Лидер новичков: Капризов расправился с «Колорадо»

Западный дивизион

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2:6

«Миннесота», в прошлом сезоне попавшая в плей-офф только благодаря коронавирусу, расширившему число участников серий на выживание до 24 команд, но сразу же проигравшая «Ванкуверу» (1-3), в сложном текущем сезоне всерьез борется за попадание в Кубок Стэнли в Западном дивизионе, где играют фавориты всей лиги «Колорадо» и «Вегас», а также бравший чемпионский титул в 2019 году «Сент-Луис».

Именно против «Колорадо» и играли «дикари» — и в этот раз смогли уверенно разобраться с именитым соперником, записав на свой счет уже четвертую победу кряду.

Большой вклад в успех «Уайлд» внес российский новичок Кирилл Капризов, который провел третью игру подряд с тремя набранными баллами за результативность и уже имеет 15 (4+11) очков в 16-ти проведенных встречах в сильнейшей лиге мира при показателе полезности +7. Он является лидером гонки бомбардиров среди новичков, на четыре балла опережая Джоша Норриса из «Оттавы».

Именно российский форвард начал все в первом периоде, ассистировав при выходе 3 в 1 на Матса Зукарелло, с которым очень быстро наладил «командную химию» в звене.

Позже в третьем периоде при скользком счете 3:2 экс-нападающий новокузнецкого «Металлурга», «Салавата Юлаева» и ЦСКА, уже получив пас от норвежца, шикарно поработал на дриблинге с шайбой у борта и вывел на завершающий бросок Райана Хартмана.

Этот удар стал для «Эвеланш» роковым, и команда из Денвера до конца встречи уже не оправилась, дважды пропустив от ранее еще не забивавшего в НХЛ 25-летнего немца Нико Штурма.

Из других важных событий встречи стоит отметить 800-й гол в карьере ветерана «Уайлд» Зака Паризе. Форвард «лавины» Валерий Ничушкин нанес два броска по воротам Каапо Кекконена и завершил встречу с полезностью -1.

«Миннесота», набрав 20 очков после 16-ти проведенных встреч, обошла на один балл «Колорадо», имея с грозным соперником одинаковое количество игр.

«Аризона Койотис» — «Анахайм Дакс» — 4:3 Б

Обходит и «Уайлд», и «Эвеланш» в турнирной таблице дивизиона на одно и два очка сыгравшая на три матча больше «Аризона». И хотя по проценту набранных баллов «Койотис» сейчас должны располагаться вне кубковой зоны, настроение у них просто отличное.

«Аризона» во втором матче против бедствующего «Анахайма» подряд смогла совершить мини-подвиг, отыгравшись со счета 0:3. На этот раз, правда, полностью уложить победный камбэк в рамки основного времени «койотам» не удалось, но они все равно набрали в итоге в таблицу полноценные два балла, а одно очко для проигравших вряд ли стало таким уж утешением.

Калифорнийцы проиграли уже в пятый раз подряд и в шестой за последние семь матчей, располагаясь на последнем месте в дивизионе.

Главным героем встречи стал вышедший по ее ходу при счете 0:3 голкипер Эйдин Хилл, еще не появлявшийся на льду в нынешнем сезоне. Он отразил все 14 бросков по своим воротам.

Лишь в серии буллитов Хилла смог пробить многообещающий американский новичок «Дакс» Тревор Зеграс. MVP недавнего молодежного чемпионата мира сыграл свой второй матч в НХЛ и снова проиграл «Аризоне», когда его команда вела по ходу встречи в три шайбы. И даже в серии буллитов «койоты» на его удачную попытку ответили удачными выходами Конора Гарланда и Кристиана Дворака.

Защитник «Койотис» Илья Любушкин за 14:33 на льду провел четыре силовых приема и заблокировал два броска по воротам.

«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2

Шестую победу подряд одержал неожиданно преобразившийся в нынешнем сезоне «Лос-Анджелес». Второй раз кряду и в третий раз по ходу сезона от него пострадал вслед за Владимиром Тарасенко лишившийся еще и Ивана Барбашева «Сент-Луис».

Без травмированных российских нападающих у «Блюз» ниже одновременно и атакующий потенциал, и возможность ведения силовой борьбы. В итоге «музыканты» провели серию из трех поражений в основное время подряд впервые с декабря 2019 года.

Интересно, что по ходу этого поединка один раз на отложенном штрафе «Кингз» подопечные Крэйга Беруби владели шайбой аж 3:17, но так и не смогли поразить ворота.

В итоге Оскару Сундквисту удалось прервать безголевую серию команды на 140-й минуте в третьем периоде, но к этому времени Алекс Иафалло и Андреас Атанасиу уже пробили Джордана Биннингтона, и минимальный перевес «королей» сохранился.

