал Циципас. Медведев потянул и даже попал свечкой, но ее загасил смэш — 15:40, еще два брейк-пойнта у россиянина.
В трос попал Циципас, Медведев смог ответить, а потом грек выложил ему подарок на хафкорт, и россиянин забил виннерс в угол — 0:40, тройной брейк-пойнт!
И опять неудачно идет к сетке Циципас — 0:30.
Атаковал Циципас и со второй подачи, Медведев хорошо пробежался и запустил ныряющий мяч, который соперник от сетки не смог уложить в корт — 0:15.
И прием в сетку — 5:5. Опять в сложной ситуации собрался Медведев.
Отличная подача, после которой оставалось только забить с лета у сетки — 40:30.
Рискнул второй подачей Даниил, и соперник не принял — 30:30.
Отличная подача — 15:30.
Ой-ой, с двух подряд ошибок начинает Медведев — 0:30!
Остро принимает вторую подачу Циципаса Медведев, но грек еще лучше обостряет сам и в итоге завершает укороченным у сетки — 4:5. Нельзя проигрывать сейчас свою подачу Даниилу.
Отличная подача — больше.
Ох, двойная ошибка от Циципаса — 40:40.
Атаковал Циципас и в итоге заставил Медведева свечку в аут отправить — 40:30.
А вот тут просто блестящая игра Даниила. Острый прием и косой форхенд навылет вторым ударом — 30:30.
Отличная подача — 30:15.
Как попал Даниил в самую линию с приема! 15:15.
Неожиданно пошел со второй подачи вперед Циципас и взял очко — 15:0.
Ух, со второй подачи Медведева ошибается Стеф на приеме. 4:4 — тяжелейший гейм в тяжелый момент взял-таки Даниил!
Уходящий эйс — больше.
Очко с подачи — 40:40.
И ошибается вторым ударом после второй подачи россиянин — 30:40, брейк-пойнт!
Вторая подача. Циципас оборонялся в розыгрыше, Медведев пошел к сетке по ситуации, но ошибся в ударе с лета. В сетку — 30:30.
Отличный прием второй подачи, и Медведев не справляется — 30:15.
Эйс — 30:0. Уже 15 эйсов у россиянина.
Не попал Медведев первой подачей в линию. Со второй грек завязал розыгрыш, но Медведев заставил его ударить в аут по длине — 15:0.
Очко с подачи — 3:4, впервые Циципас повел в третьем сете, взяв три гейма подряд!
Не прошла первая, и Даниил провел шикарный розыгрыш, в итоге разведя мяч и соперника по разным сторонам — 40:15.
Явно на подъеме Циципас, и зрители ликуют — 40:0.
Шикарно Даниил принял вторую подачу Даниил, вел розыгрыш, но в выигрышной позиции плохо укоротил, и в итоге Циципас достал, а Медведев сыграл в сетку — 30:0.
Пошла игра на подаче Стефаноса, и снова ошибку делает Даниил — 15:0.
Не попадает Медведев первым мячом, а в розыгрыше после второго бьет в сетку — 3:3, обратный брейк грека сравнивает счет в третьем сете!
Циципас принял первую, но Даниил пошел к сетке и сыграл в тело — 30:40, еще брейк-пойнт.
Двойная ошибка — 15:40, первые два брейк-пойнта у Циципаса.
Циципас пытается навязать борьбу, рвет темп, и снова косым переводом в коридор играет Даниил, только теперь в другую сторону — 15:30.
Даниил подключает подачу — 15:15.
Ну что ж, Циципас действительно включился, провел классный розыгрыш и заставил россиянина ошибиться косым переводом — 0:15.
Дожал грек тяжелый гейм, отыграв два брейк-пойнта. После такого может воспрять духом — 3:2.
Выбежал Циципас к сетке, достал пару непростых мячей и в итоге в прыжке неплохую свечку Медведева загасил — больше.
Эйс — ровно.
И срывает Циципас удар опять после приема соперника — меньше, еще брейк-пойнт.
Отличная подача — 40:40.
Срывает Стеф удар после приема Дани — 30:40, снова брейк-пойнт у россиянина!
Отличная подача — 30:30.
А сейчас здорово пошел к сетке грек, и в итоге свеча Даниила ушла в аут — 30:15.
