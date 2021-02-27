Валиева разгромила Туктамышеву: Косторная готовится к прокату. LIVE

Сольный тройной флип не вызвал у Валиевой никаких сложностей. А вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп возникла проблема — фигуристка едва устояла на ногах после первого прыжка, но все же справилась и сумела добавить тулуп.

На финальных звуках клавиш весь зал аплодировал в такт, пока фигуристка элегантно рассекала лед в дорожке шагов, которую судьи оценили на максимальный, четвертый уровень. Это был просто шедевр.