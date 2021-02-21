«Типичный француз»: чемпион мира сдался прямо по ходу гонки

Эмильен Жаклен — один из лучших и едва ли не самый харизматичный французский биатлонист с момента ухода Мартена Фуркада из большого спорта. К своим 25-ти годам он выступил на двух чемпионатах мира, где уже завоевал по две золотые и бронзовые награды, а на Кубке мира регулярно доставляет проблемы биатлонистам норвежской сборной. Своих скандинавских конкурентов Жаклен заставил говорить о себе и на мировом форуме в Поклюке.

В гонке преследования француз не просто одержал победу, отыграв отставание с третьей позиции, но и сделал это максимально эффектно: за все четыре огневых рубежа он не допустил ни одного промаха и при этом показал лучшую скорость стрельбы, будто из пулемета. Например, лучший биатлонист мира Йоханнес Бё, комментируя выступление Жаклена, выразил беспокойство тем фактом, что «с такой стрельбой Эмильяна можно просто сказать «гудбай» победе в Кубке мира». Старший брат норвежца Тарьей Бё и вовсе назвал француза шоуменом, который «без колебаний демонстрирует свое искусство» и «готов рискнуть всем ради победы».

Но в харизматичном поведении Жаклена и его рискованной манере ведения гонки есть и негативная сторона. Она проявилась все в той же Поклюке.

Программу чемпионата мира закрывал мужской масс-старт, по итогам которого первые два места заняли норвежцы Стурла Холм Легрейд и Йоханнес Дале соответственно, а тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон Майе. Претендентом на победу в гонке был и Жаклен: после первого огневого рубежа отстрелявшийся на ноль французский биатлонист шел среди лидеров в одни ноги с Легрейдом.

Однако на второй «лежке» с ним произошло то, чего не случалось на мировых форумах уже очень давно — француз не смог закрыть ни одной мишени и ушел на пять штрафных кругов!

pour Emilien Jacquelin, un tour de pйnalitй pour Desthieux et Fillon Maillet !

La sensation, c'est les deux fautes de Johannes Boe ! Le Norvйgien est dйjа а 45 secondes de la tкte



Suivez la course > https://t.co/tmTX1rJWhh #lequipeBIATHLON #pokljuka2021 pic.twitter.com/OMDXG7QAfK — la chaine L'Йquipe (@lachainelequipe) February 21, 2021

Сам Жаклен уже после гонки буквально в слезах выразил свое недовольство произошедшим, сделав скидку на вероятные технические проблемы.

«После первой стрельбы техники показали мне картинку, указав на то, что мои выстрелы шли немного вверх. Меня попросили сделать на следующем рубеже два щелчка вниз. Я поступил так, как меня попросили, однако пули почему-то полетели еще выше. Я просто в шоке! Как это произошло? Техническая ошибка или ветер вдруг изменил направление?» — сказал Жаклен.

Однако француз по итогам гонки запомнился не только необычайно провальной стрельбой.

Уже после второго огневого рубежа Жаклен откровенно сдался и отказался от какого-либо продолжения борьбы. До финиша он шел чуть ли не пешком, в итоге уступив Легрейду более семи минут, а на одном из участков француз и вовсе остановился, чтобы обнять тренера своей национальной сборной. Когда рядом с Жакленом бежал Йеспер Нелин, то Эмильен крикнул шведу, чтобы тот спокойно шел на обгон: «Иди вперед, мне уже все равно».

Соперники французского биатлониста такое поведение не оставили без внимания и выступили с критикой в адрес 25-летнего спортсмена. Например, Себастиан Самуэльссон, занявший девятое место, потребовал от Жаклена более ответственного и спортивного поведения на таком крупном турнире, как чемпионат мира.

«Я бы ни за что не позволил себе поступить таким образом. Если ты попал на чемпионат мира, то ты обязан бороться до конца, до самого финиша», — сказал швед.

Слова Самуэльссона поддержал и главный тренер шведской сборной Йоханнес Лукас, который подчеркнул, что если бы в его команде кто-то отказался бы от борьбы, то был бы мгновенно наказан.

«Мы так не ведем себя. В противном случае я бы очень громко наорал на своих биатлонистов», — заявил Лукас.

С критикой выступили и в Норвегии. Так, Ветле Шоста Кристиансен, который на минувшем чемпионате мира выиграл золото в эстафете, а в масс-старте занял 16-е место, назвал поведение Жаклена «типичной французской беспечностью».

«Французская беспечность и пренебрежение во всей своей красе. Типичные французы — когда они не могут бороться за победу, то им просто на все насрать», — отметил норвежец.

Сам француз свой поступок объяснил тем, что после пяти промахов на втором огневом рубеже он уже не видел возможности побороться за медали.

«Я опустошен. Я очень разочарован. Меня переполняют самые негативные эмоции, которые только можно придумать. Перед стартом я был полон сил, на трассе я показывал отличный ход, хорошо провел первую стрельбу, но на второй «лежке» произошла эта плачевная ситуация. Из-за этого борьба за победу превратилась в ничто. Я приехал на чемпионат мира не для того, чтобы занимать место в третьем десятке, я хочу быть на подиуме. Я отказался от борьбы, потому что не хотел тратить силы и быстро ехать просто так», — сказал Жаклен.