Не проходит первая подача. Со второй Медведев атаковал, Циципас смог выровнять игру, но переводом по диагонали не попал — 0:30.
Сразу длинный розыгрыш на подаче Циципаса. И именно грек в обмене глубокими ударами первым бьет в аут по длине — 0:15.
Принял грек подачу, но Даниил его растаскал по углам и быстренько забил в угол — 3:1.
И тут же эйс — 40:15.
Двойная ошибка от Даниила — 30:15.
Еще одно — 30:0.
Очко с подачи у Медведева — 15:0.
Очко с подачи — 2:1.
Заставляет Медведев в розыгрыше соперника отправить мяч в сетку — 40:15.
Слишком длинно играет вторым ударом Медведев — 40:0. Как-то слишком успокоился и чуть расслабился сейчас россиянин. Вроде и может себе позволить, но опасно утратить концентрацию.
Очко с подачи — 30:0. Подбадривают Циципаса его болельщики.
Слишком длинно принял Даниил вторую подачу Циципаса, что вызвало бурю восторгов у греческой части трибун — 15:0.
Очко с подачи — 2:0.
И эйс — 40:0.
Просто все получается у Даниила сейчас. Вроде убыстрил продолжительный розыгрыш грек, но нарвался на классную обводку от Медведева форхендом — 30:0.
Вторую подачу Медведева по линии бэкхендом Циципас принимает в сетку — 15:0.
Не прошла первая подача, и в розыгрыше с обменом косыми кроссами заставил Даниил соперника ошибиться — 1:0! Сразу с брейком повел в третьей партии россиянин!
И опять длинный обмен ударами, в котором россиянин переиграл грека. Выбил его из корта и забил кроссом в свободную часть — 30:40, брейк-пойнт сразу!
Вел Медведев долгий розыгрыш, но все-таки ошибся форхендом справа — 30:30.
Рванул Циципас к сетке с подачи и нарвался на шикарную косую обводку с бэкхенда — 15:30.
Принял Медведев сложную подачу и достал второй удар, но не уложил в корт бэкхенд — 15:15.
С подачи Циципаса начинается и третий сет, и Медведев обводит соперника в розыгрыше фирменным бэкхендом по линии — 0:15.
Перерыв взял Даниил Медведев и покинул корт между партиями. Но уже вернулся.
Во второй партии случился разгром. Циципас никак не может найти игру, в которой он будет переигрывать Медведева, а сам Даниил шансов оппоненту не дарит и все делает уверенно и спокойно. В сете от второго финала мейджора в карьере россиянин!
Эйс со второй подачи — 6:2! Второй сет взял Даниил Медведев!
Очко с подачи — 40:0, три сетбола у Даниила!
Довольно быстро бьет в коридор грек в розыгрыше — 30:0.
Эйс — 15:0.
Прием навылет — 5:2!
Показалось, что эйс, но мяч коснулся сетки. Переподача, которую Даниил принял и вскоре застал врасплох не подготовившего свой выход к сетке соперника. 0:40 — тройной брейк-пойнт!
Снова принимает Медведев, пытается обострить Циципас и попадает в коридор — 0:30.
Новые мячи на подаче Циципаса. С трудом Медведев принял, грек атаковал от сетки по диагонали, но россиянин не только достал, но и попал обводкой через коридор — 0:15!
Грек принял, но после атаки Медведева с хафкорта вторым ударом уже только, тянувшись, достал в сетку — 4:2.
Не прошла первая подача у Медведева, и в розыгрыше он сыграл в сетку — 40:15.
Еще очко с подачи — 40:0.
Эйс — 30:0.
Уверенно начинает свой гейм россиянин — 15:0.
Удачно вышел к сетке с первой подачи грек и укоротил с полулета. Медведев догнал, но над сеткой поднять было малореально. 3:2 — откровенно плыл Циципас, но смог собраться. Однако Даниил все еще ведет с брейком.
В аут по длине принимает Медведев — 40:30.
Эйс — 30:30.
Розыгрыш со второй подачи, и Циципас переводом по линии бьет в коридор — 15:30.
Опять бежит Циципас к сетке после первой подачи. Нарвался бы на прием навылет, но оказалось, что сам грек не попал. Впрочем, не попадает и вторым мячом — двойная ошибка. 15:15.
