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300 млн от РПЛ: «Тамбов» спасли от банкротства

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«Тамбов» продолжит участие в чемпионате России по футболу

Футбольный клуб «Тамбов» получил 300 млн рублей от Российской премьер-лиги (РПЛ), что позволило ему избежать банкротства. Команда продолжит участие в чемпионате России и Кубке страны. По информации СМИ, до получения помощи общая задолженность клуба достигла 550 млн рублей.

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«Тамбов» продолжит выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны. От банкротства и расформирования посреди сезона клуб спасла экстренная помощь в виде 300 млн рублей, которые были переведены ему со стороны РПЛ.

По информации СМИ, клубы чемпионата России поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, заложенных на будущие обязательные выплаты со стороны лиги, — так и появились спасительные средства.

При этом были поставлены условия: клубу окажут поддержку только в том случае, если он договорится о реструктуризации долгов по зарплате футболистам и получит гарантии о дополнительных субсидиях из других источников. Как сообщается в официальном заявлении Российского футбольного союза (РФС), с частью пунктов из этой «дорожной карты» «Тамбов» справился.

«Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

Таким образом, «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Напомним, летом 2020 года «Тамбов» перестал получать финансирование от правительства области, а собственных источников дохода не имел, что привело к огромным задолженностям перед футболистами, другими клубами (например, команда арендовала тренировочную базу «Спартака») и прочим финансовым проблемам. По информации СМИ,

долги «Тамбова» по зарплате составляют около 150 млн рублей, а общая задолженность достигла 550 млн. Однако теперь — после получения помощи от РПЛ — долги сократились до 250 млн, что позволит клубу просуществовать хотя бы до конца текущего сезона.

Это спасет лигу от головной боли по поводу справедливого распределения мест в чемпионате — осталось играть еще 11 туров и не все команды успели по два раза встретиться с «Тамбовом». Если бы клуб прекратил существование в феврале и ему зачли бы 11 технических поражений, то какие-то команды получили бы от этого преимущество за счет гарантированных трех очков, в то время как другие в матчах с «волками» уже потеряли баллы.

Кроме того, «Тамбов» продолжит играть в Кубке России, где уже 21 февраля его ждет встреча с московским «Локомотивом» в рамках 1/8 финала.

«С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже участвуем, — подтвердил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в комментарии «Чемпионату». — Большое спасибо РФС и РПЛ за то, что оказали помощь».

Также Худяков сообщил, что футболисты «Тамбова» начали отзывать свои заявления из палаты по разрешению споров РФС о выплате долгов по зарплате и по премиальным за два последних сезона. Это подтвердил главный тренер команды Сергей Первушин:

«Игроки действительно начали отзывать заявления из палаты, чтобы нам открыли дозаявку футболистов. Просвет наметился».

Помочь «волкам» готовы даже другие клубы РПЛ.

«Если «Тамбову» откроют заявку, то есть договоренность отдать талантливых Владислава Яковлева и Тиграна Аванесяна в бесплатную аренду, — сообщил руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян Sport24. — Они прекрасно провели сборы с первой командой, заслужили положительный отзыв о качестве их работы со стороны тренерского штаба. Появится возможность помочь «Тамбову» и дать толчок для дальнейшего роста игроков».

Также помочь готов «Ростов» — он предлагает отдать в аренду Александра Саплинова и нападающего Давида Тошевски.