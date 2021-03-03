За себя и Панарина: Бучневич и Шестеркин разобрались с «Баффало»

Центральный дивизион

«Даллас Старз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:2

Только что признанный лучшим российским игроком месяца в НХЛ Андрей Василевский продолжил свои подвиги в створе ворот «Тампы». Голкипер во второй раз подряд засушил «Даллас», отразив все 28 бросков по своим воротам.

Ранее он в предыдущем противостоянии этих команд отыграл на ноль в конце прошлой недели (5:0), а вообще шатаут стал для обладателя «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) позапрошлого сезона и номинанта прошлого стал третьим в сезоне подряд. Ранее Василевский засушил еще и «Каролину» (3:0) неделю назад.

Таким образом, россиянин уже имеет самую продолжительную сухую серию (200:45) в текущем сезоне (на втором месте серия Семена Варламова из «Айлендерс», составившая с 14 по 21 января 142:10) и свою лучшую в карьере.

Более того, если в своем следующем поединке Василевский не пропустит на протяжении первых двух минут и двух секунд, он побьет клубный рекорд «Лайтнинг», принадлежащий Джорджу Грэму.

Для вратаря это уже пятая в карьере серия из последовательных шатаутов. А еще он в последнее время является злым гением еще и именно для «Далласа», против которого также не пропускает уже три встречи кряду. До двух матчей этого регулярного чемпионата была последняя, шестая игра финальной серии Кубка Стэнли, в которой «Тампа» оформила титул, а Андрей — шатаут.

Что до отчетного матча, то решающий гол был забит еще в первом периоде, когда Ондржей Палат в большинстве в касание расстрелял Антона Худобина из правого круга вбрасывания. Именно Палат заменил травмированного Никиту Кучерова в первой спецбригаде и теперь является лидером «молнии» в сезоне по голам в большинстве (6).

Эта шайба стала единственной пропущенной проведшим также очень приличный матч Антоном Худобиным. Голкипер «Старз» сделал 17 сейвов, а точку в поединке Янни Гурде поставил за пять секунд до финальной сирены, когда он уже покинул створ, уступив место шестому полевому игроку.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев нанес один бросок, провел один силовой прием и сделал два блок-шота, а его одноклубник нападающий Александр Волков на этот раз остался в запасе.

Снова не играл и травмированный звездный форвард «Далласа» Александр Радулов, а Денис Гурьянов нанес три броска, сделал по хиту и блоку и завершил встречу с полезностью -1.

Если набравшая ход «Тампа-Бэй» выиграла уже пять матчей кряду, то настрадавшаяся в недавней серии с ней «Каролина» не позволила «Нэшвиллу» одержать его третью победу подряд.

Провалившие начало сезона «Предаторз» только вроде бы начали выправлять положение, как перед игрой с «Харрикейнз» у них на 4-6 недель выбыл ключевой защитник Райан Эллис, на 2-4 недель вылетел форвард Люк Кунин, а центр первого звена Райан Джохансен был помещен в COVID-протокол.

Все это, правда, никак не помогло пробиться в состав вновь оставшемуся в пресс-боксе Якову Тренину. Наставник «хищников» Джон Хайнс предпочел россиянину дебютировавшего в сильнейшей лиге мира Таннера Жанно.

Ко всем бедам клуба из Теннеси уже по ходу встречи добавилась еще и травма основного вратаря финна Юссе Сароса, который вынужден был покинуть лед в концовке первого периода, уступив свое место опытному соотечественнику Пекке Ринне.

К этому моменту «хищники» уже проигрывали со счетом 0:2, и Ринне не ударил в грязь лицом: он отразил 16 из 17 бросков по своим воротам, и при нем на льду его команда выиграла отрезок со счетом 2:1. Но добиться положительного результата «Нэшвиллу» не удалось. Когда Ринне заменился на шестого полевого игрока, своим вторым голом в матче Себастьян Ахо снял все вопросы в победе «Каролины».

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, несколько застопорившийся в нынешнем сезоне, вновь ушел со льда без баллов за результативность, отметившись только четырьмя бросками в створ. В последних шести встречах на счету нападающего всего одна голевая передача.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Детройт Ред Уингз» — 4:1

Старший брат Андрея Евгений, в начале нынешнего сезона прошедший процедуру драфта отказов, но оставшийся в системе «Детройта» и недавно получивший и сразу же использовавший свой шанс (2+1 в двух матчах), вновь играл в третьем звене «Ред Уингз» и был довольно активен. Однако, как и одноклубник Владислав Наместников, закончил поединок с полезностью -1.

К этому матчу «Коламбус» подошел с серией из пяти поражений подряд, и генеральный менеджер клуба Ярмо Кеккяляйнен даже вынужден был публично выступить с поддержкой главного тренера Джона Тортореллы.