Хорошо начинает свою подачу грек — забивает в свободный корт после приема Медведева. 15:0.
На этот раз грек принял, но этим лишь отсрочил свое скорое поражение в гейме — 3:1.
Эйс по линии — 40:0.
И еще раз Циципас не может принять в корт — 30:0.
Очко с подачи — 15:0.
Рванул грек с первой подачи к сетке, но она не прошла. Со второй пошел розыгрыш, Медведев сменил направление и в итоге с форхенда забил по линии — 2:1! С брейком повел россиянин!
И опять долгий розыгрыш, в котором умная игра Медведева вывела его в позицию завершения, и он закончил виннером с лета у сетки — меньше, брейк-пойнт.
Еще один розыгрыш, в котором глубокие удары Даниила доставили сопернику массу проблем, и в итоге россиянин закончил виннером по диагонали — ровно.
Не попал первым мячом Стефанос, и в итоге Даниил в розыгрыше переводил бэкхендом по линии, но как-то не подготовил и не попал — больше.
Красивейший долгий розыгрыш, в котором Медведев побегал. В концовке перешли на резаные удары, Циципас ударил в трос. Медведев сориентировался и ответил, на что грек кроссом еще раз попал в трос, а от него в аут — ровно.
Циципас выбил из корта подачей и закончил у сетки смэшем — больше.
А теперь Циципас ошибся в обмене кроссами — 40:40.
Тут же очко с подачи — 40:30.
Классная первая подача, россиянин ее принял, но под давлением опять отправил форхенд слишком длинно — 30:30.
Пошел Циципас к сетке, выбивая Даниила из корта, но тот послал ударом в ноги, и грек не поднял с лета — 15:30.
Не попал первым мячом Циципас, но на глубокий второй удар Медведев, догнав мяч, ответил длинновато — 15:15.
Трос сыграл за Медведева в розыгрыше — отправил мяч после удара Стефаноса в аут. 0:15.
Вторую подал так, что грек не попал с приема — 1:1.
Завязал Циципас розыгрыш, но Медведев неожиданно забежал под право, сыграл кроссом, и Циципас ответил в аут по длине — 40:30.
И тут же очко с подачи — 30:30.
И со второй подачи Медведев повел розыгрыш, завершал его форхендом по линии, но чуточку смазал по ширине — 15:30.
Эйс — 15:15.
Промахнулся Медведев кроссом в угол в розыгрыше — 0:15.
Быстрая и эффективная комбинация грека после принятой с трудом Медведевым первой подачи — 0:1.
Подача выручает — больше.
Не попал первым мячом Стефанос, завязался равный розыгрыш, и Медведев добился от соперника сорванного в коридор удара — 40:40.
Опять у сетки вторым ударом заканчивает розыгрыш после классной подачи Циципас — 40:30.
Отбивался Медведев после глубокой второй подачи и глубоких ударов соперника, но сам попал в линию, а Стеф в ответ чуть промахнулся — 30:30.
Выбивающая из корта подача и смэш — 30:15.
Обменялись выигранными очками на подаче Циципаса на старте второго сета — 15:15.
Плотный и близкий первый сет, в котором в деталях Медведев все же был получше и закономерно победил. Но Циципас в отдельные моменты добавлял. Кроме того, грек успешно уводит соперника под не очень хорошо работающий форхенд. Вся борьба впереди.
И по линии шикарная подача во второй квадрат — 6:4, первый сет за Медведевым!
Эйс — больше, четвертый сет-пойнт!
Не попадает первым мячом. И вторым тоже. Двойная ошибка — ровно.
Подача приносит Медведеву третий сет-пойнт — больше.
Упустил инициативу россиянин, потому что грек сразу пошел в атаку, и в итоге Даниил вынужден был запускать свечу, но не попал — 40:40.
Циципас смог зацепиться за розыгрыш со второй подачи и заставил в итоге Медведева из глубины атаковать форхендом по линии. Не попал — 40:30, еще сетбол.
Очко с подачи — 40:15. Двойной сет-пойнт!
Долгий и сложный для обоих розыгрыш, в котором Циципас выровнял ситуацию, но снова оказался под огнем атаки Медведева и в итоге сыграл в сетку — 30:15.
Розыгрыш, в котором Медведев допускает свою первую в матче ошибку с бэкхенда — 15:15.
