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«Играет все лучше»: Капризов сотворил гол-шедевр в НХЛ

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Капризов забросил пятую шайбу в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Самой обсуждаемой фигурой вновь стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся красивым голом в игре с «Лос-Анджелес Кингз».

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Матч с участием «Миннесоты» и «Лос-Анджелеса» изначально обещал быть интересным, а Кирилл Капризов приковывал к себе отдельное внимание — российский новичок «Уайлд» стал безоговорочным лидером атаки «дикарей», оставшись без набранных очков лишь в шести матчах из 17. А последние три игры Капризов уходил со льда с двумя результативными действиями.

В середине первого периода игры против «Кингз» результативная серия Капризова в продлилась.

Гол получился на загляденье. 23-летний форвард увез шайбу за ворота соперника, не нашел возможности для развития атакующих действий у ворот и отдал снаряд на синюю линию, откуда защитник Юнас Бродин мощно бросил в ближний нижний угол — голкипер «королей» Джонатан Куик справился, но тут шайба снова попала к Капризову. Россиянин оказался первым на подборе у самых ворот, бросил, еще раз забрал шайбу после отраженного Куиком броска, объехал ворота и уже из положения лежа, будучи сваленным Дрю Даути, завел шайбу в пустой угол «Лос-Анджелеса».

«Нереальный Кирилл. Мы любим этого парня!» — отреагировала на гол россиянина пресс-служба «Миннесоты».

Впоследствии Капризов был признан второй звездой матча (и третьей звездой по итогам дня), а его шайба получила массу восторженных отзывов как в социальных сетях от болельщиков, так и со стороны экспертов, многие из которых уже пророчат 97-му номеру «Миннесоты» звание лучшего новичка сезона-2020/21 По крайней мере, на текущий момент Капризов действительно является самым эффективным новичком, набрав 16 (5+11) результативных очков в 17 матчах. Плюс ко всему, игрок отличился уже в четвертом матче подряд. Его отметил и главный тренер «Кингз».

«Если он не лучший новичок в лиге, то точно будет одним из двух или трех лучших. Это уже шестой или седьмой матч против него, и с каждым разом он играет все лучше», – приводит слова Тодда Маклеллана журналист Майкл Руссо.

«Вообще, он очень разговорчивый. Прекрасно знает английский. Вам, ребята, нужно его проинтервьюировать. Когда Кирилл не приходит на пресс-конференции, он вас просто дурачит», — поделился мнением о Капризове защитник «Уайлд» Райан Сутер, слова которого передает официальный сайт НХЛ на русском языке.

После гола Капризова «Миннесота» забила еще дважды — заброшенные шайбы на счету Ника Бьюгстада и Йоэля Эрикссона Эка. Автором единственного гола «Кингз» стал Джефф Картер, отличившийся в самой концовке встречи. Как итог, «Уайлд» одержали уверенную победу со счетом 3:1 и продлили победную серию до пяти матчей, тогда как шестиматчевый винстрик «Лос-Анджелеса» прервался.

Но среди российских игроков в НХЛ не только у Капризова день получился удачным.

Пока лучший бомбардир «Рейнджерс» Артемий Панарин находится в вынужденном отпуске и разбирается с последствиями неприятной истории, которую ему припомнил (или приписал) бывший тренер Андрей Назаров, игрока подменяет первая российская звезда минувшей недели Павел Бучневич.

В победной (6:2) игре с «Бостоном» Бучневич забросил пятую шайбу «Нью-Йорка», реализовав бросок после отличной передачи Адама Фокса. Главная звезда «Брюинз» Брэд Маршан за этот эпизод получил серьезный нагоняй от прессы — россиянин открывался в свободную зону, а канадец просто стоял на своем месте, даже не попытавшись ему помешать.

Бучневич набрал 13-е результативное действие в 18 матчах. Только у Панарина этот показатель в «Рейнджерс» выше.

В последнем матче дня «Колорадо» на выезде обыграло «Аризону» со счетом 3:2, прервав серию поражений из двух игр. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, впрочем, в седьмом матче подряд остался без очков (всего на счету россиянина лишь три очка после 17 игр). Защитник «Койотс» Илья Любушкин закончил игру с показателем полезности 1.