Центральный дивизион

В Центральном дивизионе игровой день сверхудачно сложился для российских голкиперов. Андрей Василевский, совершив 25 сейвов в матче с «Каролиной», одержал свою первую сухую победу в сезоне и был признан третьей звездой матча.

Это была уже четвертая встреча команд подряд, и после двух побед «Харрикейнз» в начале серии «Лайтнинг» смогла восстановить паритет. При этом «ураганы» впервые в сезоне уступили в двух матчах кряду.

Счет открыл в первом периоде дебютировавший в этом поединке в НХЛ Росс Колтон, а Блэйк Коулмэн, реализовав чуть позже большинство, удвоил перевес хозяев.

В третьем же периоде настало время Василевского, который как минимум трижды по-настоящему выручал своих полевых партнеров. Он спас после броска Уоррена Фогеле от правой штанги, отразил выстрел из левого круга вбрасывания завершившего встречу с -1 Андрея Свечникова, а также бросок Винсента Трочека десятью секундами позже.

В итоге окончательный итог встречи установил броском в пустые ворота Барклай Гудроу.

«Здорово сыграли все ребята. В первых двух периодах работы было не очень много. В третьем соперник стал давить. Но в обороне мы все равно проделали прекрасную работу. В первом периоде мы забили два важных гола, чего оказалось достаточно для победы, потому что в защите ребята сыграли здорово», — рассказал после матча Василевский.

Его партнеры по команде форвард Александр Волков и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились, при этом на счету защитника два броска, два силовых приема и один заблокированный выстрел.

«Флорида Пантерз» — «Даллас Старз» — 0:3

Главным героем встречи с «Флоридой» снова стал Антон Худобин. Но если его подвиги накануне не помогли «Старз» прервать серию неудач (0-3-3), то на этот раз россиянин отразил вообще все 43 броска по своим воротам, оформив второй шатаут в сезоне и принеся команде первую победу со 2-го февраля!

«В моей карьере были хорошие матчи, были плохие матчи. Наверное, сегодня был один из лучших. Хотя, не знаю, я об этом не думаю. Для меня важны только победы», — сказал журналистам по окончании встречи сам главный герой.

Интересно, что в качестве визави Худобина выступил снова Крис Дриджер, начавший уже пятую из последних шести встреч «Пантерз» на последнем рубеже. Но на этот раз его 23 сейва не помогли команде, и, возможно, Сергей Бобровский теперь получит шанс в следующем поединке.

Победной для техассцев стала проведенная еще в первом периоде защитником Джоном Клингбергом шайба, а в третьей 20-минутке все вопросы сняли Эса Линделл и поразивший уже оставленный Дриджером створ Йоэль Кивиранта.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду 16:27, но практически ничем не запомнился, совершив только один перехват.

Защитник «Пантерз» Кит Йендл, проведший свой 884-й матч в регулярных чемпионатах без единой пропущенной на этом отрезке встречи, разделил третью по продолжительности серию в истории лиги со Стивеном Лармером. Рекорд принадлежит Дугу Джарвису, который с 1975 по 1987 год не пропустил ни одной из 964 встреч своих команд.

Восточный дивизион

«Филадельфия Флайерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3

Даже хет-трик Криса Крайдера не помог «Рейнджерс» справиться с «Филадельфией» в отсутствие находящегося в вынужденном отпуске из-за обвинений в избиении девушки в Риге почти десять лет назад Артемия Панарина.

Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин совершил в этой встрече 35 спасений, но на его беду у «Флайерз» вышел из COVID-протокола капитан Клод Жиру, сделавший сразу три голевые передачи на партнеров, благодаря чему получил звание первой звезды матча.

В этой встрече защитник «летчиков» Иван Проворов провел на льду 24 минуты, много играя в большинстве и меньшинстве, но отметился лишь одним броском в створ.

У нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича два броска и два перехвата, а также одно двухминутное удаление

Северный дивизион

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Калгари Флэймз» — 2:1 ОТ

Лидирующий в Северном дивизионе «Торонто» едва не потерпел второе подряд поражение с сухим счетом от не попадающего пока в зону плей-офф «Калгари», у которого ворота снова защищал в отсутствие получившего травму Якуба Маркстрема его бэкап Дэвид Риттих.

Эндрю Манджипан вывел «Флэймз» вперед уже в третьем периоде, и их перевес держался почти до самого конца, пока Вильям Нюландер уже при игре шесть на пять с передач Зака Хаймана и Остона Мэттьюса не восстановил равновесие за 88 секунд до сирены.

Шведский форвард и принес «Мэйпл Лифс» победу, оформив дубль в овертайме с помощью очередного результативного паса Мэттьюса.

Защитник «Калгари» Никита Нестеров опять остался в запасе, а вот форварды «Торонто» Илья Михеев и Александр Барабанов вышли на лед. Первый нанес четыре броска и провел один силовой прием, но заработал полезность -1, а на счету второго четыре выстрела в створ за всего лишь 8:48 на льду.