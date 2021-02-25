«Спартак» — это судьба. Законы Вселенной вернули меня в Москву»

Пока жители Москвы справлялись с февральскими морозами, вокруг «Спартака» образовалась самая настоящая жара. После сложных, длительных и даже проблемных переговоров красно-белые все-таки смогли договориться с амстердамским «Аяксом» о приобретении Квинси Промеса. За те четыре года, что голландец выступал за москвичей ранее, он навсегда вписал свое имя в историю клуба, став не только одним из лучших спартаковских легионеров, но и, самое главное, внеся огромный вклад в долгожданное чемпионство в 2017 году. Переговоры в итоге привели к тому, что «Спартак» оформил полноценный трансфер. Реакция болельщиков красно-белых оказалась ожидаемой: после длительного ожидания и большого количества вопросов «Где Промес?» ответ на него наконец-то был получен — Промес в Москве. По данному поводу медиаслужба клуба даже подготовила ряд оригинальных видеороликов, акцент которых был сделан на долгом, нервном и в то же время приятном ожидании перехода чемпиона.

Квинси Промес возвращается, чтобы вновь надеть форму «Спартака»



Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением pic.twitter.com/OJlvHoMhJB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021

25 февраля голландец успешно прошел медосмотр и подписал со своей новой-старой командой контракт на 3,5 года. За весь этот период, каждые полгода, «Спартак» разными платежами будет переводить «Аяксу» согласованные €8,5 млн. Что касается бонусов, то, как заявили в клубе, их размер будет определен в зависимости от результатов всей команды. Выступать Промес будет под 24-м игровым номером — именно его он взял еще в свой первый заход на «Открытие Арену» летом 2014 года. В этот же день футболист дал пресс-конференцию, которая длилась примерно час, в течение которого журналисты и болельщики задали вопросы, коих за два с лишним года накопилось предостаточно.

«10-й номер мой любимый, но 24-й — особенный»

Именно вопрос про игровой номер оказался первым, и тому есть простое объяснение: после того, как «Спартак» объявил о трансфере Промеса, ряд СМИ распространил информацию о возможном конфликте интересов между голландцем и Зелимханом Бакаевым. Молодой российский хавбек красно-белых после ухода Промеса в 2018-м забрал себе «десятку», и теперь, судя по слухам, голландец якобы хотел ее себе вернуть. Однако сам Промес заявил, что для него этот вопрос не был принципиальным.

«24-й номер — особенный для меня на протяжении всей карьеры. Думаю, он подходит мне. Могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке» именно под этим номером. Что касается Бакаева, то я не собираюсь забирать у него «десятку», хотя это мой любимый номер. Зелимхана я помню еще по прошлому опыту игры в «Спартаке». Бакаев — молодой парень с хорошей техникой, он оставил у меня хорошие впечатления. Но в те годы он был тихим и скромным. Теперь хочу посмотреть, что он представляет из себя сейчас», — сказал Промес.

На этом же фоне появились слухи о возможном уходе Бакаева из клуба. По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, услугами россиянина заинтересовалось столичное «Динамо». В «Спартаке» эти данные подтвердили, однако управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков подчеркнул, что переговоры «завершились, не начавшись». В частности, бело-голубые предложили за Бакаева €5 млн, «Спартак» же был готов вести диалог только после куда более щедрого предложения.

«Зенит»? Мне все равно, кто впереди. Мы будем бороться за титул»

Вопросы к Промесу возникли и по поводу его текущей формы. В этом сезоне он перестал быть ключевым игроком «Аякса», а уже зимой во время переговоров со «Спартаком» голландец и вовсе потерял место в составе.

«Не могу сказать наверняка, что было причиной этого. Но все решает тренер. Футболисты же должны бороться за свое место в составе. В «Спартаке» я уже доказывал, что я — боец по натуре. Теперь я вернулся, чтобы доказать это вновь. Сейчас нахожусь в отличной форме. Пока шли переговоры, тренировался индивидуально, но нельзя же забыть, как играть в футбол. У меня не будет проблем с быстрой адаптацией, я готов выступать на самом высоком уровне. Это то, почему я здесь», — отметил голландец.

Отдельно Промес заявил и о готовности побороться за чемпионство уже в этом сезоне. За десять туров до конца турнира «Спартак» уступает «Зениту» шесть очков. По мнению голландца, этот отрыв не является серьезным.

«Я следил за «Спартаком», команда показывает хороший футбол, хотя всегда есть куда расти. Смотрел матч с «Динамо», и нам не хватило голов. Я пришел в «Спартак», чтобы исправить это. С Доменико Тедеско еще не общался, но знаю его видение футбола, знаю, что он хочет покинуть клуб по окончании сезона. Надеюсь, вместе мы сделаем ему хороший подарок. Если говорить о своем амплуа, то я готов выступать на любой позиции. Я игрок атакующего плана, но при этом способен действовать на любом участке поля. Универсальность — та сила, к которой я стремлюсь всегда.

Что касается «Зенита», то мне все равно, кто впереди нас. Я пришел сюда, чтобы бороться за титул. «Спартак» всегда должен быть первым. Это интересный вызов и для меня, и для команды»,

— добавил Промес.