Ну а на льду наставника поддержали уже его подопечные, не оставившие детройтцам никаких шансов. В их числе и защитник Владислав Гавриков, у которого силовой прием, заблокированный бросок и полезность +1. А вот форвард Михаил Григоренко снова остался за пределами состава.

Восточный дивизион

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз» — 3:2

Пока в российской прессе муссируются совершенно сумасшедшие слухи о возможном выкупе «Рейнджерс» контракта Артемия Панарина, угодившего с легкого языка Андрея Назарова в скандал с возможным избиением 18-летней девушки в Риге около десяти лет назад, его партнеры бьются за попадание в плей-офф.

И очень важную роль в успехах «синерубашечников» играют другие российские легионеры. Так было и в матче против «Баффало», который стал в НХЛ первым с 2016 года, в котором на первой минуте игры отличились обе команды.

Сэм Райнхарт сразу же ответил на быструю шайбу Павла Бучневича, но через полторы минуты российский нападающий выступил еще и в роли ассистента для юного новичка Алексиса Лафренье.

Первый номер драфта-2020, за свои стартовые 15 игр в сильнейшей лиге мира набравший только одно очко, в последнее время вошел в игровой ритм и за пять последних игр оформил уже 4 (2+2) балла.

В итоге соперники еще обменялись шайбами Криса Крайдера и Тобиаса Ридера во втором периоде, а больше голов не было во многом благодаря 22 сейвам Игоря Шестеркина.

Ну а Бучневич с его 1+1, четырьмя бросками, одним блок-шотом и полезностью +2 был в итоге признан первой звездой встречи.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2

До третьего периода не было заброшенных шайб в противостоянии «Нью-Джерси» и «Айлендерс», пока в начале заключительной 20-минутки свой третий гол в последних четырех матчах не провел новичок «островитян» Оливер Вальстрем.

Несколько позже капитан гостей Андерс Ли удвоил перевес, а сделавший 29 сейвов и ставший в итоге первой звездой матча голкипер нью-йоркцев Семен Варламов был в 14 секундах от четвертого шатаута в сезоне, но пропустил от Майлза Вуда, которого вывели на бросок белорус Егор Шарангович и россиянин Никита Гусев, набравший 4 (2+2) из пяти своих очков в сезоне в последних шести играх.

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:2

Неплохой поединок против суперпринципиальной «Филадельфии» выдал обещавший прибавить в ближайшее время Евгений Малкин. Центрфорвард второго звена «Питтсбурга» отметился голевым пасом, нанес три броска сам и заблокировал один выстрел соперников, а также заработал полезность +1.

Правда, главным героем встречи стал не он, а вернувшийся из списка коронавирусного протокола финский форвард «Пингвинз» Каспери Капанен, сразу же оформивший дубль.

В составе «Флайерз» два гола забил Джоэл Фараби, но его команде это не помогло. При этом защитник Иван Проворов провел свой худший матч в сезоне, несмотря на два своих броска и четыре блок-шота закончив игру с кошмарным показателем полезности -4!

Северный дивизион

«Монреаль Канадиенс» — «Оттава Сенаторз» — 3:1

Свою первую победу после отставки Клода Жюльена под руководством исполняющего обязанности главного тренера Доминика Дюшарма одержал «Монреаль», в составе которого выступает Александр Романов.

Защитник провел на льду 15:35, нанес один бросок в створ и провел четыре силовых приема, показав в целом добротный хоккей.

При этом единственная шайба «Оттавы» в матче на счету другого российского защитника-новичка Артема Зуба, отличившегося уже во второй раз в энхаэловской карьере.

Зуб закончил встречу с двумя бросками, одним силовым приемом и полезностью +1. У его коллеги по амплуа Никиты Зайцева три броска и один блок, Евгений Дадонов нанес три броска и закончил встречу с -1, а на счету Артема Анисимова два выстрела и нейтральная полезность.

По окончании встречи «Монреаль» объявил об увольнении работавшего в команде с голкиперами Стефана Уэйта, которого заменит Шон Бурк.

«Виннипег Джетс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2

«Виннипег», накануне уступивший на своем льду «Ванкуверу» со счетом 0:4, по-прежнему остается командой, не проигрывающий обе встречи в бэк-ту-бэках. «Кэнакс» же также продлили свою ужасную серию, когда они обязательно проигрывают в основное время, если пропускают первыми. Таких матчей набралось в текущем сезоне уже 13, а все свои очки в таблицу команда набрала, только когда открывала счет.

Героями встречи стали оформившие по три очка Марк Шайфли (0+3) и Блэйк Уилер (1+2), при этом у первого 21 (8+13) балл в последних 14 играх, а второй набрал 9 (2+7) в пяти последних встречах.

Оформивший голевую передачу в большинстве защитник «косаток» Куинн Хьюз стал первым представителем обороны, кому удалось в нынешнем сезоне достичь отметки в 20 очков.