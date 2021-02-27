Драма года: Большунов впервые стал чемпионом мира

В мужском скиатлоне в немецком Оберстдорфе атлеты бежали 15 км классическим стилем и еще 15 км свободным. Победитель Кубка мира Александр Большунов изначально виделся фаворитом, но пугала болельщиков команда Норвегии, которая благодаря слаженной работе имела все шансы лишить Сан Саныча триумфа.

Так и могло получиться на деле: во второй половине гонки катастрофически отстали наши Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин, после чего Большунов остался один против пятерых (!) норвежцев (сообща бежали Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, а также обладатель желтой майки лидера Сьюр Рете) и Эндрю Масгрейва из Великобритании.

Однако ни частая смена лидера, ни отличный спринт спортсменов из Норвегии, ни финальная атака в исполнении Холунда не смутили 24-летнего россиянина. На последнем круге отечественный лыжник обогнал главного оппонента и пришел к финишу с победно поднятыми руками.

Чемпионат мира — 2021. Оберстдорф (Германия)

Скиатлон у мужчин. 2x15 км

1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +1,1.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +21,5.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.

6. Сьюр Рете (Норвегия) – +47,3.

7. Эндрю Масгрейв (Великобритания) – +1.33,3.

8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…

18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…

23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.

Уже после триумфального финиша золотой медалист нашел в себе силы пообщаться с прессой. Комментируя свою историческую победу, Большунов заметил, что перед началом гонки уже настраивал себя на итоговый успех.

«Спасибо за поздравления! Сегодня я понимал, что могу убежать и выиграть, — признался победитель ЧМ в эфире «Матч ТВ». — Даже на разминке понимал, что можно не разминаться — надо просто начинать гонку и делать свою работу! На последнем подъеме бежал и при каждом движении говорил: «Я смогу стать чемпионом мира!»

Когда выкатывался на финишный спуск, появились слезы, потому что понимал: вот она, победа! Я все время контролировал гонку. Главным по ходу трассы было отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще. В итоге смог это сделать, и затем главное было быть рядом, чтобы на финишном подъеме сделать все, что могу».

Однако празднования празднованиями, а завтра Большунову предстоит новый вызов: командный спринт, в котором у Сан Саныча будет возможность побороться за второе золото ЧМ.

Поздравила россиянина с победой глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Она отметила, что другие отечественные лыжники ее разочаровали.

«Когда Холунн начал убегать, у меня сердце екнуло. Однако я все же была уверена, что Саша держит все под контролем — по нему было видно, что на финиш запас есть.

А вот другими ребятами разочарована очень сильно: и Червоткиным, и Беловым. Ванька Якимушкин тоже недоволен своим результатом, после гонки видела пока только его. Он заметно расстроен — говорит, что не пошло сегодня. Конечно, Большунову было бы намного проще бороться с Норвегией рядом со своими, но ребята не могли ничем помочь. К ним никаких претензий нет... Не было ли ошибкой ставить Белова? Знаете, у нас все должны были пробежать хотя бы одну гонку: сегодня Белов, а на 15 км — Спицов», — цитирует Вяльбе Sport24.