Магия Медведевой не сработала: фавориты провалились в отборе на ЧМ

Женское одиночное является сейчас самым популярным видом фигурного катания в стране, однако по закрученности интриги ему еще очень далеко до мужского.

Три главных претендента на последнюю путевку на чемпионат мира в Стокгольме — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Марк Кондратюк — синхронно провалились в короткой программе финала Кубка России и попали в первую разминку произвольной, словно начинающие спортсмены.

Тем временем в сильнейшей разминке, которая закрывала выступления, как гвоздь программы, оказались недавний юниор Петр Гуменник, не воспринимавшиеся в качестве серьезных претендентов Артем Ковалев и Роман Савосин, а также победитель юниорского первенства России Евгений Семененко. Этот юноша вообще захватил лидерство по итогам короткой программы с отрывом в десять баллов от трех записных фаворитов.

Из тех, чье имя хотя бы упоминалось в контексте отбора на мировое первенство, хорошо откатал только чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, расположившийся на промежуточном втором месте.

В произвольной программе Алиеву, Игнатову и Кондратюку было необходимо чудесное возрождения из пепла, чтобы попасть в тройку сильнейших и дать Федерации фигурного катания на коньках России хотя бы теоретическую возможность отправить кого-то из них на чемпионат мира.

Забегая вперед, можно сказать, что с этим справился только Алиев, да и то не очень. Действующий чемпион Европы занял лишь третье место, дважды исполнив вместо четверного тулупа тройной. В итоге второй прыжок не засчитали из-за повтора — даже выгоднее было бы упасть с четверного.

После этого шансы фигуриста попасть на мировое первенство так сильно упали, что его тренер Евгений Рукавицын встретил возмущенной жестикуляцией за бортиком.

Хотя произвольную программу Алиев выиграл благодаря огромному превосходству над соперниками в компонентах, по сумме он отстал от победителя больше чем на десять баллов.

После проката Алиев признал, что на него сильно давило осознание того, что, во-первых, идет отбор на чемпионат мира, а во-вторых, что на этом мировом первенстве не будет права на ошибку, поскольку необходимо возвращать России три квоты на главных стартах сезона.

Сейчас лишь два российских одиночника имеют право принимать участие в чемпионатах мира и Олимпиадах. Чтобы вернуть полную квоту, фигуристы должны занять такие места на ЧМ, чтобы их сумма не превышала 13 — например, пятое и восьмое.

«Это давление сбило меня. Следующий сезон очень важен на самом деле. Так что я смотрел вперед. Хочется попасть на все масштабные турниры — Олимпийские игры, чемпионат мира. И очень важно добыть для России три квоты,

— отметил Алиев на пресс-конференции. — Так что в эмоциональном плане было тяжело, особенно в первый день. Была лишняя нагрузка. Любой человек, который сталкивается с таким давлением, должен найти путь из этого. В первый день я не нашел».

При этом Алиев, уже выступавший и на Олимпиаде, и на чемпионате мира, отметил, что на международной арене его хорошо знают и в случае качественного проката он может получить высокие баллы. Это выглядело как намек на то, что его кандидатура для участия в чемпионате мира все же выглядит предпочтительнее, чем кандидатура кого-либо из вчерашних юниоров, которые обогнали его в финале Кубка России, — Евгения Семененко и Петра Гуменника.

Алиев предположил, что именно из-за чрезмерного давления на более статусных спортсменов, которых готовили к напряженной борьбе за путевку на ЧМ, эти фигуристы и не смогли показать свой максимальный уровень (в отличие от юниоров).

«Из-за этого давления Александр Самарин сейчас выбыл, у взрослых ребят не задались прокаты, у Макара Игнатова (он стал лишь восьмым — «Газета.Ru»).

Я задавался вопросом, кто как (сможет показать себя на ЧМ). Я знаю Мишу Коляду, знаю, что если он будет хорошо выступать, то будет высокие баллы получать. Про себя я тоже могу так сказать. Я был на мировой арене и знаю, что при хороших прокатах могу получить неплохо, — подчеркнул Алиев. — Я расстроюсь, если не поеду на ЧМ, но жизнь спортсмена непростая. Как все решится, неизвестно. Если я поеду, то хочу сделать это не для себя, а именно для страны — привезти на будущий сезон три квоты».

По сути, Алиев оказался единственным, кто хоть как-то продвигал свою кандидатуру и казался достаточно уверенным в себе.

«Сегодня я вспомнил, что я чемпион Европы. Сказал себе: «Дим, ты чемпион Европы. Российский старт, знакомый лед, арена уже как родная». И сумел подтвердить некоторую уверенность в себе», — отмечал фигурист.

Ошибку в произвольной программе он объяснил форс-мажорами при подготовке (спортсмен долго восстанавливался от коронавируса) и сломанными лезвиями, которые не выдержали прямо перед прокатом.

