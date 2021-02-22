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Возвращение домой: Тедеско может уйти из «Спартака» в «Шальке»

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Главный тренер «Спартака» Тедеско может вернуться в «Шальке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в свой бывший клуб — «Шальке-04». В конце сезона немецкий специалист намерен покинуть красно-белых в связи с истечением контракта.

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Будущее тренерского мостика «Спартака» остается неизвестным: нынешний рулевой красно-белых Доменико Тедеско перед окончанием первой части сезона объявил, что покинет клуб, когда его трудовое соглашение истечет, то есть в июне. Москвичи могли уволить Тедеско еще зимой, но решили оставить тренера до конца нынешнего сезона.

Возможность заключения контракта с Тедеско, по информации Sky Sport, изучает его бывший клуб. «Шальке-04» переживает тяжелый упадок и рискует вылететь во вторую Бундеслигу. После 22-х сыгранных туров гельзенкирхенцы набрали всего девять очков и занимают последнее место в чемпионате Германии. У команды Кристиана Гросса всего одна победа при 15 поражениях и шести ничьих. От зоны стыковых матчей «Шальке» отстает уже на девять баллов. Так что высока вероятность, что следующий сезон «горняки» проведут в низшем дивизионе.

Спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер уйдет из клуба летом, а у Гросса, как пишут в Германии, нет шансов остаться в команде даже в случае чудесного сохранения места в Бундеслиге. Бывший капитан «бундесманшафт», ныне эксперт на телевидении Лотар Маттеус уверен, что Тедеско — основной кандидат на замену Гросса, и его имя уже ранее обсуждалось в кругу руководителей «Шальке».

«Тедеско по-прежнему остается важной фигурой для «Шальке». Я бы доверил ему старт новый эпохи и перестройку в клубе», – сказал Маттеус.

35-летний Тедеско работал с «Шальке» с 2017 по 2019 год. Он был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, а спустя полгода принял предложение «Спартака». Тем не менее под руководством итальяно-немецкого специалиста гельзенкирхенцы ранее добились серьезных успехов: в сезоне-2017/18 «Шальке» финишировал на втором месте в национальном чемпионате при одних из лучших показателях в лиге и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Впрочем, уже на стадии 1/8 финала последовало разгромное поражение от «Манчестер Сити», а, вдобавок ко всему, в Бундеслиге на тот момент команда занимала только 14-ю строчку, и Тедеско был отправлен в отставку.

Но и в «Спартаке» у Тедеско карьера не сложилась. В первом сезоне красно-белые заняли седьмое место в чемпионате и не сумели выйти в еврокубки, а также вылетели из Кубка в полуфинале, уступив петербургскому «Зениту». В сезоне-2020/21 москвичи идут третьими в турнирной таблице и отстают от лидера на шесть очков. Свою кампанию в Кубке клуб уже прекратил, уступив столичному «Динамо» в 1/8 финала.

Предстоящим летом «Шальке» с большой долей вероятности покинет не только тренер и спортивный директор, но и целый ряд футболистов, потому клубу предстоит серьезное обновление. SportBuzzer сообщает, что Тедеско остается приоритетным вариантом для гельзенкирхенцев, но у них есть и несколько других вариантов.

Кандидатом на потенциально вакантный пост называется 49-летний Штеффен Баумгарт, в настоящий момент возглавляющий команду второй Бундеслиги «Падерборн 07». Контракт тренера с клубом истекает по окончании сезона, и пока он осторожно высказывается о своем будущем, но, судя по всему, продлевать соглашение стороны не будут. Кроме него в прессе прозвучала кандидатура греческого специалиста Димитриоса Граммозиса, ранее работавшим с «Дармштадтом 98», но сейчас находящимся без работы.

Окончательное решение «Шальке» не примет до того, пока не определится с руководящим составом. Председатель наблюдательного совета клуба Йенс Бухта уже объявил, что первоначально полномочия по планированию на будущий сезон на себя возьмут действующие сотрудники «Шальке» Майк Бюскенс, Норберт Эльгерт и Петер Кнебель.