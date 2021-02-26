Последний шанс: Косторная должна отобрать у Туктамышевой путевку на ЧМ

Трусовой дали поблажку — и правильно сделали

Главной интригой финала Кубка России является противостояние Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой, которые в личной схватке оспорят последнюю из трех путевок на чемпионат мира в Стокгольме.

Напомним, официально участие в ЧМ себе уже гарантировала Анна Щербакова, ставшая чемпионкой России — 2021, а неофициально — Александра Трусова, которая заняла на национальном первенстве третье место вслед за Щербаковой и Камилой Валиевой — юным гением, которая по возрасту не имеет права ехать на взрослый чемпионат мира.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявляла, что лишь победители национального чемпионата точно поедут на мировое первенство, а остальным придется проходить дополнительный отбор в финале Кубка России. Однако Трусова, судя по всему, убедила функционеров своим выступлением на Кубке Первого канала, где исполнила чисто один четверной прыжок (тулуп).

Стоит отметить, что девушка выступала с травмой, которая беспокоит ее минимум с ноября, но из-за постоянной подготовки к важным турнирам, которые проходили примерно раз в месяц, залечить повреждение до конца спортсменка так и не смогла.

Когда фамилии Трусовой не оказалось в списках участников финала Кубка, ее тренер Евгений Плющенко подтвердил, что фигуристка поедет на чемпионат мира без дополнительного отбора.

«Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира», — цитировал Плющенко ТАСС.

С одной стороны, ФФККР нарушила свой же регламент, дав такую щедрую поблажку Трусовой и лишив финал Кубка России львиной доли конкуренции, с другой — фигуристка явно заслужила поездку на ЧМ по сумме всех своих достижений (некоторые занесены в Книгу рекордов Гиннесса).

Избавив «королеву четверных» от еще одной нервотрепки накануне мирового первенства и дав ей столь необходимое время на восстановление от травмы, руководство ФФККР поступило вполне разумно.

Косторная vs Туктамышева

Таким образом, единственным интересным сюжетом на финале Кубка России среди женщин осталась битва Косторной и Туктамышевой.

Бывшая ученица Этери Тутберидзе, которая являлась лучшей фигуристкой мира в прошлом сезоне, до сих пор не восстановила тройной аксель после весеннего карантина, долго набирала форму из-за резкого перехода к Евгению Плющенко в середине лета, а в декабре подхватила коронавирус и снова выпала из тренировочного процесса, пропустив чемпионат России и Кубок Первого канала.

В итоге в этом сезоне Косторная выступила всего на двух турнирах — на этапе Кубка в Казани, где проиграла Трусовой 22 балла, и на этапе Гран-при в Москве, где уступила Туктамышевой три очка.

В обоих случаях Косторная оставалась второй, и нельзя сказать, что дело только в потерянном тройном акселе.

Судьи находили у нее недокруты на прыжках, которых никогда раньше не было, ставили всего второй уровень на дорожке шагов из четырех, а бонусы по шкале качества исполнения (GOE) держались в среднем в районе 1-1,5 балла, что довольно низко по сравнению с лучшей версией фигуристки, которая обычно получала по 2-2,5 бонусных очка за элемент.

Еще один беспокоящий фактор: Косторная решила сменить произвольную программу прямо в середине сезона. Программу, которая длится четыре минуты, изобилует элементами, связками и хореографией и требует длительного времени для «вкатывания».

Причем ставили новый номер по видеосвязи с канадским хореографом Ше-Линн Бурн. Прошлый подобный опыт нельзя назвать успехом — программа в розовом платье под три саундтрека Абеля Коженевски вышла невнятной по образу и ничем особенным не запомнилась. Так что можно понять, почему ее решили заменить, но делать это в середине сезона и снова в том же формате видеозвонка — неоправданный риск.

Таким образом, в уравнении Косторной сейчас очень много неизвестных.

Получилась ли удачной новая программа и успела ли она ее освоить? Восстановила ли девушка свои эффектные и в то же время безусильные прыжки? Вернула ли свое безупречное скольжение — мощное и элегантное одновременно?

От всех этих факторов зависит, окажется ли Косторная выше Туктамышевой и сможет ли она поехать на первый чемпионат мира в своей карьере.

Впрочем, оценки этого сезона показывают, что шансы у фигуристки Плющенко ненулевые. Например, на этапе Кубка в Казани она получила 226,31 балла в сумме (без единого тройного акселя), что на три очка больше, чем лучший результат Туктамышевой в сезоне с тремя тройными акселями — 223,39.

Но для победы над конкуренткой Косторной вообще нельзя допускать грубых ошибок. А в какой она форме, сказать невозможно: фигуристка не соревновалась с ноября.

Что касается Туктамышевой, то ученица Алексея Мишина тоже переболела коронавирусом в декабре, но героически вышла на лед и на чемпионате России, и на Кубке Первого канала, чем могла заработать очки уважения у руководства ФФККР.

С другой стороны, выглядела Императрица не лучшим образом: на ЧР она стала лишь седьмой (204,25 балла), а на Кубке Первого канала — пятой из шести участниц (220,79).

Фирменный тройной аксель, который позволяет 24-летней фигуристке оставаться в элите данного вида спорта, получался через раз, а когда все же удавался, то это происходило с неуверенным выездом через «тройку» — девушку кружило на месте.

Кроме того, Туктамышева так же, как Косторная, сменила программу в середине сезона — только не произвольную, а короткую, что немного проще в плане адаптации.

