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«Судьба бывает жестокой»: игрок «Аталанты» скончался от рака

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Футболист «Аталанты» умер от рака в возрасте 21 года

Талантливый полузащитник из «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би умер от рака печени в 21-летнем возрасте. В последние месяцы у футболиста отказывали ноги, и на лечение у него не хватило денег.

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24 февраля «Аталанте», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, предстоит в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принять мадридский «Реал». Но за сутки до столь важного события итальянский клуб погрузился в траур — в возрасте 21 года скончался ивуарийский полузащитник Вилли Брасиано Та Би. О том, будут ли проведены какие-либо акции памяти перед матчем в Бергамо, ни клуб, ни представители Союза европейских ассоциаций (УЕФА) еще не объявили, однако, вероятно, футболисты черно-синих выйдут на поле в траурных повязках.

Причиной смерти молодого футболиста стал рак печени, от которого он страдал на протяжении нескольких месяцев.

«Президент клуба Антонио Перкасси и вся семья «Аталанты» глубоко опечалены скоропостижной кончиной Вилли Брасиано Та Би. Судьба бывает очень жестокой, и она слишком быстро прервала мечту Вилли. Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы добиться главной роли в молодежной команде «Аталанты», и он навсегда вошел в историю клуба. Прощай, Вилли…» — говорится в заявлении бергамасков.

Последние месяцы своей жизни ивуарийский футболист провел в родном Йопугоне, куда отправился сразу же после того, как врачи «Аталанты» обнаружили у него прогрессирующий рак. Средств на лечение не оказалось ни у него, ни у клуба, ни у родственников.

«Вилли больше не будет играть в футбол. Он о нем вообще не думает. Его дни сочтены, и мы надеемся лишь на чудо божье. Только бог может спасти Вилли. На лечение и операцию требуется порядка пяти миллионов западноафриканских франков, но у нас таких денег нет. Потому мы молим о помощи», — говорил один из родственников футболиста еще до смерти спортсмена.

По данным ряда СМИ, в последние дни своей жизни игрок «Аталанты» лишился возможности ходить — из-за болезни у него отказали ноги.

На трагическую новость уже отреагировала пресс-служба итальянской Серии А, а также несколько клубов чемпионата. Среди них оказались, в частности, «Специя» и «Верона». Слова соболезнования передала и выступающая в Серии Б «Пескара», в молодежном составе которой футболист пробыл несколько месяцев на правах аренды.

«Та Би был с нами всего несколько месяцев, но за это время он проявил себя как человек, которого мы ценили и на поле, и за его пределами. Мы очень скорбим в связи с его смертью. Вилли был всего 21 год», — приводит сообщение пресс-служба «дельфинов».

С заявлением выступили и в «АСЕК Мимозас», который является самым успешным и титулованным клубом Кот-д'Ивуара. Вилли Брасиано Та Би провел в академии этой команды два года, после чего в январе 2019 года перебрался в Бергамо, где с «Аталантой», проведя девять матчей и забив в них три мяча, стал чемпионом Примаверы — молодежного чемпионата Италии.

Футбольные обозреватели характеризовали ивуарийца как талантливого и качественного опорного полузащитника, который мог бы добиться серьезных успехов на профессиональном уровне.

«Ушел из жизни Та Би. В нашем клубе Вилли провел не один год. Серьезная болезнь взяла верх над ним. Мы выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Вилли. Да упокоится его душа», — отмечается в заявлении «АСЕК Мимозас».

Вспомнил ивуарийского футболиста и его 18-летний соотечественник Амад Диалло. Ранее игроки вместе выступали за молодежку «Аталанты», а зимой этого года Диалло перебрался в «Манчестер Юнайтед».

«Ты навсегда останешься в моем сердце. Спи спокойно, друг», — написал бывший одноклубник Та Би в Instagram.