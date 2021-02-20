Джокович обыграл Медведева и стал победителем Australian Open

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.
Что ж, будем подводить итоги. Новак Джокович действительно вышел на финал с сумасшедшей мотивацией, боролся за каждый мяч. Нельзя при этом сказать, что какие-то сумасшедшие усилия приложил серб для этой победы. Как и нельзя сказать того, что Даниил Медведев играл плохо. Сегодня Ноле доказал, что пока он все-таки, имея за плечами такой опыт, не готов отдавать титулы. Тем не менее Медведев гарантированно становится третьей ракеткой мира — и это тоже огромный успех.
Это девятая победа в карьере Джоковича на австралийском мэйджоре.
7:5, 6:2, 6:2 — не отпустил своего Новак в этом матче. Был он значительно лучше Медведева сегодня, тут бесспорно. Все-таки 28-й финал Джоковича на турнирах «Большого шлема», а у Даниила — только второй. Опыт все решил.
Новак Джокович — чемпион Australian Open 2021 года!
Недовольно обращается к трибунам Медведев, где ему свистят. А Ноле будет подавать чемпионский мяч.
И как же везет Джоковичу! Вроде включился Медведев, начал выдерживать долгие розыгрыши, но дважды попал в сетку — 5:2.
Не справился Новак с форхендом россиянина, попал за заднюю линию к тому же — 4:2.
Хорошо сыграл по линии Медведев, но вот снова невынужденная ошибка — отправил мяч в коридор. 4:1 — впереди Ноле. Близок к победе Джокович.
Сумасшедший по красоте розыгрыш выигрывает Медведев около сетки. 3:1 — первый гейм в партии берет Даниил.
И повторяются события первого сета — 3:0 ведет Новак. Отличная подача сегодня работает на Джоковича. Медведев очень много ошибается и проигрывает уже даже длительные розыгрыши.
Все правильно сделал Даниил, шел к сетке и укорачивал, но попал в сетку. Джокович ведет с брейком — 2:0.
Два брейка отыграл Джокович и ошибается Медведев по длине — 1:0 в пользу Новака. И снова меняет ракетку Даниил.
И Медведев, напомним, ни разу в карьере не отыгрывался с 0:2 на турнирах «Большого шлема».
Двойная ошибка Медведева, подает в низ сетки, сетбол Джоковича — 6:2 и 2:0 по сетам в пользу Джоковича. В одной партии серб от победы в матче. Медведеву срочно нужно собираться, потому что пока мало что получается в принципе. На две головы Ноле выше смотрится.
Шикарная борьба, пару мячей мертвых вытащил Медведев. Но подача спасает Новака — 5:2. Даниил разбивает в хлам свою ракетку.
Гейм под ноль забирает Медведев за 54 секунды всего. 4:2.
Хорошим эйсом завершает Новак розыгрыш — 4:1. А у Медведева ракетка полетела уже, сильно нервничает россиянин.
Не справляется с нервами Медведев, спешит с подачами и с атакой. В коридор отправляет россиянин мяч — 3:1. Снова гейм забирает Новак.
Прекрасный шанс был у Медведева сделать брейк и взять гейм, и Новак заметно занервничал, но у Даниила куча простейших ошибок — то в сетку попадает, то по в аут мяч отправляет. 2:1 — Джокович забирает гейм.
Первая двойная в матче от Даниила, Джокович брейканул — 1:1. Принимает замечательно серб.
Делает брейк Медведев в первом гейме второго сета. На задней линии лучше играет россиянин и, наконец, начал заставлять бегать Ноле — 1:0.
Два сетбола отыграл Медведев героически, а вот на третьем отправил мяч в сетку. Со счетом 7:5 забирает первую партию Джокович. Очень равная и напряженная игра, но серб смотрится предпочтительнее пока — более агрессивный, значительно меньше ошибается первая ракетка мира.
Тяжело Медведеву чем-то удивить серба, полностью пока его читает Новак. Рискнул Даниил, пробивая под заднюю линию, и это не оправдалось — 6:5. Джокович ведет.
Выигрывает Даниил гейм на своей подаче и сравнивает счет — 5:5. Увереннее стал играть.
Ох, какая обидная ошибка Медведева в последнем розыгрыше — попал в сетку на ровно месте. Джокович берет свою подачу — 5:4. В одном гейме серб от победы в сете.
Пусть и ошибся Даниил, играя глубоко, но эйсы Медведева серб не принял — 4:4.
Ошибся Медведев с форхендом и не вытащил обводящую свечку. Максимально пытается сокращать игру Новак и шикарен на своей подаче — 4:3.
На длинных розыгрышах не справляется Джокович с россиянином и ошибается. Под ноль забирает подачу Даниил — 3:3.
Есть обратный брейк у Медведева! Потрясающий розыгрыш вытянул — 3:2.
Два эйса Медведева и ошибка Джоковича по длине. Россиянин берет свой первый гейм — 3:1.
Что такое! Зажато слишком играет Медведев, срывает удары, ошибается. Под ноль берет гейм на своей подаче Джокович — 3:0.
Эх, два брейк-поинта подарил Медведев сербу на своей подаче. Один россиянин отыграл, но шикарная задняя линия Новака в деле — делает брейк и 2:0.
Практически безупречное и чрезвычайно острое начало от Новака. Берет гейм на своей подаче — 1:0.
Поехали! Джокович подает первым.
Медведев и Джокович появляются на корте. Скоро начинаем.
Это последний матч на AO-2021. В женском финале победу одержала Наоми Осака, одолевшая Дженнифер Брэди.
По личным встречам Джокович ведет у Медведева со счетом 4-3. В последний раз теннисисты встречались на Итоговом чемпионате в прошлом году, и тогда россиянин одержал победу.
Джокович на AO-2021 столкнулся с проблемами со здоровьем, что было одной из причин, почему Медведев стал главным фаворитом мэйджора. Тем не менее лучший теннисист мира обыграл на турнире таких соперников, как француз Жереми Шарди, не без проблем справился с американцем Фрэнсисом Тьяфу, затем одержал победу над еще одним представителем США Тейлором Фрице, в еще одном непростом поединке одолел канадца Милоша Раонича, в четвертьфинале разобрался с немцем Александром Зверевым, а в полуфинале нанес поражение главному открытию ивента, россиянину Аслана Карацеву.
По итогам турнира 25-летний Медведев гарантированно войдет в топ-3 мирового рейтинга, в случае победы над Джоковичем — станет второй ракеткой мира.
Для Медведева это первый выход в финал Australian Open в карьере. По ходу турнира россиянин победил канадца Вашека Поспишила, испанца Роберто Карбальеса Баэну, в первом для себя пятисетовом поединке переиграл серба Филипа Крайиновича, без проблем справился с американцем Маккензи Макдональдом, в четвертьфинале разобрался с соотечественником Андреем Рублевым, а в полуфинале не оставил шансов греку Стефаносу Циципасу. Текущая победная серия Медведева уже достигла 20 матчей.
Начало матча запланировано на 11.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция финального матча на Australian Open, в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.