А вот победитель турнира Евгений Семененко выглядел как гость на чужом празднике, отвечая очень скромно и даже скупо и всячески отказываясь заявлять свои права на чемпионат мира. На вопрос о своей психологической готовности к турниру такого масштаба фигурист уклончиво ответил, что «холодную голову надо сохранять всегда» и не стал уверять, что выдержит испытание. Вообще все вопросы про характер он сводил к ответу про свой прыжковый контент.

«Короткой программой я доволен, в первый раз катал с двумя четверными прыжками. Усложнил и короткую, и произвольную программу.

Если меня возьмут на чемпионат мира, то я приложу все усилия, буду еще больше тренироваться. Накатывать новый контент. Что изменилось во мне за год? Усложнился контент», — твердил Семененко, как мантру.

Впрочем, постоянные ссылки на свой сложный контент с несколькими четверными прыжками, который фигурист исполняет довольно стабильно, — тоже неплохая тактика в ответ на эмоциональную речь Алиева.

К тому же тренер Семененко Татьяна Мишина отметила, что этот юноша всегда был очень скромным и что вскружить ему голову не способна даже победа на этом старте, который являлся отбором на ЧМ.

При этом наставница подчеркнула, что фигурист является настоящим бойцом, несмотря на свой сдержанный характер, и что в идеале он готов исполнить целых четыре квада в произвольной программе.

«Каждый спортсмен хочет бороться за первое место, иначе зачем выходить. Программа на этом старте была сложная, хотя мы и не включали четверной риттбергер, потому что стояла цель прокатать стабильно. А риттбергер пока отнимает у Жени много сил и концентрации, и мы поставили задачу сделать три четверных прыжка — без риттбергера.

Сегодня один тулуп не получился (Семененко упал — «Газета.Ru»), но вообще он с этим контентом справляется. Женя — боец. Хоть и упал с тулупа, но не сделал «бабочку», а упал с тройного прыжка. Для тренера это все равно лучше, чем если спортсмен идет на элемент, но что-то раздумывает и ничего не делает.

Семененко будет прибавлять от старта к старту. Он такой скромный парень, что ему эта победа никак не повредит, он не залетит в своих амбициях далеко. Ему это только на пользу, ну и нам тоже», — отметила Мишина.

Однако тренер не стала утверждать, что теперь ее фигурист точно поедет на чемпионат мира. Федерация уже меняла в этом сезоне правила отбора на чемпионат России и на чемпионат мира, так что и финал Кубка России вполне может превратиться из принципиального отбора в просмотр, по итогам которого руководству больше понравится кто-то другой.

«Не знаю, какая политика будет у федерации. Трудно сказать. Можно со своей позиции что-то говорить, но какие-то другие доводы всегда есть. Не будем опережать мнение федерации. Не могу сказать, что Семененко должен ехать. Были кандидаты, на которых рассчитывали, но спорт есть спорт», — подытожила Мишина.

Очевидно, что у мужчин выбор сейчас стоит между Семененко, который формально завоевал путевку, и Алиевым, у которого не задались последние месяцы, но который обладает гораздо большим опытом и явно высказывает свое желание поехать. Настоящая головная боль для федерации, которая должна объявить решение 1 марта.

Если Семененко все же поедет на чемпионат мира вместе с уже отобравшимся туда Михаилом Колядой, то вся мужская сборная будет представлена группой Алексея Мишина (Татьяна Мишина является его супругой и тренирует в его школе). А если еще и Елизавета Туктамышева отберется у женщин, то группа Мишина станет самой представительной на чемпионате мира из России — целых три спортсмена.

Сложно представить, какой тяжелый выбор пришлось бы делать, если бы и Марк Кондратюк выдал такие же прекрасные прокаты, как на Кубке Первого канала или хотя бы на чемпионате России, где он стал третьим. Однако спортсмен тоже разволновался из-за важного старта и допустил в произвольной программе падение, заняв в итоге лишь пятое место.

Не помогла даже поддержка Евгении Медведевой, которая пришла на турнир после шутливой жалобы Кондратюка на то, что без нее он плохо выступил в короткой программе.

Напомним, 17-летний фигурист выдал лучшие прокаты в своей жизни именно на Кубке Первого канала, где представлял команду Медведевой «Время первых». После его безошибочного проката девушка не сдержала слез и призналась на пресс-конференции, что это был один из самых ярких для нее моментов турнира. На фоне того, что эти двое еще и делали совместный номер на чемпионате России в декабре, обмен шутками о необходимой поддержке был вполне уместен. И Медведева ответила на «приглашение» Кондратюка в Instagram Stories: «Завтра буду».

Слово свое девушка сдержала: ее сфотографировали на трибуне уже на разминке мужчин. Остается надеяться, что Кондратюк сможет снова растрогать свою «музу» уже в следующем сезоне.

Евгения Медведева на Финале Кубка России



: Гладков Денис для МатчТв pic.twitter.com/bJIj95WyNp — Denis Gladkov (@singled_photo) February 28, 2021

Итоги соревнований мужчин в финале Кубка России: