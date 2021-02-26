Падение не помешало: Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, Сорина — восьмая

Будем подводить итоги. Не получилось интриги в борьбе за золото, где Тереза Йохауг (с падением!) выиграла у занявших второе и третье места шведок больше 30 секунд. В шикарной форме норвежка. А вот наши девушки, увы, совсем не порадовали. Если на Непряеву травма повлияла, то остальные проиграли очень много и фактически вышли из борьбы за медали на середине дистанции, хотя потенциал, разумеется, позволял рассчитывать на большее.