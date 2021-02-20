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Долгожданная медаль: как Россия вырвала бронзу в эстафете

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Мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону

21 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, состоялась мужская эстафета. Сборная России в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзовые медали, которые стали первыми для национальной команды на этом турнире.

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На чемпионате мира по биатлону завершилась мужская эстафетная гонка. За российскую команду выступали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Дополнительную ответственность на национальную команду накладывало отсутствие медалей, а ведь на турнире оставалось провести всего три старта (21 февраля пройдут масс-старты).

На первом этапе за Россию бежал Халили. Тремя днями ранее 22-летний спортсмен показал лучший результат мужской сборной на чемпионате мира. Он занял шестое место в индивидуальной гонке, закрыв 20 мишеней из 20.

Увы, но в эстафете Халили допустил два промаха уже на первом огневом рубеже лежа. Он убежал со стрельбища лишь 18-м, отстав от лидеров на 22 секунды. Первое место в тот момент занимал француз Антонен Гиггона, на второй строчке неожиданно расположился Никита Лобастов из Белоруссии, а замыкал тройку норвежец Стурла Холм Легрейд.

Вторую стрельбу Халили провел без ошибок, закрыв все пять мишеней и продвинулся на 11-е место, отставая от Легрейда, захватившего тогда лидерство, на 21 секунду.

На финише своего этапа норвежец включил сумасшедшую скорость и уверенно оторвался от всех преследователей. В итоге Халили передал эстафету Матвею Елисееву восьмым, проигрывая лидеру 36 секунд. Второе и третье место занимали Белоруссия и Франция соответственно.

До этой гонки Елисеев на мировом первенстве выглядел не очень уверенно. Он был 19-м в спринте и 17-м в гонке преследования, а в индивидуальной гонке случился настоящий провал — 61-е место.

Однако свой этап эстафеты спортсмен начал хорошо: на первой стрельбе он закрыл пять из пяти, отыграл одну позицию и уехал седьмым. От лидирующего норвежца Тарьея Бе россиянин отставал на 45 секунд. Интересно, что на третье место неожиданно вырвалась сборная Швейцарии, а вот белорус Антон Смольский промахнулся трижды и откатился на девятое место.

В стрельбе стоя Елисеев имел реальную возможность приблизиться к лидерам, которые начали допускать промахи. Российский биатлонист закрыл четыре мишени, но пятым выстрелом, к сожалению, промазал. Свою оплошность пришлось исправлять дополнительным патроном.

В итоге он передал эстафету Александру Логинову на пятой позиции с отставанием от Норвегии в 31 секунду. Сборная Италии шла на втором месте, а третьими были украинцы.

На первой стрельбе лежа Логинов обошелся без дополнительных патронов и сохранил пятую строчку, а вот на «стойке» закрыл пять мишеней шестью выстрелами. Однако одна осечка не так много значила на фоне настоящей драмы, которая случилась со сборной Италии. Томмазо Джакомель ушел на штрафной круг, что позволило России вырваться на третью строчку.

Последний этап за отечественную сборную бежал Эдуард Латыпов, который стартовал третьим, отставая от Норвегии на 58 секунд, а от Украины — на десять. Отрыв россиянина от итальянцев и шведов, которые шли по пятам, был порядка 15 секунд. Надежда на первую медаль чемпионата мира — 2021 становилась все сильнее.

За золото зацепиться было уже невозможно: норвежец Ветле Шостад Кристиансен не оставил преследователям шансов, расправившись со всеми мишенями без особого труда. Однако борьба за серебро казалась вполне реальной.

На первой стрельбе лежа Латыпов воспользовался ошибками конкурентов и занял вторую строчку (+54,6). Он опережал Францию, Швецию, Италию и Украину на 23 секунды. Оставался последний, решающий огневой рубеж стоя — надо было сохранить концентрацию.

К сожалению, Латыпов допустил один промах и убежал вторым, а прямо за ним на трассу ушел швед Себастьян Самуэльссон, который обладает весьма высокой скоростью. В итоге Самуэльссон уверенно обошел россиянина на лыжне, не оставив ему шансов на борьбу, и даже финишировал с флагом, принеся Швеции серебряные медали.

Латыпову же пришлось довольствоваться бронзой, но и это уже отличный результат, ведь Россия взяла свою первую награду на текущем чемпионате мира.

21 февраля программу турнира закроют мужской и женский масс-старт.