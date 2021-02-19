Битва за первую медаль: женщины бегут эстафету на ЧМ. LIVE

В тройке лидеров — Норвегия, Белоруссия и Украина. Неожиданно.
Светлана Миронова с отставанием в две минуты заходит в гонку.
Акимова, конечно, выдала катастрофический этап. Кроме штрафа привезла еще восемь секунд на финише. Последний круг — вообще ужас, еле бежала Татьяна.
Полторы минуты проигрывает Акимова с кругом. Во втором десятке сборная России сейчас.
Франция в 20 секундах от Норвегии. Основные претенденты на победу пока.
Эх, Акимова... На штрафной круг заходит сборная России.
Экхофф из шести закрыла мишени, времени чуть потеряла (может себе позволить). Белоруссия тоже с двумя дополнительными патронами. Зато украинка Джима — чисто и быстро.
По скорости Акимова проигрывает серьезно. До 40 секунд выросло отставание.
На второе место перемещается сборная Франции — усилиями Анаис Шевалье, которая бежит второй этап.
Акимова какова! Быстро и точно стреляет на «лежке». В 28 секундах от лидера россиянка.
Ого, семь выстрелов потребовалось Норвегии и Германии, чтобы закрыть все мишени. Италии — вообще восемь.
От преимущества Италии уже не осталось и следа. Экхофф вырвалась быстро вперед и просвет создала. Акимова, увы, только восьмая.
На втором месте сейчас располагаются норвежки (Тириль Экхофф перехватила эстафету), третьи — немки (Янина Хеттих), четвертые украинки (Юлия Джима).
38 секунд проигрывает Павлова. В борьбу за Россию вступает Татьяна Акимова.
Виттоцци, пробежавшая феноменальный этап, передает эстафету Микеле Карраре.
Ох, Павлова начинает серьезно отступать — уже в 31 секунде.
Италия создает уже серьезный просвет. Норвегия и Германия в 25 секундах.
Виттоцци очень быстро закрыла все мишени и убежала первой на дистанцию со второго рубежа. Но и Павлова хороша — пять из пяти и бежит следом за лидерами. Рядом француженка Бескон и представительница Германии Хинц.
Норвежка Тандерволд с четвертого на второе место перемещается. В группе лидеров также Болгария, Польша, Франция и Украина.
Павлова закрывает все мишени на первом рубеже! Чисто и быстрее всех отстрелялась итальянка Виттоцци, а второй ушла с рубежа немца Хинц. Павлова идет третьей.
В середине держится Павлова, скорости не очень высокие, но пока это вполне допустимо.
Гонка началась! Евгения Павлова бежит первый этап от России.
У наших биатлонистов пока нет ни одной медали на этом ЧМ. Эстафета — один из реальных шансов побороться за пьедестал. Особенно учитывая то, что месяц назад россиянки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Тогда, кстати, был такой же состав, что и сегодня.
Сборную России в сегодняшней гонке представляют Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Старт запланирован на 13.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.