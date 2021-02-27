Валиева разгромила Туктамышеву: Косторная готовится к прокату. LIVE

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ТамбовРотор
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерАйнтрахт Ф
2:1
закончен
Испания / Примера
ЛевантеАтлетик Б
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ДеснаИнгулец
3:0
закончен
Франция / Лига 1
РеннНицца
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
6:2
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
3:1
закончен
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиУфа
2:1
закончен
ЗенитРостов
2:2
закончен
СочиАрсенал
0:0
1 тайм
Локомотив МЦСКА
1:0
1 тайм
Испания / Примера
ЭйбарУэска
1:1
закончен
СевильяБарселона
0:1
перерыв
АлавесОсасуна
20:30
ХетафеВаленсия
23:00
Олимп ФНЛ
ЕнисейВолгарь
1:4
закончен
ОренбургФакел
1:2
закончен
Спартак-2Динамо-Брянск
0:0
закончен
Нижний НовгородКрылья Советов
0:1
закончен
ВелесАкрон
1:1
закончен
ИртышНефтехимик
1:2
закончен
АланияТомь
2:3
закончен
ЧайкаШинник
5:1
закончен
ТекстильщикЧертаново
1:0
закончен
Торпедо МСКА-Хабаровск
0:0
закончен
БалтикаКраснодар-2
1:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
МариупольДнепр-1
2:2
закончен
ВорсклаАлександрия
1:0
2 тайм
КолосРух В
20:30
Франция / Лига 1
БордоМетц
1:2
закончен
ДижонПСЖ
0:1
1 тайм
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВест Хэм Юнайтед
2:1
закончен
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
2 тайм
Лидс ЮнайтедАстон Вилла
20:30
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
23:00
Италия / Серия А
СпецияПарма
2:2
закончен
БолоньяЛацио
20:00
ВеронаЮвентус
22:45
Германия / Бундеслига
ШтутгартШальке-04
3:1
2 тайм
ВольфсбургГерта
1:0
2 тайм
Боруссия ДАрминия
3:0
2 тайм
БаварияКёльн
4:1
2 тайм
РБ ЛейпцигБоруссия М
20:30
КХЛ / регулярный чемпионат
Металлург МгТрактор
2:3 (ОТ)
закончен
АвтомобилистСибирь
0:4
закончен
АвангардБарыс
5:2
закончен
ХК СочиСеверсталь
2:4
закончен
Ак БарсЦСКА
0:1
3 период
Куньлунь Ред СтарДинамо М
1:5
3 период
ЛокомотивСалават Юлаев
4:1
закончен
НефтехимикТорпедо
3:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
3 период
СпартакВитязь
3:5
закончен
Динамо РАмур
1:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
21:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
21:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
21:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
04:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
06:00
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
06:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
06:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Нижний Новгород
87:56
закончен
Локомотив-Кубань Енисей
100:98
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Короткая программа. Мужчины
закончен
Женщины. Короткая программа
online
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Скиатлон
закончен
Россия / Премьер-Лига
Спартак МРубин
14:00
АхматДинамо М
16:30
КраснодарУрал
19:00
Италия / Серия А
СампдорияАталанта
14:30
Интер МДженоа
17:00
УдинезеФиорентина
17:00
КротонеКальяри
17:00
НаполиБеневенто
20:00
РомаМилан
22:45
Украина / Премьер-лига
МинайОлимпик Д
15:00
Шахтёр ДЗаря
18:00
ЛьвовДинамо К
20:30
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиАрсенал
15:00
Кристал ПэласФулхэм
15:00
Тоттенхэм ХотспурБёрнли
17:00
ЧелсиМанчестер Юнайтед
19:30
Шеффилд ЮнайтедЛиверпуль
22:15
Франция / Лига 1
МонакоБрест
15:00
РеймсМонпелье
17:00
НимНант
17:00
ЛорьянСент-Этьен
17:00
АнжеЛанс
17:00
ЛилльСтрасбург
19:05
МарсельЛион
23:00
Германия / Бундеслига
УнионХоффенхайм
15:30
МайнцАугсбург
17:30
БайерФрайбург
20:00
Испания / Примера
СельтаВальядолид
16:00
КадисБетис
18:15
ГранадаЭльче
20:30
ВильярреалАтлетико М
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
20:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
23:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
23:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
23:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
01:00
Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
03:00
Единая лига ВТБ
Автодор Цмоки-Минск
13:00
Химки Зелёна-Гура
15:00
Развернуть

Валиева разгромила Туктамышеву: Косторная готовится к прокату. LIVE

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Фигурное катание. Финал Кубка России. Короткая программа женщин. ОНЛАЙН

В Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого Елизавета Туктамышева и Алена Косторная сражаются за путевку на чемпионат мира — 2021. Также среди фаворитов турнира находятся две ученицы Этери Тутберидзе — Камила Валиева и Дарья Усачева, которые по возрасту пока не могут поехать на мировое первенство. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин.

