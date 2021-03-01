Без шансов: ученица Плющенко проиграла юниоркам Тутберидзе

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Поздравляем Софью Акатьеву с золотом финала Кубка России, Софью Самоделкину — с серебром, а Аделию Петросян — с бронзой!
Ученица академии Евгения Плющенко Вероника Жилина, исполнившая сегодня четвертые прыжки, в итоге оказалась лишь восьмой из-за проваленной короткой программы.
Полная таблица (надо кликнуть на картинку):
За свой прокат Петросян получает 132,46 балла, а в сумме — 204,22. Это позволяет ей занять третье место. Все ожидание на диванчике kiss-and-cry Тутберидзе продолжает распекать Петросян — кажется, наставница недовольна теперь третьим местом. В этой группе надо всегда работать на максимум.
«Ты разве не знаешь, что тебе надо в последней части эмоции показывать? Ну и где эта программа? Мм? Ты вступила раньше времени», — сразу приступает к критике Тутберидзе, встречая ученицу со льда.
«Все мимо музыки», — присоединяется к критике второй тренер Сергей Дудаков.
К счастью, финальные элементы удались ученице Тутберидзе без проблем — каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной флип.
С тройным риттбергером и еще одним двойным акселем Петросян справилась без проблем, а вот затем снова последовал каскад 3+2, а не 3+3, — тройной флип + двойной тулуп.
Девушка начала с уверенного двойного акселя, однако сразу после этого с трудом исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп (после первого прыжка сильно наклонилась ко льду, так что пришлось постараться, чтобы сохранить равновесие и еще добавить второй прыжок).
Закрывает сегодняшние выступления ученица Тутберидзе Аделия Петросян, которая пока не владеет элементами ультра-си.
За свой прокат Самоделкина получает 152,67 балла, а в сумме — 223,67. Это второе место после Акатьевой.
Начался величавый вальс «Маскарад» Хачатуряна, и Самоделкина спокойно исполнила сложнейшие каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, а в самой концовке — тройной риттбергер. Какая же мощь! Если бы не гениальная соперница в лице Акатьевой, Самоделкина победила бы с огромнейшим отрывом. Но даже такого проката может не хватить, чтобы обойти ученицу Тутберидзе.
За дорожку шагов Самоделкиной поставили третий уровень — неплохо для юниорки.
Тройной флип и двойной аксель — просто разминка для Самоделкиной. Все чисто.
Сольный четверной сальхов — есть!
Ух, какое мощное начало! Четверной сальхов + двойной тулуп — безупречно, да еще и 2,5 балла бонусом сверху за качество!
Следующей выступает ученица Сергея Давыдова Софья Самоделкина, от которой мы тоже ждем тройного акселя и четверных прыжков.
За свой прокат Акатьева получает 162,39 балла, а в сумме — 241,04.
Идеальный прокат с тремя элементами ультра-си - - тройным акселем, двумя четверными тулупами, — плюс еще все вращения на четвертый уровень, вся хореография исполнена, все в музыку, все артистично. Это было прекрасно.
Финальный тройной лутц безупречен. Кажется, Акатьеву уже можно поздравлять с победой в финале Кубка России!
Сольный тройной риттбергер — просто отдых для Софьи. Затем следуют два сложных и дорогих каскада — тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, однако и с ними ученица Тутберидзе справляется без видимых усилий.
Каскад четверной тулуп + двойной тулуп и сольный четверной тулуп — сделано на отлично!
Идеальный тройной аксель! Акатьева еще и играючи выехала с него, легко подпрыгнув в воздухе, раскинув руки и ноги по сторонам.
На льду — ученица Тутберидзе Софья Акатьева в образе Мулан!
За свой прокат Овчинникова получает 125,88 балла, а в сумме — 190,96.
Овчинникова справилась со всеми оставшимися прыжками — тройной лутц, каскад тройной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер и тройной риттбергер. Браво! Девушка справилась с болью и страхом после страшного падения на разминке и сделала почти все идеально.
Тройной флип, каскад двойной аксель + тройной тулуп и сольный двойной аксель удались Овчинниковой без проблем.
Правда, после этого девушка продемонстрировала не очень убедительное вращение, которое закончила на очень низкой скорости, с явным трудом. Однако судьи все равно поставили четвертый уровень.
Дорожку шагов тоже оценили неплохо для юниорки — на третий уровень.
Девушка начала с прекрасного каскада тройной лутц + тройной тулуп.
Следующей выступает Валерия Овчинникова из школы Алексея Мишина «Звездный лед». На разминке девушка очень больно упала на ровном месте и долго не могла подняться. Будем надеяться, что фигуристка смогла собраться.
За свой прокат Захарова получает 130,82 балла, а в сумме — 198,60.
