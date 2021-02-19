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«Мне терять нечего»: Медведев о битве с Джоковичем

«Может стать лучшим в мире»: что ждет Медведева в финале Australian Open

Даниил Медведев впервые в своей карьере вышел в финал Australian Open, где сойдется с лучшим теннисистом мира Новаком Джоковичем. В преддверии решающей встречи 25-летний россиянин заявил о готовности справиться с давлением серба, который ранее пообещал заставить всех своих оппонентов «рвать задницы».

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«Знаю, что нужно делать»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и, доведя свою победную серию уже до 20-ти матчей кряду, впервые в своей карьере вышел в финал Australian Open. В решающей битве за трофей ему будет противостоять Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге ATP. Для них эта встреча станет уже восьмой, и преимущество в этом противостоянии пока что остается за именитым сербом (4:3). При этом победа в последнем матче осталась за Медведевым: в ноябре 2020 года в рамках группового раунда Итогового турнира ATP россиянин одолел Джоковича в двух сетах.

С того момента и по сегодняшний день Даниил Медведев оформил еще одну впечатляющую серию, менее чем за четыре месяца обыграв практически всех игроков из первой десятки профессионального рейтинга.

Так, россиянин расправился с Маттео Берреттини, трижды одолел Диего Шварцмана и Александра Зверева, а также одержал по одной победе над Андреем Рублевым, Домиником Тимом, Рафаэлем Надалем, все тем же Джоковичем и теперь уже над Циципасом. Единственным не пройденным испытанием для Медведева из топ-10 остался Роджер Федерер, который не выходил на корт уже более года.

Говоря о новой встрече с Джоковичем, 25-летний россиянин отметил, что ему должен помочь опыт, полученный в предыдущих играх против серба, который является самым титулованным теннисистом Australian Open в Открытой эре.

«В финале я буду претендентом против человека, который выиграл восемь титулов Australian Open, никогда не уступал в полуфиналах и финалах. Он один из величайших игроков в истории. Да, мы будем испытывать давление, но мне терять нечего. То, что Джокович ведет в наших личных встречах, не имеет особого значения, ведь тогда я проигрывал в упорных матчах, еще не выйдя на нынешний уровень. При этом у меня есть огромный опыт, который я должен использовать. Чтобы его обыграть, нужно физически и психологически находиться на пике на протяжении четырех-пяти часов, но я готов к этому и знаю, что делать», — сказал Медведев.

Сам Джокович накануне финального матча, который состоится 21 февраля, пока немногословен. При этом о Медведеве 33-летний серб уже высказался и назвал его «возможно, лучшим теннисистом в туре в последние несколько месяцев», но отметил, что расставаться с короной Australian Open не собирается. Напротив, действующий победитель Открытого чемпионата Австралии заверил, что желающим сместить его с трона придется, мягко говоря, очень постараться.

«Уже давно говорят о том, что на наше место придет новое поколение, но в действительности этого до сих пор не произошло. При всем моем уважении к другим теннисистам, которые, без сомнения, сильны и классно играют, — им предстоит еще очень много работы. Да, в будущем они все же станут лидерами мирового тенниса, но не сейчас. Я не собираюсь отдавать лидерство. Я заставлю их рвать задницы для этого»,

— отрезал Джокович.

«Медведев добьется того, чего не достигли Сафин и Кафельников»

Лидерство, к слову, еще на весьма длительный период останется за Джоковичем. Что касается Медведева, то он уже обеспечил себе место в топ-3 рейтинга ATP, а если еще и станет триумфатором Australian Open, то поднимется на вторую строчку. В России убеждены, что в своей нынешней форме Даниил Медведев сможет добиться не только этого, но и еще невиданных для отечественного тенниса достижений.

Например, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поставил Медведева в один ряд с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным, которые в своей карьере уже по разу выигрывали Australian Open, а также достигали лидирующих позиций в рейтинге ATP.

Кафельников, например, был первым по состоянию на май 1999 года, а Сафин — на ноябрь 2000-го. Однако никому из них так и не удалось остаться первым по итогам сезона. Тарпищев убежден, что Медведеву это по силам.

«При такой игре к лету будет первым в рейтинге. А если так случится, то, скорее всего, впервые в истории наш теннисист и на конец года будет лидером», — цитирует ТАСС Тарпищева, которого поддержал во мнении заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Высказался о Медведеве и сам Кафельников, который выигрывал австралийский чемпионат в 1999 году. По словам олимпийского чемпиона, для его соотечественника встреча с Джоковичем станет едва ли не судьбоносной и одной из самых сложных в карьере.

«Для полной ясности! Медведев в финале будет чувствовать себя, как против Рафы Надаля на »Ролан Гаррос» (испанец является самым титулованным победителем Открытого чемпионата Франции — прим. «Газеты.Ru»), как против Майкла Джордана в финале НБА, как против Тайгера Вудса, который лидирует в воскресенье. Вот так все просто», — написал Кафельников в Twitter.

А вот Николай Давыденко, экс-третья ракетка мира, подчеркнул, что, несмотря на статус фаворита у Джоковича, исход встречи определит именно Медведев. По мнению именитого российского теннисиста, Даниил Медведев находится в хорошей физической форме, что при определенных обстоятельствах позволит ему задать игре темп.

«Все зависит от Медведева, у него есть шанс выиграть у Джоковича, если он будет играть в свою игру, спокойно, сконцентрированно, не будет выходить на эмоции, которые у него иногда бывают», — считает Давыденко.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук и вовсе заявил, что шансов на победу в финале больше именно у Медведева, а не у Джоковича.

«Теперь все зависит от восстановления. Медведев моложе Джоковича, и он хорошо настроен. Думаю, что Медведев имеет больше шансов на победу в финале. Думаю, в процентном соотношении 60 на 40 в пользу Медведева»,

— приводит слова Янчука РИА «Новости».

За Медведева болеет даже Рассел Кроу

Турниры «Большого шлема» нередко выходят за пределы тенниса и широко освещаются в том числе в мире шоу-бизнеса. Нынешний Australian Open исключением не стал. Например, активным зрителем на трибунах является именитый австралийский и американский актер Рассел Кроу, который следил в том числе и за играми Медведева. Так, в полуфинале турнира он открыто поддерживал соперника россиянина.

Впрочем, после поражения Циципаса Кроу встал уже на сторону Медведева — в финале актер будет болеть за него. Среди девушек же Рассел Кроу предпочел Наоми Осаку: японка в финале женского одиночного разряда AO сойдется с Дженнифер Брэйди из США.

Поздравил Медведева с выходом в финал и петербургский «Зенит». Данный жест сине-бело-голубых не является случайным, ведь Медведев в Российской премьер-лиге болеет именно за действующих чемпионов страны. В этом теннисист признался еще осенью 2019 года, хотя и оговорился, что «переобулся» в своих клубных предпочтениях, ведь ранее он поддерживал не «Зенит», а «Ростов», поскольку болельщиком желто-синих является его отец.