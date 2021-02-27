Забыть провал: Косторная бьется в финале Кубка России. LIVE

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Фигурное катание. Финал Кубка России. Произвольная программа женщин. ОНЛАЙН

В Москве проходит финал Кубка России по фигурному катанию, в рамках которого Елизавета Туктамышева и Алена Косторная сражаются за путевку на чемпионат мира — 2021. В короткой программе Косторная допустила грубую ошибку на каскаде и откатилась на шестое место. Теперь ей предстоит совершить чудо, чтобы снова включиться в борьбу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы женщин.