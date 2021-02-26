Обыграл Норвегию в одиночку: Большунов вырвал первое золото ЧМ

На этом «Газета.Ru» заканчивает свою текстовую онлайн-трансляцию. Продуктивного вам вечера!
Иван Якимушкин стал восьмым (+2.00,3). Алексей Червоткин — 18-й (+2.49,5). Евгений Белов же стал 23-м (+4.01,2).
Серебро досталось Крюгеру (отставание +1,1), а Холунг довольствовался бронзой (+1,7).
Есть первое золото России на главном старте сезона!
И это золотой финиш Большунова! Саша в одиночку переиграл Норвегию! Великая победа.
Не упускает! Он обогнал на повороте Холунга и вырвался вперед!
К сожалению, упускает Большунов Холунга...
Тройка лидеров: Холунг, Большунов и Симен Хегстад Крюгер.
Холунг атакует! Норвежец ускоряется и обгоняет Сашу.
Пошел восьмой круг. Кульминация скиатлона!
Нет, не трое — четверо! Рано Клебо мы вычеркнули, он подтянулся к лидерам.
Большунов уверенно завершает седьмой круг. Трое норвежцев буквально висят на нем!
Иверсен и Клебо отваливаются. Мастера финишей, похоже, остаются вне борьбы за медали.
Якимушкин идет восьмым. Он первый во второй группе преследователей. Но как же отстал от Саши, аж 54 секунды.
Опасно! Чуть не упал на повороте Большунов но сохранил равновесие.
Менее 10 километров остается.
К слову, в семерке оторвавшихся лыжников последним идет британец Эндрю Масгрэйв. Его тоже со счетов не списываем.
Берет попить Большунов. В преддверии финиша он первый. А позади сразу пять норвежцев — что за накал!
Червоткин — 11-й, Якимушкин — 12-й. А вот Белова нет даже в первой двадцатке.
Холунд, Рете (желтая майка лидера), Иверсен и Клебо в первой пятерке на 16.5 км! Доминирование Норвегии может разрушить наш одинокий Большунов, идущий на данный момент вторым.
Переобуваются спортсмены перед второй частью скиатлона! Сьюр Рете из Норвегии — первый, Саша уже четвертый.
Меняются лидеры практически каждую минуту. Но Большунов раз за разом возвращает первое промежуточное место.
У нас осталась позади отметка 11.2. Там преимущество Александра уже было небольшим. В спину дышали Иверсен, Нисканен, Клебо и Холунд!
Ох, каков Большунов... Отлично работают лыжи Александра на спуске — он уходит в отрыв. Уверенное лидерство в нашей гонке у России.
Уго Лапалус и Клеман Парисс — это Франция! Они вырвали вперед и отвечают на наш вопрос о главной оппозиции россиянам и норвежцам.
Так-так, четверть гонки позади. Большунов стал первым на отметке 7.5 км. Евгений Белов остается в топ-10. Клебо держится в первой группе преследования.
Позади остался второй круг, и уже идет к завершению круг третий... Всего же нас сегодня ждет восемь таких отрезков.
Ийво Нисканен из Финляндии, вот про кого чуть не забыли! Он тоже бьется за золото и сейчас даже идет первым.
Червоткин пару минут лидировал, но сейчас его обогнал Большунов и пошел навстречу очередной громкой победе в карьере.
Очевидно, что сегодня будет борьба между Россией и Норвегией. Но вот что интересно: кто готов навязать борьбу фаворитам из других стран?
Ханс Кристер Холунд на отметке 1.3 км идет первым. Большунов силы не растрачивает и замыкает первую пятерку.
Старт дан! 76 спортсменов побежали дистанцию 30 км.
К началу скиатлона все готово! Погода в немецком Оберстдорфе пускай не солнечная, но без осадков, так что этот фактор сказаться на выступлении спортсменов не сможет.
Кстати, час назад завершился женский заезд. За подробностями — в наш онлайн:
От России на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин.
Гонка начнется в 15.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского скиатлона на чемпионате мира.