Без шансов: ученица Плющенко проиграла юниоркам Тутберидзе

«Ты разве не знаешь, что тебе надо в последней части эмоции показывать? Ну и где эта программа? Мм? Ты вступила раньше времени», — сразу приступает к критике Тутберидзе, встречая ученицу со льда.

«Все мимо музыки», — присоединяется к критике второй тренер Сергей Дудаков.