Неудачный вечер для ветеранов: Олейник и Орловский проиграли в UFC

Рядовой вечер боев UFC в Лас-Вегасе получился чрезвычайно богатым на зрелищные события.

Основное внимание было приковано к главному поединку ивента — встрече двух рейтинговых тяжеловесом Кертиса Блэйдса (14-3, БН:1) и Деррика Льюиса (25-7, БН:1). Оба перед боем шли на приятных сериях из четырех и трех побед соответственно, и их бой мог рассматриваться как один из претендентских на будущий титульник. Блэйдс после победы над Александром Волковым летом прошлого года поднялся на второе место в рейтинге дивизиона и был как никогда высоко в чемпионской гонке, но опытный Льюис его планы изменил.

В первом раунде Блэйдс оправдывал статус фаворита и в целом смотрелся предпочтительнее, однако под конец пятиминутки попал пальцем в глаз сопернику, и рефери остановил поединок, чтобы дать восстановиться Льюису. Ко втором раунду Черный Зверь вернулся в форму и поймал наклонившегося Блэйдса страшным одиночным ударом, добив параллельно на земле еще несколькими зарядами. За свое выступление Льюис получил бонус в размере $50 тыс.

Для 36-летнего Льюиса эта победа стала четвертой кряду за последние полтора года. Он также повторил рекорд UFC по количеству побед нокаутами, которых у американца теперь стало 12. После победы над Блэйдса Черного Зверя называют одним из претендентов на титульный поединок или, как минимум, хотят увидеть его в реванше против Волкова.

Не повезло в этот раз и другому ветерану тяжелого веса. Речь идет о россиянине Алексее Олейнике (59-15-1), который после трех поражений в пяти последних поединках получил в соперники проспекта дивизиона, проведшего лишь два боя под баннером промоушена, нерейтингового Криса Дакаса (11-3). В UFC американец запомнился двумя яркими стартовыми победами нокаутом.

Дакас продолжил свою серию нокаутов в первых раундах и во встрече с Олейником. В начале поединка он потряс российского Удава незамысловатой комбинацией, запер того у сетки и избивал примерно 20 секунд, пока рефери Херб Дин не вмешался и не остановил бой, зафиксировав победу Дакаса техническим нокаутом. Свой бонус американец получил за выступление вечера.

Это третья победа для Дакаса в трех боях UFC. По итогам недели он ворвется в топ-15 рейтинга . А вот у Олейника проблемы — четвертое поражение в шести боях в 43 года ставит под сомнение его перспективы в организации. По крайней мере, ни о каком походе за поясом уже точно речи не идет.

Ничего хорошего турнир не принес 42-летнему белорусу Андрею Орловскому (30-20, БН:2). Как и Олейник, бывший чемпион UFC встречался с малоопытным, но уже успевшим громко о себе заявить бойцом — англичанином Томом Аспинеллом (10-2). Это только третий поединок тяжеловеса в UFC: в двух своих дебютных боях Аспинелл (напрашивается сравнение с Дакасом) одержал две досрочные победы, оформив нокауты в первом раунде. У Орловского в свою очередь была серия из двух трудовых побед решениями.

И молодость снова взяла верх над опытом. Во втором раунде Аспинелл легко прошел в ноги и повалил Орловского у сетки, затем с такой же непринужденностью закрыл замок на шее и заставил ветерана практически мгновенно постучать.

Зато кому удался день, так это Яне Куницкой (14-5, БН:1). Россиянка проводила бой с Кэтлин Виейрой (11-2), которая за пять лет в UFC, впрочем, ничего особенного не добилась.

Бразильянка сделала ставку на партер, но из восьми попыток реализовала только три тейкдауна. Куницкая же больше использовала ударку и перебила свою соперницу почти в пять(!) раз — 245 выброшенных ударов против всего лишь 51. Бой прошел всю дистанцию, и судьи единогласно отдали победу Куницкой, для которой она стала второй подряд.

Титул приобретает для Лисички уже осязаемые масштабы в ближайшей перспективе.