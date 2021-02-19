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Битва за первую медаль: женщины бегут эстафету на ЧМ. LIVE

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Биатлон. Чемпионат мира. Женская эстафета. ОНЛАЙН

В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты, в которой Россию представляют Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

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В тройке лидеров — Норвегия, Белоруссия и Украина. Неожиданно.

Светлана Миронова с отставанием в две минуты заходит в гонку.

Акимова, конечно, выдала катастрофический этап. Кроме штрафа привезла еще восемь секунд на финише. Последний круг — вообще ужас, еле бежала Татьяна.

Полторы минуты проигрывает Акимова с кругом. Во втором десятке сборная России сейчас.

Франция в 20 секундах от Норвегии. Основные претенденты на победу пока.

Эх, Акимова... На штрафной круг заходит сборная России.

Экхофф из шести закрыла мишени, времени чуть потеряла (может себе позволить). Белоруссия тоже с двумя дополнительными патронами. Зато украинка Джима — чисто и быстро.

По скорости Акимова проигрывает серьезно. До 40 секунд выросло отставание.

На второе место перемещается сборная Франции — усилиями Анаис Шевалье, которая бежит второй этап.

Акимова какова! Быстро и точно стреляет на «лежке». В 28 секундах от лидера россиянка.

Ого, семь выстрелов потребовалось Норвегии и Германии, чтобы закрыть все мишени. Италии — вообще восемь.

От преимущества Италии уже не осталось и следа. Экхофф вырвалась быстро вперед и просвет создала. Акимова, увы, только восьмая.

На втором месте сейчас располагаются норвежки (Тириль Экхофф перехватила эстафету), третьи — немки (Янина Хеттих), четвертые украинки (Юлия Джима).

38 секунд проигрывает Павлова. В борьбу за Россию вступает Татьяна Акимова.

Виттоцци, пробежавшая феноменальный этап, передает эстафету Микеле Карраре.

Ох, Павлова начинает серьезно отступать — уже в 31 секунде.

Италия создает уже серьезный просвет. Норвегия и Германия в 25 секундах.

Виттоцци очень быстро закрыла все мишени и убежала первой на дистанцию со второго рубежа. Но и Павлова хороша — пять из пяти и бежит следом за лидерами. Рядом француженка Бескон и представительница Германии Хинц.

Норвежка Тандерволд с четвертого на второе место перемещается. В группе лидеров также Болгария, Польша, Франция и Украина.

Павлова закрывает все мишени на первом рубеже! Чисто и быстрее всех отстрелялась итальянка Виттоцци, а второй ушла с рубежа немца Хинц. Павлова идет третьей.

В середине держится Павлова, скорости не очень высокие, но пока это вполне допустимо.

Гонка началась! Евгения Павлова бежит первый этап от России.

У наших биатлонистов пока нет ни одной медали на этом ЧМ. Эстафета — один из реальных шансов побороться за пьедестал. Особенно учитывая то, что месяц назад россиянки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Тогда, кстати, был такой же состав, что и сегодня.

Сборную России в сегодняшней гонке представляют Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Российская биатлонистка Евгения Павлова
Global Look Press

Старт запланирован на 13.45 мск.

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

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