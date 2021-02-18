Полуфинальный разгром: Медведев разгромил Циципаса

Медведев чуть поуспешнее. Для него это тоже третий полуфинал «шлемов», но первый же стал победным. На US Open-2019 он разобрался с Григором Димитровым (7:6, 6:4, 6:3), а потом выдал на пару с Надалем один из лучших финалов «шлемов» в истории. Испанец уверенно вел, но Даниил перевернул безнадежную ситуацию и играл лучше, однако в пятом сете упустил свои шансы и отдал сопернику два брейка. При этом россиянин не сдался, отыграл один и был близок ко второму, но в итоге все же уступил — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. После этого был полуфинал прошлогоднего US Open с поражением от Доминика Тима — 2:6, 6:7, 6:7.