Сложнейший каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной флип не вызвали у Захаровой проблем. Все элементы сделаны практически без видимых ошибок! Одно из лучших выступлений вечера однозначно — мощно, чисто.
Мария буквально вытащила каскад тройной лутц + тройной тулуп! Очень тяжелым получилось приземление с первого прыжка — девушка наклонилась до самого льда, но устояла и смогла добавить еще один тройной, несмотря на снизившуюся скорость. Браво!
Ух ты, Захаровой поставили за дорожку шагов третий уровень! Всем остальным давали только второй.
Девушка играючи исполняет двойной аксель, каскад тройной лутц + двойной тулуп и еще один двойной аксель — со сложным выездом с резким поднятием ноги. Да и заходы у Захаровой тоже непростые на все прыжки — тройной риттбергер она выполнила после проезда ласточкой. Причем все исполняется на высокой скорости, один элемент сменяет другой.
Следующей выступает Мария Захарова — фигуристка из «Хрустального», которая тренируется у Анны Царевой, своей мамы.
За свой прокат Осокина получает 122,77 балла, а в сумме — 188,12.
И в самой концовке Осокина с трудом исполнила тройной флип + двойной тулуп (вместо тройного), едва не упав с финального прыжка.
В итоге первый каскад Осокина исполнила отлично — тройной лутц + тройной тулуп.
А вот следующий уже не удался — тройной лутц + ойлер (с недокрутом) + двойной сальхов (вместо тройного).
Все три каскада девушка оставила на вторую половину программы, чтобы получить за них прибавку 10% к базовой стоимости за исполнение в концовке. Рискованно, но расчетливо и смело.
Тройной флип и тройной риттбергер с руками наверх удаются Осокиной без проблем, как и еще один сольный двойной аксель. Все шикарно, точно в музыку — завораживает.
Какой прекрасный двойной аксель — пролетный, невесомый!
Открывает выступления второй группы Елизавета Осокина — фигуристка из Татарстана, тренирующаяся в ЦСКА.
Результаты уже выступивших девушек:
Вовсю идет разминка второй группы участниц.
За свой прокат Лагутова получает 112,47 балла, а в сумме — 177,51.
Стоит отметить, что Лагутова немного ошиблась с тем, какие прыжки исполнять. Четверной тулуп, с которого она упала, был засчитан как тройной, а затем девушка сделала еще два тройных тулупа в каскадах. В итоге один из них был не засчитан, поскольку три одинаковых тройных прыжка в программе делать нельзя.
Об этом своей ученице сразу сказал Давыдов, стоило ей выйти со льда.
Все последние прыжки фигуристка исполнила без проблем — тройной риттбергер, каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп и сольный тройной лутц.
Жаль, но Лагутова снова ошиблась — оперлась рукой на лед после тройного сальхова.
После болезненного падения Лагутова сумела собраться и выдала сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп, а после него — более простой двойной аксель + тройной тулуп.
Ужас, как больно! Лагутова планировала начать с четверного тулупа, но ее так перекосило еще в воздухе, что приземлиться на ноги не было никакой возможности — девушка растянулась всем телом на льду. Под развеселую джазовую музыку это выглядело жутко.
А теперь время выступать Марии Парамоновой из ЦСКА! Девушка стала известна по своим успехам в шоу «Ледниковый период. Дети».
Следующей выступает еще одна фигуристка из ЦСКА — ученица Сергея Давыдова Наталия Лагутова.
За свой прокат Парамонова получает 115,13 балла, а в сумме — 178,71.
После падения фигуристка сразу собралась и выдала два чистых каскада в концовке программы — двойной аксель + тройной тулуп и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Молодец!
Стоит отметить, что тройной сальхов Парамонова должна была добавить после лутца, с которого упала. В итоге девушка перестроила программу и сделала «ойлер + сальхов» после финального двойного акселя. Мгновенная реакция.
Ох, как обидно! Какое-то затмение нашло на Парамонову во время исполнения тройного лутца, и она скрутила только два оборота, а затем задела нижней ногой лед и всем телом распласталась на нем. Совершенно необъяснимая ошибка — техника у фигуристки прекрасна.
За свой прокат Латушкина получает 123,47 балла, а в сумме — 186,47. Фигуристка из Марий Эл обгоняет Жилину и занимает промежуточное первое место.
Эх, Агнета коснулась рукой льда на приземлении с тройного флипа! Единственная грубая ошибка за весь прокат. Очень жаль.
Тройной риттбергер и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — все чисто!
Пока что прыжки не вызывают у Латушкиной никаких проблем: каскад тройной риттбергер + тройной тулуп, тройной лутц, двойной аксель — все получается идеально. А медленная, возвышенная музыка позволяет фигуристке легко соответствовать темпу и лиричному настроению своей героини.
