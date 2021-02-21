Отмучились: Россия провалила ЧМ, но избежала полного позора

Миронова могла бы добиться большего, если бы не подвела стрельба

Программа чемпионата мира в Поклюке завершилась двумя масс-стартами. Первыми гонку провели женщины, от России участие в заезде приняли только Светлана Миронова, считающаяся лидером женской российской команды, и Ирина Казакевич, которая выступила на своем первом взрослом мировом форуме.

Началась гонка для россиянок неплохо. И Миронова, и Казакевич шли лидерским темпом, а также успешно преодолели первый огневой рубеж. До середины дистанции 23-летняя дебютантка ЧМ этот ход сохраняла, но на «стойке» уже дала осечку: сначала Казакевич допустила два промаха на третьем рубеже, затем промахнулась столько же раз на последнем.

Эти четыре в сумме штрафных круга негативно сказались на общем результате молодой россиянки, чье отставание от лидера перевалило за две минуты. В итоге на финише Казакевич открыла третий десяток.

«Немного волновалась перед масс-стартом, что странно — перед спринтом и пасьютом такого не было. Но помешало не волнение, а ошибки на стрельбе стоя. Как оценю свое выступление на этом чемпионате? На четыре с минусом. Могла проявить себя лучше», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Куда более печальными оказались результаты первенства у Мироновой. Во многом из-за 26-летней россиянки отечественная команда не смогла побороться за медали в смешанной эстафете на открытии ЧМ, спринтерскую гонку биатлонистка провалила и не смогла пробиться в пасьют, неудачно она выступила в женской эстафетной гонке. Масс-старт исключением для Мироновой не стал — Светлана заняла 19-е место, расположившись над Казакевич.

Главным образом биатлонистку подвела стрельба. В последней гонке Миронова допустила шесть промахов, причем четыре из них — на одном огневом рубеже (на первой «стойке»). В этом сезоне, и на чемпионате мира в частности, стрельба — это самый настоящий бич Мироновой. Именно множественные ошибки на огневых рубежах лишили россиянку наград. Так было и в индивидуальной гонке, так сложилось и в масс-старте, где она чистым ходом показала третью скорость.

Миронова в принципе является одной из самых быстрых биатлонисток современности, а уж в России ей сейчас нет равных, однако биатлон — это все-таки не лыжный спорт, и точная стрельба здесь играет если не определяющую, то крайне важную роль. В этом компоненте Миронова определенно провалилась.

«Конечно, хотелось медалей, попадать в топ-3. Я способна на это, но не все получилось. Поэтому цели не выполнены. Наверное, за турнир поставлю себе троечку. Много чего не получилось», — цитирует Миронову ТАСС.

Йоханнес Бё даже с пятью промахами быстрее россиян

Определенные проблемы со стрельбой имеются и представителей мужской российской команды, однако куда больше вопросов к отечественным биатлонистам возникает в отношении их скорости. В эстафете, где россияне взяли бронзовую медаль, Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов на четверых допустили пять промахов, при этом норвежцы и шведы, которые расположились в итоге выше, ошиблись куда больше. Примечательным на фоне выступления российской сборной стал и результат французов: даже 11-ю промахами и одним штрафным кругом трехцветные финишировали за россиянами, уступив чуть более десяти секунд.

Нынешняя форма российских биатлонистов показывает, что точная стрельба для них не является залогом успеха. Масс-старт это подтвердил.

Лучшим у россиян стал Александр Логинов, который в нынешнем сезоне откровенно хандрит. По итогам заезда он занял девятое место, допустив в общей сумме два промаха. При этом Йоханнес Бё, который промазал аж пять раз, все равно финишировал быстрее опытного россиянина.

Чистым ходом Логинов проиграл Бё-младшему более минуты, и в этом показателе он занял десятое место. Латыпов, который мощно выступил в эстафете, по скорости оказался только 17-м, Елисеев и Халили остались позади него.

«Логинов имел шансы на медаль, но для этого надо было отстрелять на ноль. Йоханнес был сильнее, имея на три круга больше, бежал быстрее Саши, такого никогда не было. Латыпов после эстафеты вымотался, скорости от него не стоило ждать. Елисеев был неплох, но три круга для сегодняшней скорости — много. Халили показал свой нормальный результат, для него эта гонка была только опытом масс-старта на чемпионате мира в таком окружении имен», — прокомментировал «Чемпионату» результаты масс-старта экс-главный тренер российской сборной Анатолий Хованцев.

Провала пятилетней давности удалось избежать, но радоваться нечему

Очередную победу в командном зачете чемпионата мира одержали норвежцы, которые завоевали 14 комплектов медалей из 36 разыгрываемых. Сюрприз преподнес только Йоханнес Бё, который в личных гонках не одержал ни одной победой. Лучшего биатлониста планеты подвела стрельба, и довольствоваться золотыми наградами он смог только в смешанной и мужской эстафетах.

Что касается сборной России, которая в Поклюке выступила в качестве команды RBU (Russian Biathlon Union), то россияне смогли завоевать лишь одну медаль — в мужской эстафете. Данный результат сравним только с Украиной и Белоруссией, которые также довольствуются только одной бронзой.

С одной стороны, России удалось избежать провала пятилетней давности, когда на чемпионате мира — 2016 отечественная команда, в которую из нынешних сборников попали Татьяна Акимова, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, не выиграли ни одной награды. С другой, положительных эмоций от выступления россиян на минувшем ЧМ практически не возникло.

Турнир в Поклюке показал несколько важных деталей. Во-первых, катастрофические проблемы со стрельбой у женщин. Связаны ли они с тренерским штабом команды — определенно сказать сложно, все-таки работа на огневых рубежах (особенно в «стойке») при Михаиле Шашилове у россиянок мало чем отличается от того, что было при Виталии Нарицыне. Во-вторых, чемпионат мира в очередной раз показал необходимость обращать внимание на молодое поколение — дебют Ирины Казакевич можно оценить скорее хорошо, нежели плохо. Это подчеркнул и бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«При переходе из юниорского биатлона во взрослый у нас провал. Юниорские первенства выигрываем, а потом спортсмены, которых обходили, становятся чемпионами мира»,

— приводит его слова «Чемпионат».

В конце концов, провал на чемпионате мира стал результатом неудачной подготовки к турниру. Главным образом это касается даже не выбора места, а методов, при которых ряд российских биатлонистов предпочитает тренироваться отдельно от всей сборной. Среди таковых, например, Александр Логинов. 29-летний россиянин пропустил январские сборы в Сочи и извлек из этого пользу только на этапах Кубка мира в Оберхофе и Антхольце, но не на мировом форуме в Поклюке. Возможно, именно эта несогласованность и повлияла на неудачный результат. Впрочем, проблемы сборной России имеют куда более комплексный характер.