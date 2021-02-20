Джокович обыграл Медведева и стал победителем Australian Open

Что ж, будем подводить итоги. Новак Джокович действительно вышел на финал с сумасшедшей мотивацией, боролся за каждый мяч. Нельзя при этом сказать, что какие-то сумасшедшие усилия приложил серб для этой победы. Как и нельзя сказать того, что Даниил Медведев играл плохо. Сегодня Ноле доказал, что пока он все-таки, имея за плечами такой опыт, не готов отдавать титулы. Тем не менее Медведев гарантированно становится третьей ракеткой мира — и это тоже огромный успех.

The Djokovic Dynasty continues ��@DjokerNole extends his record for most men's singles titles at the #AusOpen, claiming his ninth crown. #AO2021 pic.twitter.com/VdjCS5OhVG — #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021