Вау, с очень красивого и сложного захода Агнета исполняет первый элемент программы — каскад тройной флип + двойной тулуп. Перед этим она проехала несколько метров «ласточкой».
Следующей выступает Агнета Латушкина из Республики Марий Эл.
За свой прокат Свириденко получает 111,59 балла, а по сумме — 172,36.
Очень неожиданно оборвалась музыка к произвольной программе Свириденко, но оказалось, что так и было задумано. Что ж, это был спокойный прокат почти без явных ошибок — программы становятся все чище и чище. Хотя судьи нашли недокруты и неясное ребро на одном из прыжков, но в целом вполне рабочий прокат.
Необычный каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов также удается Полине без проблем, как и сольные тройной лутц и тройной риттбергер, которыми завершается программа.
Со следующими элементами Свириденко справляется спокойно — двойной аксель и каскад тройной флип + двойной тулуп получаются чисто.
Ух, чудом избежала падения Полина с тройного флипа! Ее резко развернуло на 180 градусов, после чего девушка неловко подставила вторую ногу и сохранила равновесие.
За свой прокат Молчанова получает 100,32 балла, а в сумме — 160,29.
Композиция «Rain, In Your Black Eyes», под которую выступает Молчанова, неуклонно набирает темп, взвинчивая ритм под самый конец. Фигуристка старалась выдерживать этот бешеный темп и даже смогла показать элегантную дорожку шагов, не сдавшись после кучи ошибок на прыжках. Спасибо за эту борьбу, но баллы, конечно, будут невысокими.
Девушка прекрасно исполнила сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы.
Наконец-то чистый элемент — тройной сальхов + двойной тулуп! Держать лицо до конца.
Следующей выступает Полина Свириденко из школы Алексея Мишина «Звездный лед». Она тренируется у Татьяны Клениной.
Что-то совсем не заладилась программа у Станиславы — она делает только двойной флип вместо тройного, а затем допускает «бабочку» на очередном лутце, показывая только одинарный вместо тройного.
Эх, как жаль! Молчанова упала со второго прыжка — тройного лутца. Тройной риттбергер тоже не совсем удался — девушку сильно закрутило на месте после приземления, так что она едва удержала равновесие.
Девушка начала с каскада двойной аксель + тройной тулуп — чисто.
Каскад тройной лутц + двойной тулуп, сольный тройной сальхов, тройной флип и тройной риттбергер Парамонова исполняет так легко, словно ее тело не имеет веса.
Следующей на льду показывается Станислава Молчанова из Краснодарского края.
За свой прокат Жилина получает 131,57 балла, а в сумме — 184,75.
Невероятно сложная концовка программа в исполнении Жилиной. После сравнительно простого тройного риттбергера фигуристка исполнила два трудных каскада — тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. А завершила прыжковую часть проката тройным флипом — все чисто. Безумно высокий уровень. Жаль, что из элементов ультра-си в начале программы удался только один, но затем девушка собралась и выдала блестящую концовку.
Есть чистый сольный четверной тулуп! Браво.
Четверной тулуп сделала! Правда, сразу же перевалилась на вторую ногу, из-за чего потеряла скорость и сумела прицепить к нему только двойной тулуп вместо тройного после большой паузы.
Ох, какое болезненное падение в самом начале с тройного акселя!
Открывает прокаты Вероника Жилина! Ждем четверные прыжки.
Началась разминка первой группы участниц.
Порядок выступлений сегодня (надо кликнуть на картинку):
Расположение в турнирной таблице на данный момент (на картинку нужно кликнуть, чтобы открыть полностью):
На третьей строчке по итогам короткой программы оказалась ученица Сергея Давыдова из ЦСКА Софья Самоделкина, которая сделала каскад тройной аксель + двойной тулуп (вместо 3+3) и совсем чуть-чуть уступила Петросян, набрав ровно 71 балл.
Аделия Петросян чисто исполнила контент без ультра-си и оказалась на промежуточном втором месте (71,76 балла).
Ученицы Тутберидзе выступили стабильно. Софья Акатьева исполнила сложнейший каскад тройной аксель + тройной тулуп и заняла промежуточное первое место с 78,65 балла.
В короткой программе произошла неприятная сенсация: одна из самых талантливых фигуристок поколения Вероника Жилина, которая весной ушла от Тутберидзе к Плющенко, упала с двух прыжков — тройного акселя (из-за чего потеряла каскад) и тройного лутца. В результате девушка, считавшаяся одной из фавориток турнира, заняла последнее, 12-е место в короткой программе. Теперь ей предстоит совершить спортивный подвиг и постараться подняться как можно выше.
Начало прокатов запланировано на 15.00 мск.
Приветствуем любителей фигурного катания! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция произвольной программы юниорок в финале Кубка России.