Скопировать ссылку

Сольные двойной аксель и тройной риттбергер также были показаны играючи, а затем фигуристка ушла в эмоциональную дорожку шагов на хорошей скорости, активно жестикулируя, наклоняясь к самому льду и всячески выражая метания своей героини. Жаль, что судьи поставили в итоге не максимальный, четвертый уровень, а лишь третий за дорожку.

Талантливая юниорка начала сразу с дорогого и сложного каскада тройной лутц + тройной тулуп, который исполнила идеально и как будто вообще без приложения усилий.

Следующей выступает Ксения Цибинова под нежную и в то же время драматичную французскую композицию «История любви».

За свой прокат Нугуманова получает 65,68 балла.

Финальный двойной аксель с красивого захода с прыжком в шпагат вызвал всплеск оваций у зрителей. Это выглядело действительно круто! На последних аккордах музыки трибуны уже аплодировали в такт, увлеченные танцем Нугумановой.

Девушка исполняет в начале тройной лутц, а затем необычный и весьма сложный каскад тройной риттбергер + тройной риттбергер. К сожалению, судьи находят недокруты на обоих элементах.

На льду — Елизавета Нугуманова! Она катается под вальс Штрауса из оперы «Летучая мышь» в черной пачке балерины. На чемпионате России она заняла шестое место (третье среди взрослых) и громко заявила о себе впечатляющими прокатами.

За свой прокат Хромых получает 73,77 балла.На данный момент это третий результат.

Все вращения — на четвертый уровень, а вот дорожка шагов — на третий. После проката Тутберидзе сразу начинает обсуждать с Хромых тайминг выступления: «Кажется, ты рано вступила. Закончила в 2:50».

Любопытно, что с более сложными прыжками — сольным тройным лутцем и каскадом тройной флип + тройной тулуп — Майя справилась без проблем. Собралась.

Ох, какая неожиданность! Хромых перевалилась на вторую ногу на приземлении с двойного акселя — элементарного прыжка для фигуристок такого уровня. Тутберидзе и Сергей Дудаков резко дернулись, словно от сильной боли. Да и зал немного в шоке.

Открывает выступления второй группы участниц Майя Хромых — ученица Тутберидзе, которая катается под харизматичный блюз «I'll Take Care Of You».

Началась разминка второй группы участниц!

За свой прокат Валиева получает 88,71 балла — на десять баллов больше, чем предыдущий лидер таблицы Туктамышева! Тутберидзе шутливо машет лапой огромного подаренного ученице медведя — наставница в отличном настроении.

Тутберидзе встречает ученицу и сразу начинает с обсуждения того, попал ли ее каскад во вторую половину программы или нет, чтобы получить +10% к базовой стоимости. Даже после блестящего проката наставница транслирует фигуристке рабочий настрой.

Сольный тройной флип не вызвал у Валиевой никаких сложностей. А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп возникла проблема — фигуристка едва устояла на ногах после первого прыжка, но все же справилась и сумела добавить тулуп.

На финальных звуках клавиш весь зал аплодировал в такт, пока фигуристка элегантно рассекала лед в дорожке шагов, которую судьи оценили на максимальный, четвертый уровень. Это был просто шедевр.

Тройной аксель с двумя руками наверх — красиво, пролетно, с запасом по высоте! Судьи накидывают сверху еще 3,20 балла бонусом за такой шикарный прыжок.

А теперь на лед выходит Камила Валиева со своей уже знаменитой короткой программой под композицию «Шторм» канадского фигуриста Эрика Рэдфорда!

За свой прокат Туктамышева получает 77,74 балла и становится промежуточным лидером таблицы!

И финальный прыжок — тройной флип — тоже исполнен! Императрица восстановилась после коронавируса и вернулась в лучшую форму.

Браво! Туктамышева справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп, который дается ей непросто. Правда, на приземлении со второго прыжка сильно ковырнула лед, словно немного недокрутила. Но, может, показалось.

Эх, первый элемент — тройной аксель — получился с ошибкой на приземлении! Туктамышеву сильно закрутило на месте, но она сохранила равновесие.

На льду — Елизавета Туктамышева! Императрица катается под композицию Билли Айлиш и Халида «Lovely».

За свой прокат Самодурова получает 68,92 балла.

Трибуны провожают Софью диким ревом — безошибочное выступление в классном образе, который фигуристка здорово интерпретирует, не оставило людей равнодушным. Девушка растроганно прослезилась. Однако судьи находят у Самодуровой недокруты — и, к сожалению, это заслуженно.

Два следующих прыжка — двойной аксель и тройной лутц — Самодурова исполнила без проблем.