Очко с подачи — 15:0.
И отменной первой подачей берет гейм Циципас — 5:4. Даниил сейчас выйдет подавать на сет.
Очень грамотно все сделал грек после второй подачи — больше.
Долгий розыгрыш, в котором Даниил не хотел атаковать и ждал ошибки, в итоге дожддавшись — 40:40.
Снова не попал первой, но вторую подал глубокую Стефанос, погонял Даниила в розыгрыше и выудил очередную ошибку с форхенда — 40:30.
Оп, двойная ошибка — 30:30. В шаге от сет-пойнта Даниил!
Мощная подача и прием в аут по длине — 30:15.
Первая подача — 15:15.
Потащил сложейшую подачу грека и первый атакующий удар, а потом сам Циципас ошибся резким кроссом в хафкорт — 0:15.
А вот наконец и виннер с форхенда — 5:3.
Не прошла первая, но после приема Циципасом второй атаковал Даниил форхендом. Длинно — 40:30.
И два эйса подряд — 40:15.
Отвечает шикарной подачей — 15:15.
Как будто занервничал Даниил — 0:15.
Хорошо вторым мячом подал грек и атаковал, Медведев бегал по углам и все доставал, а потом попытался обвести рванувшего к сетке соперника, но малость не попал — 4:3.
Медведев решил проверить, но мяч попал.
Эйс — 40:15.
Мощная подача и прием в сетку — 30:15.
Стоит не попасть первым мячом, как в розыгрыше снова ошибается Циципас. Сейчас вообще невынужденно — 15:15.
Медведев атакует с приема, Циципас оказывается в обороне, но когда россиянин выбегает к сетке, обводит его по линии — 15:0.
И еще эйс — 4:2.
Эйс — 40:0.
Опять принял Стеф первую подачу, опять втянулся в розыгрыш, и опять сам не попал в размене — 30:0.
Медведев повел розыгрыш с первой подачи. Грек играл размашисто, но сам и не попал в итоге — 15:0.
Опять не прошла первая, и опять в розыгрыше не смог попасть по длине грек — 3:2! В этом гейме Циципас все три очка выиграл подачами, а Даниил забрал все пять розыгрышей.
Опять вторая подача, опять розыгрыш с кроссами, и вдруг неожиданный перевод от Медведева бэкхендом по линии — меньше и второй брейк-пойнт.
Мощная и точная подача спешит на помощь — 40:40.
Хороший прием, и быстрая ошибка Циципаса — 30:40, первый брейк-пойнт!
Принял Даниил первую, завязал розыгрыш с обменом длинными кроссами, в котором первым ошибся соперник — 30:30.
Крутит второй подачей Циципас, Даниил завязывает размен, и вскоре подающий не попадает по дальнюю линию — 30:15.
И еще разок — 30:0.
Свою подачу по линии показывает грек — 15:0.
Быстренько растаскивает Даниил соперника по углам, и Стеф бьет в сетку — 2:2.
Невозможно принять такую подачу в корт — 40:0.
Быстро выигрывает Медведев розыгрыш — 30:0.
Первая не прошла у Даниила, со второй пошел вполне равный розыгрыш, в котором постепенно инициативу сначала забрал, а потом отпустил россиянин. И все же он доработал ногами весь размен и в итоге завершил виннером по линии от сетки — 15:0.
Прием в сетку — 1:2.
Циципас решил укоротить, но не перебросил в сетку. Не дошел до мяча как надо — 40:30.
Выводит Циципас глубокими ударами на вынужденные острые ответы с форхенда Медведева, и тот опять ошибается — 40:15.
Выбивает Медведева из корта подачей Стефанос и спокойно гасит в свободный корт — 30:15.
Медведев очень хорош в розыгрыше — 15:15.
Начинает свой гейм с выигранного очка грек — 15:0.
А вот фирменный виннер бэкхендом от Медведева — 1:1.
Циципас принял непростую подачу и постепенно перешел в атаку, но перестарался и не попал в угол корта по длине — 40:15.
А вот уже Даниил ошибается в розыгрыше и на своей подаче справа — 30:15.
Плохой прием грека — 30:0.
Классно подает Даниил выбивающим мячом, а потом завершает ударом от сетки — 15:0.
