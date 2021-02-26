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Вмешалась Росгвардия: фанаты устроили беспорядки на ММА-турнире в Москве

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Разъяренные болельщики устроили беспорядки на турнире АСА 118 в Москве

Фанаты бойца ММА Азама Гафорова устроили беспорядки на турнире АСА 118 в Москве. Толпа болельщиков не согласилась с решением судей отдать победу сопернику таджикистанца — бразильцу Чарльзу Энрике, из-за чего фанатов пришлось успокаивать бойцам Росгвардии, а затем и президенту АСА Абузайду Висмурадову.

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В Москве во время турнира ACA 118 начались беспорядки с участием болельщиков. Толпу любителей смешанных единоборств не удовлетворило судейское решение по итогам поединка в наилегчайшем весе (до 57,2 кг) между таджикистанским бойцом Азамом Гафоровым и бразильцем Чарльзом Энрике. Большинством голосов победа отошла латиноамериканцу (некоторые судьи увидели ничью).

Гафоров был явно огорошен таким исходом — спортсмен уже успел надеть национальный головной убор и обмотаться флагом Таджикистана, а также победно вскидывал кулак, демонстрируя своим многочисленным фанатам из Москвы, что уверен в победе. После оглашения ринг-анонсера боец растерянно развел руками, а толпа на трибунах начала издавать возмущенные возгласы.

И хотя сам Гафоров вскоре успокоился и даже обнялся с соперником, его сектор поддержки отказывался признавать поражение таджикистанца.

На видео, распространенном Sport24, видно, что толпа мужчин недовольно кричит, обращаясь к руководству АСА, а кто-то начинает перелезать из сектора в сектор, планируя предпринять какие-то действия.

В СМИ сообщается, что утихомирить фанатов и заставить их рассесться по местам сначала попытались сотрудники Росгвардии, а затем на переговоры с мужчинами вышел сам президент промоушена АСА Абузайд Висмурадов в сопровождении телохранителей.

Функционеру удалось наладить вежливый диалог с таджикистанскими болельщиками, которые поначалу продолжали высказывать возмущение и активно жестикулировать в его сторону, в то время как окружившая место событий толпа наблюдала за происходящим.

Закончилось все тем, что Висмурадов даже сделал несколько селфи с недовольными фанатами, — примирение было достигнуто. Однако, по информации Sport24, после этого инцидента на арену перестали пускать болельщиков. Так поединок из предварительного карда чуть не затмил по накалу страстей главный бой вечера между Мурадом Абдулаевым и Абубакаром Вагаевым.

Напомним, проигравший бразильцу Гафоров является очень популярным бойцом у себя на родине, и многие проживающие в Москве таджикистанцы активно его поддерживают. 27-летний спортсмен обладает неплохими перспективами в российском промоушене и уже получал возможность сразиться в титульном поединке АСА, однако уступил Юнусу Евлоеву в сентябре 2019 года и не смог отобрать у него чемпионский пояс в наилегчайшем весе.

Затем Гафорова подкосила череда травм, из-за чего поединки стали срываться. Тем не менее он успел одержать победу над Мансуром Хатуевым в 2020 году, а теперь получил в соперники опытного Энрике, и планировалось, что с этого поединка начнется новое восхождение таджикистанца в погоне за титулом.

Даже букмекерские конторы единогласно призывали ставить на Гафорова, однако 33-летний бразилец не дал этим прогнозам сбыться.

Он оказался мощнее и крупнее соперника (недаром выступал ранее в более тяжелой категории — до 61,7 кг). Кроме того, в своей карьере Энрике однажды находился на серии из семи (!) побед подряд, которую в декабре 2019 года прервал лишь Курбан Гаджиев. Но, возможно, сейчас у бразильца начнется новая серия.

Кстати, помог сопернику и сам Гафоров — во время поединка он подолгу держался за сетку, что запрещено правилами, так как может стать вспомогательным средством в обороне. Судья предупреждал таджикистанца, что снимет балл за подобные нарушения, — вполне возможно, что так и произошло.