Вместо музыки из величавого балета «Спартак» Арама Хачатуряна фигуристка теперь выступает под композицию «Lovely» Билли Айлиш и Халида.

Первый прокат этой программы на Кубке Первого канала вышел не очень удачным — спортсменка сделала «бабочку» на тройном акселе, скрутив только один оборот вместо трех с половиной.

Таким образом, и в Туктамышевой стопроцентной уверенности нет. Успела ли она прийти в свою лучшую форму за 20 дней, прошедшие с КПК, неизвестно. С другой стороны, зрителям от этого только лучше — судьба последней путевки на ЧМ будет решаться в безумно интригующей борьбе.

Алиев vs Игнатов vs Кондратюк

У парней интрига закручена еще сильнее. Дело в том, что в мужском одиночном катании Россия имеет всего две квоты на чемпионат мира, и одну из них застолбил за собой чемпион страны — 2021 Михаил Коляда.

На оставшуюся путевку есть сразу три явных претендента:

1) опытный Дмитрий Алиев, который становился серебряным призером и победителем чемпионата Европы, участвовал на ЧМ и Олимпиаде. Плюсы — он владеет самым сложным и дорогим четверным прыжком — лутцем, обладает серьезным опытом и способен иногда катать безупречно, как на Евро-2020. Минусы — из-за долгого восстановления от травм в начале сезона и коронавируса в декабре Алиев нестабилен и находится пока не в лучшей форме.

2) талантливый Макар Игнатов, который в этом сезоне занял второе место на чемпионате России и взял две бронзы на этапах Кубка. Плюсы — исполняет два четверных прыжка в короткой программе и три — в произвольной, стабильно выступал в этом сезоне. Минусы — низкая выносливость, под конец программы фигурист начинает много ошибаться и теряет баллы.

3) новая звезда мужской одиночки — Марк Кондратюк. 17-летний талант пропустил два сезона из-за болезни Осгуда-Шляттера (поражение опорно-двигательного аппарата, которое приводит к разрушению ядра большеберцовой кости), но сумел восстановиться и в этом сезоне поразил всю страну — сначала занял третье место на чемпионате России, а затем стал лучшим одиночником на Кубке Первого канала, доведя до слез даже Евгению Медведеву своим безупречным прокатом произвольной программы.

Плюсы — характер, сложнейший прыжковый контент (два четверных в короткой, три — в произвольной), звенящая форма прямо здесь и сейчас.

Минусы — непонятно, как Кондратюк проявит себя в условиях высочайшего давления, когда на кону единственная путевка на чемпионат мира. До декабря 2020 года спортсмен не отличался стабильностью, часто допускал ошибки в прокатах и редко появлялся на пьедестале почета. Сможет ли он выдать такой же потрясающий контент, как на полуразвлекательном Кубке Первого канала? Большой вопрос.

Надо еще учитывать, что Коляда и второй представитель сборной России должны будут выполнить на чемпионате мира сложнейшую задачу — вернуть стране три квоты в мужском одиночном на главные международные турниры, чтобы в Олимпиаде-2022 могли участвовать три россиянина.

Для этого сумма мест, занятых двумя спортсменами на ЧМ, должна быть не больше 13 — например, пятое и восьмое. Провалов допускать нельзя.

В таком свете выбор между Алиевым, Макаровым и Кондратюком становится еще более тяжелым. Остается надеяться, что в финале Кубка кто-то из них покажет настолько безупречное катание, что не оставит в себе сомнений.

Мишина / Галлямов vs Павлюченко / Ходыкин

И последняя серьезная интрига финала Кубка — это битва спортивных пар, где также разыгрывается последняя путевка на чемпионат мира.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в прошлом сезоне уверенно занимали место третьей пары страны, но в этом начали плавно начали терять этот статус из-за резкого прогресса Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые раньше не могли пробиться даже на Евро, а сейчас будут бороться за мировое первенство.

После перехода в академию Тамары Москвиной Мишина / Галлямов начали претендовать даже на звание лидеров сборной и обыгрывали первую пару страны последних лет — Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Однако на чемпионате России дуэт неожиданно провалился, заняв лишь четвертое место, так что теперь им придется доказывать право на ЧМ в противостоянии с Павлюченко и Ходыкиным.

Неожиданный приезд дочери Тутберидзе

В танцах на льду никакой интриги нет. Виктория Синицина / Никита Кацалапов едут на турнир только для того, чтобы получить соревновательную практику перед чемпионатом мира, — действующих чемпионов Европы в любом случае отправят в Стокгольм, несмотря на пропуск чемпионата России из-за болезни.

Пожалуй, единственным необычным событием финала в танцах станет участие пары Дианы Дэвис (дочери Тутберидзе) и Глеба Смолкина. Этот дуэт тренируется в США под руководством Игоря Шпильбанда, но приехал, чтобы получить турнирную практику — соревнований в Америке сейчас не проводится.

Расписание турнира

27 февраля

Мужчины, короткая программа — 15.00 мск

Пары, короткая программа — 16.45

Женщины, короткая программа — 18.05

Танцы на льду, ритм-танец — 19.50

28 февраля

Мужчины, произвольная программа — 14.00

Пары, произвольная программа — 16.15

Женщины, произвольная программа — 17.50

Танцы на льду, произвольный танец — 20.00

Где смотреть

Увидеть трансляцию всех прокатов можно на сайте Первого канала, а короткую и произвольную программу женщин — еще и по телевизору.