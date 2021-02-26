Искали полгода: арестован врач парализованной Комиссаровой

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига Европы
Аякс Лилль
2:1
закончен
Шахтёр Д Маккаби Т-А
1:0
закончен
Наполи Гранада
2:1
закончен
Хоффенхайм Мольде
0:2
закончен
Вильярреал Ред Булл Зальцбург
2:1
закончен
Рейнджерс Антверпен
5:2
закончен
Арсенал Бенфика
3:2
закончен
ПСВ Эйндховен Олимпиакос
2:1
закончен
Байер Янг Бойз
0:2
закончен
Динамо З Краснодар
1:0
закончен
Рома Брага
3:1
закончен
Лестер Сити Славия П
0:2
закончен
Милан Црвена Звезда
1:1
закончен
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад
0:0
закончен
Брюгге Динамо К
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
ТракторТорпедо
3:2
закончен
Ак БарсМеталлург Мг
2:3 (Б)
закончен
Куньлунь Ред СтарБарыс
0:3
закончен
ЛокомотивЦСКА
2:3 (Б)
закончен
НефтехимикСеверсталь
2:3 (ОТ)
закончен
СКАВитязь
4:0
закончен
АвангардСалават Юлаев
1:2
закончен
СпартакСибирь
2:3 (ОТ)
закончен
ХК СочиАвтомобилист
0:3
закончен
ЙокеритАмур
4:3 (ОТ)
закончен
Динамо РДинамо Мн
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБостон Брюинз
7:2
закончен
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
5:2
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
3:1
закончен
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
0:2
закончен
Флорида ПантерзДаллас Старз
3:2
закончен
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
6:1
закончен
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
3:4 (ОТ)
закончен
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
5:2
закончен
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
6:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
0:3
закончен
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
перенесен
Лыжный спорт / Чемпионат мира
Мужской и женский спринт
закончен
Россия / Премьер-Лига
ТамбовРотор
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерАйнтрахт Ф
22:30
Испания / Примера
ЛевантеАтлетик Б
23:00
Украина / Премьер-лига
ДеснаИнгулец
2:0
2 тайм
Франция / Лига 1
РеннНицца
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
03:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Россия / Премьер-Лига
ХимкиУфа
14:00
ЗенитРостов
16:30
СочиАрсенал
19:00
Локомотив МЦСКА
19:00
Олимп ФНЛ
ЕнисейВолгарь
13:00
ОренбургФакел
13:00
Спартак-2Динамо-Брянск
14:00
Нижний НовгородКрылья Советов
14:00
ВелесАкрон
14:00
ИртышНефтехимик
14:00
АланияТомь
14:00
ЧайкаШинник
15:00
ТекстильщикЧертаново
15:00
Торпедо МСКА-Хабаровск
16:00
БалтикаКраснодар-2
18:00
Франция / Лига 1
БордоМетц
15:00
ДижонПСЖ
19:00
Украина / Премьер-лига
МариупольДнепр-1
15:00
ВорсклаАлександрия
18:00
КолосРух В
20:30
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
15:30
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
18:00
Лидс ЮнайтедАстон Вилла
20:30
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
23:00
Испания / Примера
ЭйбарУэска
16:00
СевильяБарселона
18:15
АлавесОсасуна
20:30
ХетафеВаленсия
23:00
Италия / Серия А
СпецияПарма
17:00
БолоньяЛацио
20:00
ВеронаЮвентус
22:45
Германия / Бундеслига
ШтутгартШальке-04
17:30
ВольфсбургГерта
17:30
Боруссия ДАрминия
17:30
БаварияКёльн
17:30
РБ ЛейпцигБоруссия М
20:30
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгТрактор
12:00
АвтомобилистСибирь
14:30
АвангардБарыс
14:30
ХК СочиСеверсталь
16:30
Ак БарсЦСКА
17:00
Куньлунь Ред СтарДинамо М
17:00
ЛокомотивСалават Юлаев
17:00
НефтехимикТорпедо
17:00
СКАДинамо Мн
17:00
СпартакВитязь
17:00
Динамо РАмур
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
21:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
21:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
21:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
04:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
06:00
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
06:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
06:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Нижний Новгород
15:00
Локомотив-Кубань Енисей
16:00
Развернуть

Искали полгода: арестован врач парализованной Комиссаровой

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Испании задержан лечивший парализованную фристайлистку Комиссарову доктор Блюм

Доктор Евгений Блюм задержан правоохранительными органами Испании. Он обвиняется в мошенничестве, а потерпевшей по его делу является российская фристайлистка Мария Комиссарова, которая проходила реабилитацию в клинике Блюма после перелома позвоночника со смещением.

