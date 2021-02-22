Серия прервана: Овечкин приближается к новому рекорду НХЛ

Открывал игровой день в НХЛ матч «Вашингтона» и «Нью-Джерси». Обе команды потерпели поражения в своих предыдущих встречах, и новая неудача рисковала бы превратить все в серию.

Счет был открыт в первом периоде. «Дэвилз» реализовали большинство после удаления Ника Дженсена усилиями Андреаса Юнссона. В самом начале второго отрезка игры Юнссон уже выступил ассистентом, отпасовав на гол Джеку Хьюзу. Лишь спустя десять минут «Вашингтону» удалось отыграть одну шайбу — отличился Ти Джей Оши, тоже в большинстве.

А с наступлением третьего периода игра у гостей посыпалась. Сначала Джон Карлсон сравнял счет, а через считанные минуты «Нью-Джерси», оставшись в меньшинстве, пропустил от сделавшего дубль Оши. Ассистировал американскому нападающему россиянин Евгений Кузнецов.

Oshie nets his second of the game to give the Caps (-160 ML) a 3-2 lead

pic.twitter.com/Ib0BJ6oxpm — Bet The Pucks (@betthepucks) February 21, 2021

«Он отлично действовал у борта», — прокомментировал игру Кузнецова Оши в моменте с голом.

Наконец, перестал молчать и другой российский лидер атаки «столичных». Александр Овечкин забросил четвертую шайбу в ворота «Дэвилз» и прервал серию из четырех безрезультативных матчей подряд. Это шестой гол капитана «Вашингтона» в нынешнем сезоне регулярки.

Кстати, благодаря этой шайбе Овечкин приблизился к рекордсменам лиги по количеству заброшенных шайб в большинстве. У 35-летнего россиянина их теперь стало 262, у обладателя первого места Дэйва Андрейчука — 272.

OVECHKIN!



The Capitals (-150 Money Line) take a 4-2 lead!

( @NHLonNBCSports)pic.twitter.com/tlb5Me4kjP — NBC Sports EDGE Betting (@NBCSportsBet) February 21, 2021

В концовке «Кэпиталз», впрочем, пришлось понервничать. «Нью-Джерси» заменили вратаря дополнительным полевым игроком, и результативный бросок нанес еще один россиянин Никита Гусев, поставив тем самым точку в матче за 11 секунд до его окончания — 4:3 в пользу «Вашингтона». Интересно, что Гусев появился в матче НХЛ впервые за три недели (до этого он числился в COVID-протоколе).

Для Гусева заброшенная шайба в матче с «Вашингтоном» стала дебютной в сезон после десяти сыгранных встреч. Также он отметился одной результативной передачей.

Too little too late but good for Gusev to get in the board. Hopefully that gets him going. 4-3 final in Washington pic.twitter.com/C1Bcg0Yfvx — Duck Duck Gusev (@DuckDuckGusev) February 21, 2021

В игре против «Кэпиталз» своеобразный юбилей праздновал нападающий «Дэвилз» Трэвис Зейджак, для которого эта встреча в составе «дьяволов» стала 1000-й.

1,000 games in one jersey, made in jersey. pic.twitter.com/Jecnbdq4iU — New Jersey Devils (@NJDevils) February 21, 2021

Прервать серию из двух поражений подряд худшей команде сезона — «Оттаве» — помогли российские защитники Артем Зуб и Никита Зайцев.

На второй минуте встречи с «Монреалем» счет открыл нападающий «Канадиенс» Ник Судзуки, однако вскоре «сенаторы» сравняли — Дрейк Батерсон забросил после передачи Зуба, набравшего свое четвертое результативное очко в регулярном чемпионате.

Batherson stays hot! Great entry followed by a slick move. 1-1. #GoSensGo pic.twitter.com/NwfYgeRD3A — Everyday.Sens (@EverydaySens) February 22, 2021

В дебюте третьего периода отличился Джош Норрис, которому в свою очередь ассистировал Зайцев. В 20 матчах сезона россиянин записал на свой счет семь очков.

Josh Norris nets the redirect to give the Sens (+190 ML) a 2-1 lead

pic.twitter.com/AX5mD9kEd8 — Bet The Pucks (@betthepucks) February 22, 2021

В конечном счете «Монреалю» удалось перевести встречу в овертайм — голом отметился Кори Перри. Там, впрочем, «Канадиенс» долго играть не пришлось, потому что уже спустя почти четыре минуты Брэди Ткачук результативным броском принес «Оттаве» пятую победу в сезоне.

А вот для «Канадиенс» поражение стало вторым кряду — не лучшим образом снова сыграл российский защитник Александр Романов, получивший -2 по итогам матча.

Настоящая голевая феерия и шоу в этот вечер случилась на озере Тахо, где под открытым небом играли «Бостон» и «Филадельфия».

Во-первых, хоккеисты «Брюинз» появились на стадионе в костюмах в стиле 90-х.

Во-вторых, в матче было заброшено сразу десять голов — победу одержал «Бостон» с разгромным счетом 7:3. В составе «медведей» хет-трик на свой счет записал Давид Пастрняк, набравший 14 результативных действий всего в десяти играх сезона. У «Флайерз» отметился Джеймс ван Римсдайк, ушедший со льда с тремя очками (1+2).

Одну из голевых передач в моменте с третьей шайбой «Филадельфии» выписал защитник Иван Проворов (впрочем, закончивший игру с показателем -2). Для россиянина это девятое очко в регулярке.

А вратарь «Филадельфии» Картер Харт побил рекорд Семена Варламова и стал самым молодым голкипером в НХЛ, игравшим под открытым небом. На момент встречи ему исполнилось 22 года и 192 дня.