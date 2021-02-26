Падение не помешало: Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, Сорина — восьмая

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
Спартак МРубин
0:2
закончен
АхматДинамо М
1:2
закончен
КраснодарУрал
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиАрсенал
1:3
закончен
Кристал ПэласФулхэм
0:0
закончен
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
4:0
закончен
ЧелсиМанчестер Юнайтед
0:0
закончен
Шеффилд ЮнайтедЛиверпуль
0:2
закончен
Италия / Серия А
СампдорияАталанта
0:2
закончен
Интер МДженоа
3:0
закончен
УдинезеФиорентина
1:0
закончен
КротонеКальяри
0:2
закончен
НаполиБеневенто
2:0
закончен
РомаМилан
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайОлимпик Д
2:1
закончен
Шахтёр ДЗаря
0:1
закончен
ЛьвовДинамо К
1:4
закончен
Франция / Лига 1
МонакоБрест
2:0
закончен
РеймсМонпелье
0:0
закончен
НимНант
1:1
закончен
ЛорьянСент-Этьен
2:1
закончен
АнжеЛанс
2:2
закончен
ЛилльСтрасбург
1:1
закончен
МарсельЛион
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
УнионХоффенхайм
1:1
закончен
МайнцАугсбург
0:1
закончен
БайерФрайбург
1:2
закончен
Испания / Примера
СельтаВальядолид
1:1
закончен
КадисБетис
0:1
закончен
ГранадаЭльче
2:1
закончен
ВильярреалАтлетико М
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
1:4
закончен
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
0:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
3:1
закончен
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
2:0
закончен
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
7:2
закончен
Единая лига ВТБ
Автодор Цмоки-Минск
113:66
закончен
Химки Зелёна-Гура
94:99
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира
Командный спринт
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Произвольная программа женщин
закончен
Испания / Примера
Реал МадридРеал Сосьедад
23:00
Англия / Премьер-лига
ЭвертонСаутгемптон
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
04:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
06:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Единая лига ВТБ
Астана Калев
16:30
Италия / Серия А
ЛациоТорино
20:30
ЮвентусСпеция
22:45
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВулверхэмптон
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
03:00
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
04:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Еврокубок
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
20:30
Морнар Гран Канария
20:30
Монако Нантер
21:00
Монако Нантер
21:00
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
22:30
Ховентуд Уникаха
22:45
Ховентуд Уникаха
22:45
Развернуть

Падение не помешало: Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ, Сорина — восьмая

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Йохауг выиграла скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам, Сорина стала восьмой

В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона, победу в котором одержала норвежка Тереза Йохауг. Лучший результат среди российских спортсменок показала Татьяна Сорина, финишировавшая восьмой.

Скопировать ссылку

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.

Не пропустите мужской скиатлон, который стартует в 15.30 по мск.

Будем подводить итоги. Не получилось интриги в борьбе за золото, где Тереза Йохауг (с падением!) выиграла у занявших второе и третье места шведок больше 30 секунд. В шикарной форме норвежка. А вот наши девушки, увы, совсем не порадовали. Если на Непряеву травма повлияла, то остальные проиграли очень много и фактически вышли из борьбы за медали на середине дистанции, хотя потенциал, разумеется, позволял рассчитывать на большее.

Гонка завершена.

Юлия Ступак практически две минуты проиграла и пришла к финишу 11-й. Непряева стала 16-й. Но вот сенсация — лидер Кубка мира Джессика Диггинс только 15-я.

Татьяна Сорина становится лучшей из сборной России с восьмым результатом, Кирпиченко финиширует десятой.

Фрида Карлссон берет серебро, бронза — у Эббы Андерссон.

Тереза Йохауг — чемпионка мира в скиатлоне!

Лучшей из россиянок, по всей видимости, будет Кирпиченко. Отставание 1 минута 17 секунд, но очень достойно гонку проводит.

Увеличила преимущество Йохауг до 33 секунд от шведок за 2 км до финиша. Что за машина!

С золотом уже все понятно, а вот между шведками развернулась очень интригующая борьба за серебро. Лыжня в лыжню идут они.

Непряева в целом выглядит после травмы не лучшим образом пока. Полторы минуты отставание уже.

Сорина, к сожалению, 45 секунд проигрывает и теперь только шестая на отметке 9 км.

Йохауг тем временем уходит в глубокий отрыв — 19 секунд от Андерссон.

Ровно половина дистанции позади. Единственной надеждой среди россиянок остается Сорина. Увы, остальные наши лыжницы слишком отстали.

К Сориной приблизилась и обогнала ее чуть-чуть Калла. Остается держаться только за третье место.

Эх, все-таки уже совсем далеко уходят Йохауг и Андерссон. Да еще и нагоняют все сильнее.

Длинный подъем Сорина не слишком уверенно преодолела. Снова поймала просвет.

После 5 км совсем уже не может подтягиваться Непряева. А вот Кирпиченко и Ступак поднимаются — в 13 секундах.

Тяжеловато приходится Непряевой, но все равно идет в пелотоне. Йохауг тем временем мощно взвинтила темп и снова вернулась на лидирующую позицию.

Другая шведка Андерссон и россиянка Сорина воспользовались падением соперниц и быстро передвинулись вперед. Просвет создают.

Вот дела! Карлссон наступила на лыжи Йохауг и обе девушки завалились, а Фрида еще и палку сломала.

А вот уже на длинном спуске Йохауг и шведки Андерссон и Карлссон уходят в отрыв. Сорина очень аккуратно идет, но далековато уже другие девушки.

Здорово спусковую часть Непряева проходит и старается вместе с Йогауг создать просвет.

Непряева и Сорина бегут в группе лидеров. Впрочем, на первых 5-6 км вряд ли что-то кардинально поменяется.

Заезд стартовал!

От России на старт выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.

Гонка начнется в 13.45 по московскому времени.

Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского скиатлона на чемпионате мира.