Скопировать ссылку

Правоохранительные органы Испании арестовали доктора Евгения Блюма, который в России обвиняется в хищении денежных средств фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве — Комиссаровой). О задержании сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Следователи подготовили запрос о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования.

«В связи с этим в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», — заявила Петренко.

Тем не менее вскоре появились новости о том, что Блюм был освобожден под подписку о невыезде из Испании.

«Он дал показания дежурному судье центрального следственного суда №6. В случаях, когда речь идет о задержании лиц, объявленных в международный розыск, их спрашивают, хотят ли они добровольной выдачи странам, которые требуют экстрадиции. Он сказал, что нет, сказал, что живет в Испании, где у него клиника. Обычно в таких случаях отпускают при ограничительных мерах. Он должен периодически отмечаться в суде и ему запрещено покидать территорию страны», — передает РИА «Новости» информацию из Национального суда Испании.

В течение следующих 40 дней Россия должна представить документы для запроса экстрадиции, после этого Национальный суд будет рассматривать вопрос о выдаче Блюма по существу.

Напомним, фристайлистка попала к подозреваемому доктору после серьезной травмы, которую получила во время тренировки на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. У нее был перелом позвоночника со смещением, что привело к тому, что теперь Комиссарова не может ходить и вынуждена передвигаться на коляске.

В клинике Блюма спортсменка провела два года — с 2014-го по 2016-й, — что обошлось ей примерно в 29 млн рублей. Однако необходимый результат достигнут не был.

«Двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий», — прокомментировала Петренко.

Комиссарова пыталась судиться с Блюмом, однако клиника, в которой она проходила восстановление, объявила о своем банкротстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении доктора после скандала с фристайлисткой и еще ряда похожих случаев. Он был объявлен в розыск летом 2020 года и арестован заочно.

Сама спортсменка узнала об аресте из СМИ. Она также поделилась, что на нее выходили представители Блюма и предлагали пройти еще одно восстановление в обмен на то, что она откажется от всех своих претензий.

«Дело длится уже три года. За это время Блюм построил гостиницу в Испании и начал фиктивное банкротство в России, чтобы уйти от ответственности. Прошлой осенью на меня выходили люди, которые предлагали полное восстановление в Швейцарии в обмен на отказ от претензий к Блюму. Предложение оказалось фейком. Все это, конечно, сильно выматывает», — рассказала Комиссарова Nevasport.

В недавнем интервью журналу Cosmopolitan спортсменка вспомнила о том злополучном дне, когда получила травму. Она призналась, что препятствие, которое она преодолевала, не было сложным, однако ей не удалось удачно приземлиться, из-за чего и случился перелом позвоночника.

«Я на старте перекрестилась и поехала. И тут это препятствие, вообще несложное, я прыгаю и лечу высоко и далеко, и — бах! — и падаю. Причем сломалась спина не из-за того, что я упала на нее, я просто жестко приземлилась на прямые ноги. Удар был снизу, взрывной волной, и сломался позвоночник.

Я не теряла сознания, дикая боль, ног не чувствовала. Я не почувствовала, как сняли ботинки. У меня было пробито легкое сломанным ребром. Боли были адские, сознание возвращалось, вместе с ним и боль», — поделилась Комиссарова.

На сегодняшний момент спортсменка состоит в браке с Алексеем Чаадаевым, тоже фристайлистом. Пара живет в Испании, где более хорошие условия для здоровья Комиссаровой, и воспитывает трехлетнего сына Матвея и полуторагодовалую дочь Милитину.

«15 февраля. Семь лет назад... Этот день разделил мою жизнь на до и после... Так много. Семь лет я уже в коляске, представляете? Семь лет не чувствую тепло песка под ногами, ни холод, ни боль... Не могу понять, давит ли мне обувь... Не могу встать и пойти... Взять и станцевать... Залезть на гору... Побегать с детьми... Как быстро они прошли, и как много всего произошло, кажется, что больше, чем за всю жизнь до», — рассказала спортсменка.