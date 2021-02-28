Кубок России: сенсация от ученицы Тутберидзе и падения Валиевой

Косторная не упала и передумала завершать карьеру

Интрига в плане отбора на чемпионат мира среди женщин умерла еще в короткой программе — Алена Косторная совершила грубую ошибку на финальном каскаде, расплакалась во время объявления оценок и заявила своему тренеру Евгению Плющенко: «После сегодняшнего завтра уже нет».

Позже Плющенко рассказал, что девушка еще не восстановилась от последствий коронавируса и совсем недавно перенесла ангину, так что сейчас далека от своей лучшей формы.

В произвольной программе проблемы Косторной стали еще более очевидными: девушка каталась крайне медленно, делала каскады 3+2 вместо 3+3, на дорожке шагов выкинула множество движений, в чем сама призналась после проката, и получила за нее лишь второй уровень из четырех.

Однако главное в этой ситуации, что действующая чемпионка Европы не сдалась и не снялась с проката, несмотря на то, что еще с утра ее участие было под вопросом, а Плющенко накануне обещал посоветоваться с врачами.

Понимая, что шансов нет, Косторная все же докатала до конца — причем без падений — и даже нашла силы на улыбку в kiss-and-cry для своих фанатов, которые без устали кричали ей слова поддержки.

Трибуны в целом отнеслись к фигуристке с большим пониманием, начав аплодировать еще до конца программы. Это позволило Косторной достойно встретить свои 210 баллов и шестое место, а затем выйти к журналистам.

«Естественно, я расстроена, ведь в произвольной программе получилось не все, а только три-четыре элемента. В короткой тоже. Но в то же время я рада, что просто смогла выйти и выступить, — призналась фигуристка.

— Конечно, обидно, что я не еду сейчас на чемпионат мира, потому что в прошлом сезоне я безоговорочно должна была туда попасть (мировое первенство отменили из-за пандемии коронавируса — «Газета.Ru»). Но не надо делать из этого конец света. Это спорт».

И, пожалуй, самое важное заявление, которое сделала Косторная в этот вечер — это признание в том, что уходить из спорта она не намерена, несмотря на фактически потерянный сезон.

«Я говорила, что после олимпийского сезона закончу карьеру, но теперь начала задумываться, а почему бы не продолжить, если здоровье будет позволять.

Я не представляю свою жизнь без фигурного катания. После этого старта я поняла, что, что бы ни случилось, это можно преодолеть», — подытожила девушка.

Этот опыт определенно должен помочь Косторной в непростом олимпийском сезоне, где потребуются крепкие нервы. Но сейчас она одержала победу над собой, и пока этого достаточно.

Туктамышева похулиганила на льду

Елизавета Туктамышева, конечно, понимала, что конкуренции за чемпионат мира у нее фактически нет. Это поместило Императрицу в условия, в которых она максимально расцвела и откаталась в свое удовольствие — наотмашь.

Все сложные элементы ей удались — каскад тройной аксель + двойной тулуп, сольный тройной аксель (правда, со степ-аутом) и дорогостоящий каскад тройной лутц + тройной тулуп, который девушка долго и осторожно осваивала.

Единственная помарка случилась на финальном вращении, когда Туктамышева расслабилась уже слишком сильно. Фигуристка не удержала равновесие и чуть не упала, после чего выдержала пафосную финальную паузу, с трудом сдерживая смех. Выглядело это довольно комично.

Итоговые 226,01 балла позволили ученице Алексея Мишина стать первой в финале Кубка России — правда, только среди взрослых. Но для поездки на чемпионат мира этого достаточно.

«Надеюсь, увидимся в Швеции. Там же будет чемпионат мира? Я раньше просто не интересовалась такой информацией, — шутила Туктамышева в микст-зоне. — Значит ли это, что я не рассчитывала в этом году на чемпионат мира? Нет, всегда хочется на это надеяться.

Я так давно не была на ЧМ, что теперь буду просто кайфовать и получать удовольствие от того, что я там. Не желаю даже ставить определенные задачи по месту — просто хочу хорошо показать программы.

