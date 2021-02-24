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«С болью в сердце прощаюсь с «Аяксом»: Промес объяснил возвращение в «Спартак»

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Промес прилетел в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Квинси Промес прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком» на 3,5 года. В прощальном интервью пресс-службе «Аякса» футболист объяснил, почему решил покинуть клуб, и упомянул подозрения в поножовщине.

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Празднования в «Спартаке»

24 февраля Квинси Промес прилетел в Москву и в ближайшее время должен пройти медицинское обследование в «Спартаке», а затем подписать с клубом контракт на 3,5 года. Как сообщил на своем сайте «Аякс», стороны договорились о переходе полузащитника за 8,5 млн евро, но с бонусами итоговая сумма может вырасти до 11 млн.

Фанаты красно-белых уже вовсю отмечают возвращение нидерландца, который является лучшим легионером в истории команды, а пресс-служба «Спартака» по такому случаю приготовила эффектный ролик: хакер в алой маске взламывает известные здания столицы и пускает по их фасаду видеоролики с лучшими моментами Промеса в «народной команде».

«Герой вернулся в город. Квинси, мы тебя ждали! Промес летит в Москву, чтобы вновь надеть форму «Спартака». В честь его возвращения мы «взломали» город, напомнив о главных событиях красно-белой карьеры Квинси.

Радость чемпионства, яркие голы и стильные празднования — на фасадах домов, экранах и даже в небе!» — говорится в сообщении клуба.

Готовится к встрече Промеса и высшее руководство «Спартака». Так, бразилец Педро Роша был исключен из заявки клуба на сезон, чтобы освободить последнее оставшееся место для нидерландца — всего в заявке должно быть восемь легионеров.

В связи с этим менеджмент красно-белых уже ищет возможность продать Рошу в один из бразильских клубов — на родине этот нападающий всегда пользуется спросом, а трансферное окно там как раз откроется 1 марта.

Грусть «Аякса»

В Амстердаме тепло попрощались со своим воспитанником. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что не хотел отпускать Промеса, который провел за команду 53 матча и записал на свой счет 22 гола.

«У меня останутся приятные воспоминания о сотрудничестве с Квинси. Он отлично показал себя в прошлом сезоне и забивал важные мячи в Лиге чемпионов, но сейчас попросил отпустить его в «Спартак». Я не был рад этому», — приводит слова тен Хага De Telegraaf.

Трогательная речь Промеса

Сам футболист дал проникновенное интервью пресс-службе «Аякса», в котором признался, что покидает команду из своего родного города со смешанными чувствами.

«Когда ты забиваешь на стадионе, куда ходил еще мальчишкой, то испытываешь непередаваемые ощущения. Круг замкнулся. Я пережил здесь очень красивые моменты и благодарен «Аяксу» за возможность проявить себя.

Трудности стали появляться только под конец, когда пошли определенные сообщения в СМИ и вокруг меня возник негатив, — признался Промес, имея в виду подозрения в нанесении ножевых ран своему родственнику.

— Я был просто шокирован. Не могу раскрывать детали этой ситуации, но правда все равно выйдет наружу».

Полузащитник пояснил, что решил покинуть «Аякс» по ходу неудачного второго сезона, когда он перестал попадать в стартовый состав:

«Футбол — самая важная вещь для меня, но сейчас я не играю на своем уровне. Это начало меня мучить. Я прошел путь от лучшего бомбардира клуба в Лиге чемпионов до игрока замены. Думаю, любому футболисту было бы трудно в такой ситуации.

И я начал задумываться, не стоит ли двигаться дальше. С болью в сердце теперь я должен попрощаться».

Промес подчеркнул и тот факт, что летом 2021 года состоится чемпионат Европы, в преддверии которого ему важно иметь постоянную игровую практику, чтобы попасть в состав сборной.

«Я просто хочу снова быть важным игроком и регулярно участвовать в матчах.

Конечно, я держу в голове чемпионат Европы. Я всегда попадал в состав сборной Нидерландов и был частью команды, которая пробилась на чемпионат Европы. Но финальная заявка зависит от тренера.

Мне просто нужно убедиться, что я готов, что у меня достаточно соревновательного ритма и что я вернул свою лучшую форму. Тогда я не буду сомневаться в своем попадании в сборную», — отметил футболист.

Напоследок Промес признался, что будет очень скучать по родному клубу.

«Я амстердамец, я вырос на этих улицах. Это мой дом, и я всегда буду возвращаться в Амстердам. На мой взгляд, период в «Аяксе» получился слишком коротким. Но, с другой стороны, я рад, что имел возможность показать себя и быть ценным игроком.

Я всегда буду думать об «Аяксе» и следить за ним. Я ухожу из клуба, но всегда буду его болельщиком».

Россия в восторге от возвращения Промеса

Бывшие одноклубники нидерландца по «Спартаку» уверены, что его второй приход в московский клуб получится триумфальным.

«Промес — хороший футболист, — отметил Денис Глушаков в комментарии «СЭ». — Думаю, он поможет «Спартаку». Когда увидимся с ним? Пусть Промес сначала прилетит и возобновит тренировки. Думаю, сейчас ему не до встреч будет — а потом встретимся с ним, пообщаемся».

«У меня в Промесе сомнений нет, — сказал вратарь красно-белых Артем Ребров. — Уверен, что у него все получится, и он принесет большую пользу команде. Мне уже хочется, чтобы он поскорее начал играть и показал, что войти в одну реку дважды можно».

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов использовал ту же пословицу, оценивая возвращение Промеса:

«В одну реку входят дважды. Я не следил за Промесом в Голландии, но это большой футболист. Возвращение Квинси — хорошее усиление для нашего чемпионата».

А бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо даже заявил, что полузащитник поможет команде завоевать золото чемпионата России:

«Квинси — фантастический футболист, он был очень важным игроком для «Спартака» и одним из лучших легионеров в российском чемпионате. Он великолепен в игре один в один. Думаю, в «Спартаке» он сможет вернуть свою прежнюю форму и помочь клубу стать чемпионом».

Большинство экспертов также сходятся во мнении, что Промес будет королем в чемпионате России, даже если поначалу ему потребуется время для возвращения лучшей формы. Явно негативную оценку этому трансферу дал только экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Если исходить из той суммы, которая называлась в прессе, то «Спартак» не очень умеет торговаться. Промес — не тот игрок, который должен был попасть в «Спартак» за эти деньги.

Разве Квинси сильнее Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе? Нет, тем более игрок в возрасте с проблемами поведения. Скорее, это просто внесет сумбур.

Если раньше более-менее нормально играли и чувствовали себя Ларссон и Понсе, то теперь прибавиться нервозность в их состоянии. Не верится, что Квинси много забьет», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Как бы там ни было, у Промеса будет достаточно времени, чтобы переубедить критиков. В чемпионате России осталось сыграть 11 матчей, «Спартак» занимает третью строчку, и до второго места, которое позволяет сыграть в Лиге чемпионов, два очка, а до первого — шесть. Задачи понятны — самое время показать себя.