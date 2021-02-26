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«Пусть заткнутся»: Тарасова вступилась за Туктамышеву после откровенной фотосессии

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Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева решилась на откровенную фотосессию для журнала Maxim. Фигуристку поддержали многие люди из мира фигурного катания — в первую очередь ее наставник Алексей Мишин, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала всех, кто пишет гневные комментарии, «заткнуться».

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Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Номер издания должен был появиться в продаже только 26 февраля, однако несколько фотографий оказались в социальных сетях раньше на день. Откровенные снимки фигуристки вызвали достаточно большой ажиотаж в мире фигурного катания и не только.

Сама Туктамышева призналась, что сначала у нее были сомнения насчет того, стоит ли проводить такую фотосессию. Однако спортсменка решилась на это, предварительно обговорив предстоящую съемку со своим тренером Алексеем Мишиным, а также агентом, через которого на нее и вышла редакция журнала.

«Мне было очень комфортно. Для девушек все-таки нужно создавать определенную атмосферу, чтобы они не сковывались и не стеснялись, потому что настроение на съемке отображается на фотографиях. Были очень классные гримеры, костюмеры. Фотограф попался потрясающий. Он очень красиво и очень современно выставлял свет. Это реально как искусство. Было очень круто. Когда есть возможность сделать с таким фотографом такие офигенные, красивые, эротические фотографии, то можно даже снять верх, чтобы сделать для себя крутые фотки», — поделилась Туктамышева в подкасте Ice Room.

Также чемпионка мира отметила, что не считает подобные фотосессии чем-то зазорным, и призналась в любви к женскому телу.

«Я всегда говорила, что женское тело — это очень красиво. Когда смотрю на картины с голыми женщинами, они мне очень нравятся. Я не считаю это зазорным. Естество — это красиво. Если ты себя любишь, то почему не можешь красиво и без пошлости это показать? Женское тело прекрасно. Я люблю женское тело. Не только свое. Я в принципе люблю женщин», — заявила Туктамышева.

79-летний наставник фигуристки Алексей Мишин достаточно высоко оценил проведенную фотосессию, подчеркнув, что тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин во все времена.

«Женское тело Туктамышевой привлекало бы внимание мужчин, наверное, и первобытных. Несомненно в античных временах породило бы массу творений в живописи, которыми мы наслаждались бы до сегодняшнего дня. Думаю, что фотоссесию Лизы можно поставить в этот же ряд», — цитирует специалиста Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также встала на сторону фигуристки, которая после этой откровенной фотосессии получила достаточно много гневных комментариев в свой адрес. Специалистка призналась, что эти снимки принесли ей удовольствие, потому что сделаны весьма профессионально.

«У нее очень красивое тело, прекрасная фотосессия. Мне очень понравилось. Много гневных комментариев? А им какое дело, они ей папой или мамой приходятся?

Она большая девочка. Пусть все заткнутся и не лезут туда, куда не надо. Все очень красиво сделано, прекрасные фотографии и все профессионально сделано. Я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки»,

— приводит слова Тарасовой Sport24.

Олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр в танцах на льду Наталья Бестемьянова также отметила, что не видит ничего криминального в подобных фотосессиях, а откровенные снимки — это личное дело каждого человека. Она подчеркнула, что фигуристки решаются на такие эксперименты в юном возрасте.

«Лиза прославляет и популяризирует фигурное катание таким образом. В таких фотосессиях снимались многие фигуристки. Можно вспомнить Машу Бутырскую, Эшли Вагнер. Я уверена, что Лизина съемка сделана достойно и красиво. К этому спокойно вообще отношусь. Им за это платят деньги, они же должны как-то жить и зарабатывать», — заключила Бестемьянова.

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду, российский тренер Александр Жулин, комментируя «Спорт-Экспрессу» фотосессию Туктамышевой, также заявил, что фигуристка вольна делать все, что ей вздумается, лишь бы качественно исполняла свои программы на соревнованиях.

«Я абсолютно нормально отношусь к фотосессии, но я не смотрел. У меня есть, на кого смотреть. Пускай делает, что хочет. Лишь бы прыгала прыжки», — заявил специалист.

Стоит отметить, что в скором времени Туктамышева примет участие в финале Кубка России, который станет розыгрышем третьей путевки на чемпионат мира среди женщин. Основной соперницей чемпионки мира — 2015 станет действующая чемпионка Европы Алена Косторная. Обе спортсменки владеют одним из сложнейших прыжков в фигурном катании — тройным акселем, однако Косторная после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не исполняла его на официальных стартах.