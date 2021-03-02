«Лучший вратарь мира»: Василевский стал российским игроком месяца в НХЛ

На русскоязычной версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) определили главных российских звезд прошедшего февраля в регулярном чемпионате.

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог своей команде одержать восемь побед в десяти матчах, отразив 263 броска из 278. Лучше всего об игре Василевского в последнее время говорит тот факт, что россиянина 2 марта признали первой звездой недели всей Лиги.

«Играть за одну команду с лучшим вратарем в мире — большая роскошь. Его талант был виден всегда, но теперь обрел потрясающую стабильность. Васи постоянно подсказывает защитникам, очень уверенно обращается с шайбой. Совершенно искренне считаю его лучшим вратарем в мире», — считает партнер Василевского по команде Виктор Хедман.

Собственно, на счету голкипера уже есть «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю лиги, а также место в тройке номинантов прошлого сезона, хотя он в итоге и уступил тогда Коннору Хеллибаку из «Виннипег Джетс».

Вторе место занял Михаил Сергачев, также выступающий за «Тампу». Защитник набрал 12 (1+11) очков в 13 встречах при показателе полезности +7.

Третье место досталось форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову. Дебютант НХЛ провел в феврале восемь матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Капризов считается одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему дебютанту лиги. Кроме того, форвард лидирует в гонке лучших бомбардиров-новичков сезона с 17 (6+11) очками в 19 играх. В последнем поединке своей команды он баллов за результативность не набрал, но провел на льду 23 минуты, что на пять больше любого другого нападающего «дикарей».

В следующем месяце борьба за звание лучшего россиянина в НХЛ должна существенно обостриться.

Вот-вот вернется в строй форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко после долгого отсутствия из-за травмы, отойдет от недавнего скандала Артемий Панарин, обещают улучшить свои результаты Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Панарин пока не тренируется с «Рейнджерс» и пропустил три матча регулярного чемпионата. В клубе пока нет понимания, когда форвард вернется к тренировкам и на лед после истории, в которой экс-главный тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил Артемия в том, что много лет назад он избил в Риге девушку.

Общественное мнение на стороне Панарина, но все разбирательства еще впереди, а он тем временем не тренируется и не играет.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт уверен, что очень скоро у Овечкина кончится полоса невезения и он снова начнет забивать как раньше. На счету российского форварда пока семь заброшенных шайб и 10 передач в 17 матчах регулярного чемпионата. Для большинства это была бы прекрасная статистика, но не для Ови.

«Думаю, что ему просто не очень везет. Сказалось и то, что он был в ковидном протоколе. Он был недоступен почти четверть пройденного отрезка сезона из-за этого карантина. Думаю, ему просто надо немного времени, когда он найдет ритм, он начнёт забивать пачками».

Кстати говоря, 1 марта Овечкин еще ближе приблизился к Филу Эспозито по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 713 шайб, у занимающего шестое место канадца — 717. Первая пятерка выглядит так: Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Налаживаются дела и у Евгения Малкина, хотя нападающий «Питтсбурга» собой очень недоволен. «Ничего хорошего. В каждой игре и у меня, и у моего звена есть шанс отличиться. Я недоволен своей игрой, но чувствую, что вот-вот все наладится», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан также считает, что дела Малкина скоро пойдут в гору. На данный момент россиянин провел 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 12 (4+8) очков.

«Мы хотим, чтобы он играл на инстинктах, как он умеет, но при этом старался высчитывать, когда острота допустима, а когда лучше сыграть понадежнее. Мне кажется, это начинает получаться, и скоро он начнёт забрасывать больше», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.