«Мой переход в «Спартак» — это судьба»

Еще в августе 2018 года, когда Промес перешел из «Спартака» в «Севилью», голландец в своих соцсетях оставил интересную фразу: «Увидимся снова!» Так уж вышло, что это действительно произошло. На пресс-конференции голландец подтвердил, что, делая то заявление, искренне верил, что когда-нибудь все-таки вернется в Москву.

I'm leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I'll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I'll never forget. It's time for a new chapter in my journey. We'll meet again! #QP pic.twitter.com/pVKqoOxiYd — Quincy Promes (@QPromes) August 31, 2018

«Мне было очень сложно прощаться со «Спартаком». Когда я пришел сюда впервые, я пообещал, что уйду только после того, как выиграю с красно-белыми титул. В итоге мы стали чемпионами, завоевали Суперкубок. Мечты сбываются, и я снова здесь. Скажу болельщикам те же слова: «Я не уйду до тех пор, пока не сделаю «Спартак» чемпионом».

То, что я здесь, — это судьба. Моему возвращению в «Спартак» способствовали законы Вселенной. Благодарен «Спартаку», что это случилось. Когда в «Аяксе» я говорил о «Спартаке», то всегда улыбался. Да, я сделал сложный выбор. Сложнее всего было сказать Эрику Тен Хагу, что хочу уйти. Переговоры были трудными, но агенты все сделали»,

— отметил Промес.

«В сердце я — русский»

Рассказал Промес и о своем отношении к России. Именно за российскую сборную голландец болел на чемпионате мира — 2018, куда Нидерланды квалифицироваться не смогли. Например, Промес ответил о своем отношении к русским морозам:

«Для меня это не проблема. Я помню, что такое русская зима. За те четыре года, что я играл здесь, уже успел привыкнуть. Пока я буду играть, меня погода заботить не будет вообще».

Куда важнее оказались слова Промеса о возможном получении российского гражданства. В скором времени он планирует привезти в Москву свою семью.

«Если у меня будет такая возможность и выбор, то почему нет? В сердце я — русский. Но на бумаге нет. Что касается моих знаний русского языка, то я не успел его выучить тогда. У меня были базовые знания, особенно хорошо я выучил слово «братуха». Теперь мне надо найти преподавателя, чтобы лучше общаться на русском», — добавил Промес.

Топ-3 самых милых вещей в мире:



3. Щенки

2. Котята

1. Это видео #АнтохаВернулся pic.twitter.com/l7v8ly8FlO — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021

«Дзюба был хорошим парнем, но теперь мы не дружим»

Вспомнил Промес и о тех футболистах, с которыми играл в первые четыре года в «Спартаке». Особенно он удивился тому, что в составе красно-белых до сих пор находится 37-летний Андрей Ещенко, который даже старше Тедеско.

«Я общался все это время с некоторыми футболистами, с которыми мы сделали «Спартак» чемпионом. Это Артем Ребров, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Роман Зобнин — они остались в команде. Они для меня как семья. Они мне часто писали, я им отвечал. Не могу дождаться момента, когда встречусь с ними. Шокирован ли я тем, что Ещенко еще играет? Да! (ответил по-русски). Не знаю, сколько ему лет, но он всех заряжает положительной энергией. Важно иметь в команде таких опытных футболистов. Молюсь за то, чтобы дорасти до того же возраста и играть на том же уровне», — подчеркнул голландец.

Адресовали Промесу, что интересно, вопрос про Артема Дзюбу. В 2014 году он был лидером атаки «Спартака», а затем со скандалом ушел в петербургский «Зенит», где играет до сих пор и является капитаном команды. Голландец российского нападающего запомнил, но пообещал доставить ему немало проблем на поле. В этом сезоне очной встречи между красно-белыми и петербуржцами уже не случится.

«Когда я пришел в «Спартак», Артем был хорошим парнем. Он многим мне помог, и я благодарен ему за это. Но потом Дзюба ушел в «Зенит», и с того момента мы перестали дружить. Желаю ему удачи, но я приехал в Россию, чтобы усложнить ему жизнь»,

— добавил Промес.

«Обвинения в поножовщине? Медиа все раздули»

Еще в начале пресс-конференции представители клуба попросили избегать второстепенных вопросов к Промесу. И это неслучайно: в декабре голландец был арестован. Футболист проходил по уголовному делу о поножовщине — якобы он нанес несколько ранений своему родственнику. Обвинения не подтверждены, однако следствие все еще идет. Впрочем, в середине мероприятия данная тема все-таки была затронута «благодаря» голландской журналистке, которая пообщалась на ломаном русском языке. Промес любые обвинения в свой адрес отверг.

«Медиа все раздули. Люди любят новости подобного рода, однако я люблю футбол. И в Нидерланды я буду возвращаться не из-за этой истории, а из-за своей любви к родной стране. Что касается различных комментариев в социальных сетях, то они меня не волнуют. Это просто виртуальный мир, а я живу в реальном», — заключил Промес.

Вполне возможно, голландец проведет свой первый после возвращения матч за красно-белых уже на этой неделе: в воскресенье, 28 февраля, «Спартак» на своем поле примет казанский «Рубин» в рамках 20-го тура РПЛ.