Вел розыгрыш Медведев, но грек выровнял и опять спровоцировал ошибку Даниила по длине. За Циципасом первый гейм — 0:1.
Еще одна ошибка Медведева, теперь по длине в коротком размене — 40:15.
И снова Циципас классно разыграл комбинацию, только уже с первой подачи. И Циципас отправил мяч в сетку.
Агрессивно подал вторым мячом грек, и Медведев уже второй удар отправил в сетку — 15:15.
Первый розыгрыш, Медведев сразу повел игру и в итоге вынудил соперника ударить слишком длинно — 0:15.
Закончена разминка. Сейчас начнется матч!
Жеребьевку выиграл Циципас. И он, вопреки традиции, выбрал подачу! Интересно. Медведев так и так бы наверняка выбрал прием. Уже идет разминка. Скоро все начнется. Корты, напомним, очень и очень быстрые.
Сегодня в Мельбурне +31 градус по Цельсию, а трибуны частично заполнены, так как пятидневный локдаун из-за коронавируса уже позади.
Оба классно прошли турнирный путь уже тут, в Мельбурне. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый поединок, в третьем круге пощекотав нервы в противостоянии с сербом Филиппом Краиновичем — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Но потом были трехсетовые виктории над американцем Маккензи Макдональдом и Андреем Рублевым в четвертьфинале.
Циципас во втором круге чуть не проиграл дерзкому австралийцу Танази Коккинакису — 6:7, 6:4, 6:1, 6:7, 6:4. Дальше все было достаточно просто, причем Маттео Берреттини в 1/8 финала вообще снялся. А вот в четвертьфинале грек совершил суперкамбэк у самого Надаля — 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5!
Выходят на корт теннисисты. Скоро начнется разминка.
Что важно понимать: все поединки были упорными, а еще соперники не встречались друг с другом больше года! Кроме того, они не очень любят друг друга и уже конфликтовали. Циципас, чья мать, кстати, русская, называл Даниила «сраным русским», а тот предлагал ему выйти один на один и подраться. С тех пор утекло много воды, но вражда в любой момент может вспыхнуть снова. Тем более сегодня очень многое на кону.
Медведев и Циципас играли друг с другом шесть раз, и тут солидный перевес на стороне россиянина — 5-1. При этом последний матч остался за греком. Итак, вот их встречи:
2018
Майями (ATP Masters), 1/64. Медведев — 2:6, 6:4, 6:2.
US Open, 1/32. Медведев — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
2019
Базель, 1/4. Медведев — 6:4, 3:6, 6:3.
Монте-Карло (ATP Masters), 1/8. Медведев — 6:2, 1:6, 6:4.
Шанхай (ATP Maters), 1/2. Медведев — 7:6, 7:5.
ATP Finals, группа. Циципас — 7:6, 6:4.
Медведев чуть поуспешнее. Для него это тоже третий полуфинал «шлемов», но первый же стал победным. На US Open-2019 он разобрался с Григором Димитровым (7:6, 6:4, 6:3), а потом выдал на пару с Надалем один из лучших финалов «шлемов» в истории. Испанец уверенно вел, но Даниил перевернул безнадежную ситуацию и играл лучше, однако в пятом сете упустил свои шансы и отдал сопернику два брейка. При этом россиянин не сдался, отыграл один и был близок ко второму, но в итоге все же уступил — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. После этого был полуфинал прошлогоднего US Open с поражением от Доминика Тима — 2:6, 6:7, 6:7.
Ни Медведев, ни Циципас еще никогда не выиграли турниров «Большого шлема», хотя уже подбирались к ним. Циципас впервые вышел в полуфинал тоже на Australian Open в 2019 году, но без шансов проиграл там Рафе Надалю (2:6, 4:6, 0:6). Потом в 2020 году добрался до полуфинала на «Ролан Гаррос», но и там проиграл, только уже Новаку Джоковичу и в сумасшедшем матче — 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 1:6. И вот теперь третий полуфинал.
Первый финалист Australian Open определился накануне. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в трех сетах расправился с сенсационным россиянином Асланом Карацевым — 6:3, 6:4, 6:2. Это девятый выход в финал для Джоковича. В предыдущих восьми случаях он брал трофей. Сегодня определится, кто попытается прервать его серию.
Начало матча запланировано на 11.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча на Australian Open, в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.