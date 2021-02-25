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Срочно вернули Помазуна: ЦСКА лишился Акинфеева из-за COVID-19

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СМИ: Акинфеев заболел COVID-19 и пропустит матч с «Локомотивом»

В преддверии возобновления чемпионата России один из претендентов на чемпионство, московский ЦСКА остался без капитана. По сообщениям прессы, вратарь Игорь Акинфеев вместе с защитником Игорем Дивеевым сдали положительный тест на COVID-19 и теперь не смогут помочь красно-синим в дерби против «Локомотива».

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О неприятностях в стане армейцев стало известно утром 25 февраля. 34-летний страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник, защитник Игорь Дивеев заболели коронавирусом и были изолированы от команды, писал портал Metaratings.

«Тесты Акинфеева и Дивеева дали положительный результат на COVID-19. Сегодня клуб объявит о том, что они пропустят игру с «Локомотивом», — рассказал источник.

ЦСКА действительно выступил с заявлением по поводу произошедшего. Однако о COVID-19 не было сказано ни слова.

«После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» наш капитан Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Голкипер был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — говорится в сообщении клуба.

На форс-мажор руководство ЦСКА отреагировало молниеносно: москвичи тут же решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне защищал цвета екатеринбургского «Урала». Именно он, а не совсем юный Владислав Тороп, займет место в воротах красно-синих 27 февраля, когда его новая-старая команда на «РЖД Арене» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встретится с московским «Локомотивом».

«Урал» же, безусловно, жаль. Подобно красно-синим, «шмели» потеряли основного голкипера и теперь тоже постараются подобрать равносильную замену (в обойме, помимо опытного Ярослава Годзюра, также есть Владислав Полетаев, Давид Алексеев и Олег Баклов).

А вот как армейцы анонсировали возвращение Помазуна, отданного в аренду в августе 2020-го (за этот период вратарь провел 17 матчей в РПЛ и пропустил 20 мячей):

К слову, не многие считают потерю Акинфеева роковой. Так, легенда ЦСКА Элвер Рахимич высказал мнение, что благодаря полученной в Екатеринбурге практике Помазун сможет достойно заменить своего легендарного коллегу.

«Потеря Акинфеева очень большая для клуба. Все знают, что Игорь представляет из себя и что значит для команды. Однако Помазун хорошо проявил себя в «Урале», отлично стоял на воротах. Надеемся, что сможет заменить Акинфеева.

Форма ЦСКА? При всем уважении к командам-участницам Кубка России, «Тамбов» и «СКА-Хабаровск» — это не те оппоненты, которые могут доставить проблемы «Локо» и ЦСКА. Поэтому судить по одной игре очень сложно. Все-таки это первые матчи после сборов. Сейчас будет вторая игра, чемпионат, борьба за первое место. Тяжело сказать, кто в лучшей форме и кто лучше проявит себя. Нет сомнений, что обе команды настроены на сто процентов и даже больше — на победу. Надеюсь, что ЦСКА находится в лучшей форме, чем «Локомотив» на сегодняшний день», — приводит слова боснийца Sport24.

Призывает не посыпать голову пеплом и российский пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, который, как и Рахимич, отмечает преображение Помазуна на Урале.

«Даже старинный образ «половина команды» недостаточно точно отражает удельный вес Акинфеева в ЦСКА. Хорошо, что клубу удалось оперативно отреагировать и вернуть Помазуна. Илья получил крайне неплохую практику в «Урале», очень прилично выглядел на последнем рубеже. Могу только пожелать ему уверенности в себе, а команде — собранности в обороне.

«Локомотив» — хитрая команда. Она любит играть вторым номером, вот почему команде Виктора Гончаренко нужно быть предельно аккуратной. Надо максимально разгрузить Помазуна… Хотя он уже заматерел и способен показать хороший уровень.

Любопытно, кто будет капитаном в период отсутствия Акинфеева. Я бы выбирал между Хердуром Магнуссоном и Аланом Дзагоевым. Кстати, в отсутствие Дивеева второго центрального должен сыграть Виктор Васин или Вадим Карпов — место Магнуссона бесспорно. Думаю, играть будет Карпов», — порассуждал о субботнем противостоянии Грушевский.

* * *

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице с 37 очками в активе. Лидирует в национальном первенстве «Зенит» (41), а замыкает первую тройку «Спартак» (35).