«Ему очень больно»: Устюгов рискует пропустить ЧМ

Уже завтра, 24 февраля, в немецком Оберстдорфе квалификационными заездами стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. На грядущий турнир сборная России, которая выступит в качестве команды RSF (Russian Ski Federation), возлагает большие надежды. От отечественных лыжников ждут как минимум одной победы, однако нынешний состав претендует не на одну золотую медаль. Последнее золото российские лыжники брали еще пять лет назад — в 2017 году в финском Лахти двойной триумф праздновал Сергей Устюгов, победивший вместе с Никитой Крюковым в командном спринте и обыгравший самого Мартина Сундбю в скиатлоне.

Попал 28-летний российский чемпион в заявку и на нынешний мировой форум. Однако за несколько дней до первых стартов рискует теперь выбыть из сборной.

Причиной этому может послужить повреждение, которое Устюгов получил во время контрольной гонки в Оберстдорфе. Россиянин неудачно упал на спину, плечо и правую ногу уже на первом круге, получив несколько болезненных ушибов. Падение произошло на том самом спуске, который уже раскритиковали многие лыжники — в том числе и из норвежской сборной.

Тренер российской команды Маркус Крамер, комментируя произошедшее с Устюгов, выразил обеспокоенность состоянием лыжника.

«Все выглядело очень плохо. Сергею очень больно, и это большая проблема для нас. Не думаю, что он что-то сломал, но я сильно потрясен. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — сказал специалист.

После того эпизода уже прошло два дня, однако определенности в ситуации с Устюговым пока что нет никакой, и это очень тревожно для российской сборной, ведь 25 февраля состоится индивидуальная спринтерская гонка, и именно на Устюгова в данной дисциплине рассчитывал тренерский штаб отечественной сборной.

«У него по-прежнему болит нога. Доктора и массажисты делают, что могут. Сам Сергей сказал, что если не сможет сделать свою необходимую работу, то 25 февраля — в первой гонке чемпионата мира — он стартовать не сможет. Ждем его решения, но ситуация не радужная», — приводит слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Всего состав мужской российской команды, считая Устюгова, включает в себя 12 лыжников, однако кроме него на удачный результат в спринте может рассчитывать разве что Глеб Ретивых. Даже Александр Большунов — лучший лыжник мира на сегодняшний день и действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» — в этой дисциплине на высокие места обычно не претендует. Ожидалось, что главная ставка будет сделана конкретно на Устюгова, который может составить конкуренцию всем норвежцам и даже негласному королю спринтерских гонок Йоханнесу Клебо. 28-летний россиянин вполне мог побороться за медали (в том числе и за золото) даже после всех тех проблем, с которыми он столкнулся в этом сезоне.

В октябре Устюгов переболел COVID-19, и эту болезнь спортсмен перенес со сложностями. Ему рекомендовали на время отказаться от участия в лыжных гонках из-за риска нанесению серьезного вреда здоровью, у него были зафиксированы аномальные результаты анализов и, по признаниям лыжника, даже обнаружили образования тромбов. Однако, переболев, Устюгов все-таки прошел процесс реабилитации, чтобы попасть на чемпионат мира. Для начала он выступил на нескольких соревнованиях любительского уровня, потом уже пробежал ряд гонок на национальных первенствах, а затем был приглашен на январские этапы Кубка мира. В Лахти Устюгов проявить себя не успел, а вот в шведском Фалуне едва не завоевал медаль как раз в спринте. По итогам той финальной гонки формой россиянина были сильно удивлены норвежцы и даже сам Клебо, а сам лыжник все-таки получил вызов в сборную на чемпионат мира.

Впрочем, если к спринту Устюгов не успеет восстановиться, то, видимо, не выступит в Оберстдорфе вообще. Помимо этой дисциплины в программу мирового форума также войдут скиатлон, командный спринт, гонка с раздельным стартом, эстафеты и классический масс-старт. Однако в этих соревнованиях российская команда рассчитывает уже на других спортсменов, в чем открыто призналась Елена Вяльбе.

«Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в Нове-Место на 15 км, но соревнования отменились из-за коронавируса. Так что возможности его проверить не было. Если говорить о его неплохих результатах на Кубке мира в Фалуне, то остальные наши ребята были уставшими после «Тур де Ски» и этапа в Лахти, тогда как Сергей был на легкости. Сравнивать его с другими не совсем корректно. Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему что-то предложить. Реальность такова. Все ребята отбирались на каждую гонку, была жесткая конкуренция. За былые заслуги неправильно что-то менять. Думаю, любой тренер с этим согласен», — заявила глава ФЛГР.