К тому же с точки зрения борьбы за место на Олимпиаде-2022 очень важно сейчас попасть на чемпионат мира и хорошо показать себя там. Уже к этому старту я усложнила контент, вставила каскад тройной лутц + тройной тулуп. Я его раньше никогда не исполняла третьим элементом, так что за его успешное исполнение я рада больше всего. С этим контентом мне не стыдно будет выступать на чемпионате мира».

Что же касается забавной ошибки на финальном вращении, то Туктамышева с улыбкой призналась: «Захлестнули эмоции, захотела очень мощную смену позиции сделать, чтобы закончить на хорошей ноте, а получилось как всегда».

И еще один важный факт: Императрица получила самые высокие компоненты в произвольной программе, обогнав даже учениц Тутберидзе. Такого не было, наверное, никогда.

Хромых превратилась в Крутых

Несмотря на драму Косторной и хулиганский прокат Туктамышевой, самым ярким моментом стало выступление Майи Хромых — 14-летней юниорки Тутберидзе, которая раньше занимала в группе странную роль, словно приглашенная гостья, которая никак не может влиться в коллектив.

С одной стороны, девушка активно пыталась разучивать четверные, как и принято в «Хрустальном». С другой — на соревнованиях эти прыжки были так далеки от успешного исполнения, что давно превратились в предмет шуток. Казалось, что Хромых — вероятный кандидат на выход из группы и что она всегда будет за спинами других учениц.

Однако в финале Кубка России случилось невероятное: девушка впервые в карьере приземлила на соревнованиях четверной прыжок (тулуп), а затем сразу же сделала второй — сальхов.

Зал просто сошел с ума. Хромых выиграла произвольную программу, а по сумме баллов ей совсем немного не хватило до победы.

«Гора сошла с плеч с плеч, — с явным облегчением говорила девушка после проката. — Только начинает приходить понимание того, что я исполнила два четверных, но ничего не чувствую — все эмоции оставила на льду. Просто опустошение.

Что сказала Тутберидзе? Поздравила, что я наконец-то сделала четверные, и сделала небольшой разбор ошибок.

Есть ли ощущение, что могу теперь обыгрывать взрослых благодаря двум квадам? Пока об этом не думаю, но есть огромное желание попасть в олимпийскую сборную, и там уже бороться за места на пьедестале».

Если Хромых и дальше продолжит делать по два четверных за прокат, то навязать конкуренцию за место на Олимпиаде она точно сможет.

Валиева упала дважды, но все равно победила

Главный фаворит соревнований Камила Валиева неожиданно допустила два падения и заняла в произвольной программе лишь третье место, проиграв не только сенсационной Майе Хромых, но и Дарье Усачевой. Правда, по сумме баллов девушка все же вышла на итоговое первое место — но сделала это с минимальным преимуществом над Хромых в 2,04 балла.

Возможно, этот срыв объяснялся тем, что Валиева решила включить в произвольную недавно разученный четверной сальхов, с которого упала в начале программы. А после этой неудачи был сорван и привычный четверной тулуп.

Тем не менее фигуристка выглядела вполне довольной на итоговой пресс-конференции и явно была лидером в компании других юниорок Тутберидзе — Хромых и Усачевой, которые взяли серебро и бронзу соответственно.

«Я довольна тем, что попробовала новый контент в произвольной программе. Не все получилось, да и в короткой ошибки были. Но это такой тренировочный старт, чтобы в следующий раз пойти и уже нормально сделать», — пожимала плечами юниорка.

По поводу своего неофициального звания «главной надежды Олимпиады» Валиева тоже высказалась абсолютно спокойно:

«Это очень странно, потому что многие не знают, что будет завтра, а люди уже загадывают на Олимпиаду. Надо восстановиться, попасть в сборную… я стараюсь это не читать, не воспринимать всерьез. Мотивация уходит из-за этого.

Будет ли сложнее восстанавливать прыжки в следующем году из-за взросления? Вы знаете, 15 лет — это не приговор (смеется). К тому же в фигурном катании всегда сложно — и в 13-14 лет мне тоже было трудно. Хочется пожелать себе больше спокойствия, не нервничать по бытовым мелочам».

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