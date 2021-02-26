Федерация хоккея России молчит: что происходит вокруг Панарина

В скандале вокруг российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина до сих пор не поставлена точка. Хоккеист был вынужден взять отпуск за свой счет и на время прекратить выступления в НХЛ из-за резонансного заявления бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил игрока в том, что в 2011 году в гостиничном баре Риги Панарин якобы избил 18-летнюю девушку.

Позднее бывшие партнеры Панарина по команде и свидетели опровергли слова Назарова. В СМИ появилось предположение, согласно которому игрок может подать в суд на бывшего тренера за клевету. Российский адвокат Сергей Жорин, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что существует разница между клеветой и распространением недостоверной и порочащей информации. Для этого есть две отдельные статьи в Уголовном кодексе, однако все дело в мотивации.

«Смысл у них практически одинаковый, но разница в умысле. Если человек знал, что эта информация не соответствует действительности, но он высказался, то это уголовное наказание. Если он был уверен, что это правда, а потом это оказалось не так, то это гражданский иск.

Доказать умысел очень сложно. Привлечь к ответственности по уголовной статье без подключения какого-то ресурса невозможно. Тем более десять лет прошло»,

— заявил Жорин в комментарии Sport24.

При этом правозащитник отметил, что можно подать гражданско-правовой иск, при этом необходимо будет установить, чем являются слова Назарова — личным мнением или утверждением. Если это было мнение, то оно не подлежит верификации и за него не может быть наказания. Однако дело можно выиграть и получить 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

Стоит отметить, что сразу после скандального заявления Назарова, которое было сделано 22 февраля, «Рейнджерс» выступили заявление, в котором отметили, что сам хоккеист все обвинения отрицает. Главный тренер команды Дэвид Куинн в тот же день выразил поддержку российскому форварду. Но спустя несколько дней Куинн заявил, что ситуация вокруг Панарина продолжает оставаться нестабильной, поэтому невозможно делать прогнозы на то, когда хоккеист сможет вернуться в строй.

«Конечно, нам приходится нелегко. Играть без хоккеистов уровня Панарина тяжело, его не может полноценно заменить кто-то один. Нам сейчас нужно немного напрячься и выжать из себя максимум», — добавил специалист.

Примечательно то, что с официальными заявлениями пока не выступили ни Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ни Федерация хоккея России (ФХР). Однако КХЛ отреагировала на запрос американского канала ESPN по поводу предоставления информации по делу Панарина. В лиге отметили, что если бы подобный инцидент имел место и была получена какая-либо жалоба, то было бы проведено расследование.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев при этом заявил, что КХЛ могла бы поставить точку в этом деле, если бы сейчас провела необходимое расследование и детально выяснила все, что произошло в 2011 году в Риге.

«Знаю только, что КХЛ легко может поставить все точки над «i». Создайте комиссию. Можно послать запрос, отправить людей в командировки — нужно всего три-четыре дня. Если этот инцидент имел место, то были свидетели. Если ничего не произошло, а игроки «Витязя» просто отдыхали — тоже можно добиться подтверждения», — приводит слова специалиста «Спорт уик-энд».

При этом до сих пор ожидается реакция от Федерации хоккея России, которая должна последовать как минимум потому, что Панарин является игроком основной сборной страны. Но ФХР пока никак не прокомментировала произошедшее и не встала на защиту игрока, хотя, вероятно, могла бы — многие болельщики опасаются, что из-за скандала Панарин может больше не сыграть за национальную команду, что станет еще одной серьезной потерей. Так, сборная уже лишилась Евгения Кузнецова, вокруг которого разгорелся скандал летом 2019 года из-за видеозаписи, на которой запечатлено, как он употребляет кокаин.

При этом не высказался пока и сам Панарин, однако его позиция известна — она в первую очередь была донесена через заявления клуба и агента игрока, что уже нельзя считать полным молчанием со стороны хоккеиста.