Софья начала с каскада тройной флип + тройной тулуп — все сделано, но как будто немного недокручен второй прыжок: из-под ног у фигуристки резко взлетела крошка льда, потому выезд получился не самым идеальным.

Теперь время выступать Софье Самодуровой — ученице Алексея Мишина, чемпионке Европы — 2019. Она катается в образе инопланетянки под загадочную композицию «Man with Harmonica» (Apollo 400).

За свой прокат Талалайкина получила 64,89 балла.

Выступление получилось весьма энергичным — фигуристка обменялась эмоциями с публикой и по-настоящему зажгла. Жаль, ошибка в начале проката сильно повлияет на оценку.

Однако Талайкина собралась и справилась с остальными элементами — каскадом тройной лутц + тройной тулуп и сольным тройным риттбергером.

Эх, как жаль! С самого начала магия обворожительной красотки начала разрушаться из-за плохого приземления с двойного акселя — на две ноги.

Следующей на лед выходит Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга, которая будет зажигать под бодрые латиноамериканские мотивы.

За свой прокат Фролова получает 71,46 балла. Девушка торжествующе сжимает кулачки — это ее лучший результат в сезоне.

Судьи оценили дорожку шагов, в которой фигуристка выражала метания героини, переживающей жизненную драму, на четвертый уровень, как и все вращения. Это весьма неплохие баллы.

Финальный каскад тройной флип + тройной тулуп исполнен безупречно! За него Фролова получит +10% к базовой стоимости, поскольку сделала элемент во второй половине программы. Осмелиться на сложный каскад 3+3 на фоне усталости не каждый сможет.

Двойной аксель в середине программы под музыку, которая становится все более гнетущей и тревожной, не вызвал у Фроловой проблем.

Девушка начала выступление с идеального тройного лутца с двумя руками наверх. Браво!

Открывает соревнования женщин Анна Фролова, которая катается под саундтрек к фильму «Матильда» — возвышенный и драматичный.

Тутберидзе внимательно наблюдает за прыжками своих учениц на разминке. Тем временем Туктамышева исполняет чистейший тройной аксель — публика взрывается аплодисментами.

Разминка первой группы участниц началась!

Участницам уже не терпится выйти на разминку, а на кубе арены в это время крутится реклама и идет перечисление спонсоров. Фигурное катание сильно скакнуло вперед в плане коммерческой привлекательности за последние годы, и это здорово.

Полный список участниц и порядок их выступления выглядит так (надо кликнуть на картинку):

Главной фавориткой турнира является 14-летняя ученица Тутберидзе Камила Валиева, которая по возрасту пока не может поехать на ЧМ, так что на этих соревнованиях будет, скорее, утверждаться в качестве основной претендентки на Олимпиаду-2020. Поэтому ей тоже важно обыграть своих солидных оппоненток и показать чисто тройной аксель и четверной тулуп. Нет сомнений, что класс покажет и другая юниорка Тутберидзе Дарья Усачева, которая пока не владеет элементами ультра-си, но за счет высоких бонусов по шкале качества исполнения (GOЕ) и отличных компонентов уже получает оценки чуть ниже Александры Трусовой с четверными прыжками.

Камила Валиева выступает в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию
РИА Новости

Ситуация Туктамышевой:

1) Как и Косторная, перенесла коронавирус в декабре, но все равно поехала и на чемпионат России, и на Кубок Первого канала. Хотя выступила Императрица не очень, но получила больше соревновательной практики и очков в глазах руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

2) На вчерашней тренировке уверенно показывала тройной аксель и остальные элементы — то есть форма более-менее вернулась.

3) Сменила короткую программу в январе — теперь катает под композицию «Lovely» Билли Айлиш и Халида. На Кубке Первого канала уже показывала эту программу, то есть имеет опыт выступления с ней на публике.

Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Сегодня между Аленой Косторной и Елизаветой Туктамышевой развернется нешуточная борьба за последнюю путевку на чемпионат мира в Стокгольме (две из трех уже забрали Анна Щербакова и Александра Трусова).

Ситуация Косторной:

1) не выступала с ноября из-за коронавируса и потери формы;

2) до сих пор не восстановила тройной аксель;

3) сменила и короткую, и произвольную программу прямо перед финалом Кубка России!!! В короткой фигуристка будет кататься под «Времена года» Вивальди, а в произвольной — под «My Way» и «Yellow Moon» итальянского композитора Луки Д'Альберто.

4) Неизвестно, в какой форме сейчас Алена и насколько она успела вкатать новые программы.

Алена Косторная и Евгений Плющенко
РИА Новости

С главными интригами турнира можно ознакомиться в нашем превью:

Последний шанс: Косторная должна отобрать у Туктамышевой путевку на ЧМ В Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого Елизавета Туктамышева и...

Начало прокатов — в 18.05 мск.

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин в рамках финала Кубка России.