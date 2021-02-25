«Не смог конкурировать с норвежцами»: что случилось с Большуновым

Ужасное начало

Россия неожиданно провалилась на старте чемпионата мира по лыжным гонкам. Ни гениальный универсал Александр Большунов, ни прирожденный спринтер Глеб Ретивых, ни подающий надежды Александр Терентьев, ни опытный Сергей Устюгов, который готовился именно к этой гонке, не смогли подняться на пьедестал в спринте.

В финальную часть гонки пробились только Устюгов и Большунов, причем второй — благодаря хорошему времени полуфинального спринта (ему повезло, что соперники из другого забега преодолели дистанцию медленнее).

Самостоятельно попасть в топ-2 в своем полуфинале и сразу гарантировать участие в борьбе за медали Большунов не сумел, серьезно проиграв двум норвежцам — Йоханнесу Клебо и Эрику Вальнесу.

Устюгову попалась более простая полуфинальная группа, и он пробился в решающий забег со второго места. Однако на этом везение россиян закончилось.

В финале Устюгов сразу же отвалился от соперников — было заметно, что его сильно беспокоит травма ноги, полученная за три дня до старта ЧМ на контрольной тренировке. Большунов же пытался держаться лидером, однако на последнем подъеме резко сдал по скорости и позволил сразу троим норвежцам обойти себя.

В итоге золото взял Клебо, серебро — Вальнес, а бронзу — Ховард Теугбель. Большунов финишировал четвертым, Устюгов — пятым.

Устюгов готов закончить чемпионат мира

Такого обескураживающего начала не ожидал никто. Большунов отказался давать какие-либо комментарии прессе, а Устюгов посвятил большую часть ответов своему тяжелому состоянию из-за свежей травмы.

«Выступал практически на морально-волевых. Спасибо докторам, массажистам и физиотерапевту, которые всеми способами вернули меня в строй. Два дня назад я закончил тренировку, поехал к Маркусу Крамеру (личный тренер Устюгова. — «Газета.Ru») и сказал, что на сто процентов стартовать не буду, поскольку нет сил в ноге, не могу сидеть на спуске. Но Маркус сказал, что нужно подождать. Вчера у меня еще был дискомфорт, но я понимал, что смогу бежать. Да, больно, где-то на поворотах дергает, но от этого никуда не деться.

Можно сказать, что после всего пережитого доволен пятым местом. Но, конечно, хочется получить золотую медальку. Думаю, скажут, что будет дальше. Хочется уже домой, к семье»,

— заявил двукратный чемпион мира в эфире «Матч ТВ».

Также Устюгов признался, что не уверен, сможет ли выступать в командном спринте, где от каждой сборной бегут два спортсмена, передающие друг другу эстафету.

«Не знаю, как поведет себя нога. В полуфинале по неосторожности кинул больную левую ногу. Настраивал себя, что на финише надо кидать правую, а кинул левую. В итоге дернул. Поработали над ней перед стартом финала — отпустило. Все будет видно после нагрузки», — отметил спортсмен.

Таким образом, Устюгов допускает, что больше не примет участия ни в одной гонке чемпионата мира, поскольку короткие дистанции, к которым целенаправленно готовился спортсмен, заканчиваются на командном спринте — дальше будет скиатлон, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафета и масс-старт.

Тем не менее лыжник уверен, что сборная справится и без него.

«Норвежцы — это номер один, ничего удивительного в их сегодняшней победе нет. Но, думаю, наши ребята в следующих гонках их отчпокают»,

— подытожил Устюгов.

Новое наказание для Большунова

Возвращаясь к теме внезапного провала лидера сборной: личный тренер спортсмена Юрий Бородавко заявил, что его подопечный банально уступил норвежцам в физической готовности.

«Все видели, что Александр отдал все силы, которые были. Он старался, но на финише его не хватило. Не смог создать конкуренцию норвежцам.

Было видно, что Клебо и Вальнес сильнее, они сохранили больше сил на финал и разыграли золото между собой, не оставили шансов Саше. Норвежцы больше специализируются на спринтах, а Большунов больше дистанционщик. Сохраняем надежды на дистанционные гонки», — приводит слова тренера Sport24.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что на форму Большунова повлияла недавняя болезнь, из-за которой он был вынужден прервать горную подготовку и раньше времени спуститься в Оберстдорф.

«По Сане мы понимаем, что он не сделал ту скоростную работу, которую нужно было, из-за простуды, ему надо было быстрее спуститься с гор, чтобы скорее избавиться от болячки. Думаю, в этом спринте сегодня хорошо продышался. Конечно, четвертое место — самое обидное, но спорт есть спорт», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин предположил, что помешать Большунову могли и тяжелые условия гонки. Напомним, ранее Вяльбе рассказала в эфире «Матч ТВ» о плохом состоянии трасс из-за очень теплой погоды в Оберстдорфе.

«Чемпионат будет непростой, погода жаркая, сложная трасса. Очень опасные спуски, под кучей снега есть лед, все небезопасно. Там такие спуски — опасно, могу только молиться, не только за российских спортсменов, а за всех», — говорила глава ФЛГР.

Теперь об этом вспомнил и Сорин:

«То, что на подъеме норвежцы так здорово убежали, не говорит о плохой физической форме наших ребят. Норвежские спортсмены славятся своей беговой техникой в подъем, у наших не совсем это получается.

Если говорить о Саше Большунове, то он — габаритный спортсмен. Сегодня на такой мягкой трассе, особенно в последний подъем, было сложно показать свои сильные стороны».

Наконец, еще одной причиной провала лидера сборной России могло стать психологическое давление. Незадолго до начала гонки стало известно о том, что Большунов получил дополнительное наказание за инцидент с финским лыжником Йони Мяки, которого он ударил лыжной палкой, а затем и въехал в него на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в январе.

Казалось, что инцидент давно исчерпан, но теперь новые санкции свалились как снег на голову: спортсмена обязали выплатить штраф в размере 2 тысячи франков за работу комиссара, а также назначили испытательный срок на пять гонок — то есть на весь чемпионат мира. Если один из пунктов испытательного срока будет нарушен, то Большунов будет автоматически не допущен до следующих двух турниров.

Йони Маки с удовлетворением воспринял дополнительное наказание россиянина.

«Отлично, что Международная федерация лыжного спорта (ФИС) отреагировала. Решение приняли профессиональные юристы. Больше сказать ничего не могу. В будущем должны быть приняты четкие правила для быстрого разрешения подобных инцидентов», — приводит слова финна Ilta-Sanomat.

Остается надеяться, что к следующим гонкам Большунов придет в себя после такого неудачного во всех смыслах старта ЧМ. А пока что, как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев, спортсмен «очень сильно переживает».

«Мы видим, что решения, принятые ФИС, достаточно серьезные, чтобы выбить Сашу из колеи. Нужно быть внимательным в гонках, чтобы больше не нарушать правила», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.