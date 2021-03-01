«Публично оскорбили»: Семенович хочет засудить Быстрова за «сиськи»

Известная певица, актриса и телеведущая Анна Семенович намерена обратиться в суд с иском к бывшему полузащитнику «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимиру Быстрову. Причиной этому стало высказывание, которое футболист сделал в начале февраля 2021-го.

В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсмен, который ныне работает футбольным экспертом на телевидении, рассуждал о деталях в фигурном катании, отмечая, что его дочь Дарья занимается данным видом спорта. Особое внимание Быстров уделил женской физиологии, из-за которой некоторые спортсменки способны показывать высокие результаты только в юном возрасте, и при этом упомянул Семенович, сделав акцент на ее груди.

«Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология.

Вот та же Семенович. Если бы она захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи»,

— заявил тогда Быстров.

С фигурным катанием Семенович действительно пришлось попрощаться, не успев добиться высоких результатов, однако причиной этого является вовсе не грудь. В 1999 году тренер Наталья Линичук дала фигуристке в пару Романа Костомарова. К тому моменту Семенович уже являлась призером страны и американского этапа Гран-при, а также имела опыт выступления на чемпионате мира.

С Костомаровым она завоевала серебро национального первенства, но добиться успеха на международном уровне не смогла, и в итоге ее партнер в 2000-м ушел к Татьяне Навке, с которой в итоге выиграл три финала Гран-при, стал трехкратным чемпионом России, Европы и мира, а также завоевал олимпийское золото Турина. Семенович же получила серьезную травму мениска и, перенеся операцию, не смогла вернуть на лед в качестве фигуристки, в связи с чем в 20 лет попрощалась с большим спортом.

В шоу-бизнесе Семенович преуспела, сейчас она является одной из самых узнаваемых личностей. На слова Быстрова бывшая солистка «Блестящих» отреагировала оперативно: во время Кубка Первого канала по фигурного катанию, который прошел в Москве, она записала видеообращение к экс-хавбеку сборной России и спросила у него, «стоит ли ему самому себе что-нибудь отрезать».

В первые несколько дней данный конфликт широко обсуждался в СМИ, своими комментариями делились различные спортсмены и представители шоу-бизнеса с селебрити, однако впоследствии тема сошла на нет. Но только на время.

В программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ данный конфликт вновь был поднят на обсуждение, и Семенович публично заявила о намерении подать на Быстрова в суд. Высказывания футболиста популярная певица и ведущая восприняла как оскорбления, а его поведение — хамским и аморальным.

«Меня публично оскорбили! Он сказал, что мне нужно было отрезать сиськи, чтобы я стала олимпийской чемпионкой и дальше каталась в спорте. Это хамство со стороны мужчины. У него есть дочь, которая тоже занимается фигурным катанием. И мы не знаем, какие у нее будут физические данные через 5-7 лет, когда она станет девушкой. А если про нее так какие-то мужчины будут говорить?

О Быстрове я до этого даже не знала ничего. Жду от него извинений. Я мастер спорта международного класса! Из спорта я ушла, потому что у меня была травма мениска. Свою честь и достоинство я буду отстаивать. Понимаю, что сумма штрафа может быть для него небольшой, но это уже дело принципа», — сказала Семенович, которая потребовала от Быстрова извинений.

К слову, о размере компенсации: в программе также выступила адвокат Майя Шевцова, которая подчеркнула, что в рамках административного производства Семенович может получить от Быстрова 10 тысяч рублей, а в случае же с иском о защите чести и достоинства может быть запрошена неограниченная сумма.

Интересно, что сам Быстров в ответ на это не только не принес извинений, но и вновь съязвил в адрес бывшей фигуристки.

«Для всех мужиков — это сиськи. Для женщин и для всех остальных — это грудь. Если у девочек, которые занимаются фигурным катанием, в 15 лет вырастают сиськи, они просто по физиологии не могут исполнять прыжки. Мой посыл был только к этому. Готов ли встретиться с Семенович? Зовите Аньку, зовите! Только скажите, чтобы она без лифчика приходила. Так будет интереснее для народа», — сказал Быстров.

Впрочем, вероятно, в ближайшее время бывший полузащитник сборной России все-таки обратится к Семенович с извинениями. По крайней мере, адвокат Шевцова отметила, что после продолжительного диалога с Быстровым тот все-таки выразил готовность признать свою неправоту.