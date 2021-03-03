«Был лучшим среди комментаторов»: умер Юрий Розанов

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал утром 3 марта в своем Twitter комментатор и ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Вскоре известие о смерти знаменитого комментатора, которому было всего 59 лет, подтвердили и другие его коллеги, сделавшие посты в своих соцсетях.

«Большой и добрый. Во многом пример для меня. Юра, всегда буду радоваться, что довелось пару матчей вместе отработать»,

— написал в Twitter Владимир Стогниенко.

«Юрий Розанов умер. Чудовищная новость, и невозможно в это поверить. Совершенно невероятный, лучший среди нас в профессии. Лучший среди нас. Невозможно поверить в это «был», потому что его репортажи на века. Действительно, кто продолжатель славных советских традиций и создатель своего неповторимого стиля — это Юрий Розанов, — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Губерниев.

— Мне посчастливилось с ним вместе работать, мы с ним и в прямом эфире работали неоднократно. Он тяжело болел, и все мы искренне надеялись, что он выкарабкается. Светлая память по-настоящему замечательному спортивному комментатору Юрию Розанову. Он был и есть лучший среди нас. Он лучший. Поверить невозможно в это чудовищное слово «был».

«Он был болен раком, тут только слова сожаления: в рассвете сил его так подкосило. В народном голосовании его называли лучшим комментатором, он получил главный приз, и как раз после этого он, к сожалению, заболел. Очень жалко, от нас ушел профессионал. Он будет в нашей памяти, комментатор – точечная профессия. Когда-то учителем Розанова был Майоров, он его сразу приметил, — приводит слова еще одного комментатора, Геннадия Орлова, «Чемпионат».

— Мы работали вместе, он очень хороший партнер. В театре есть чувство локтя, актеры ценят поддержку рядом. Также и комментаторы. Он всегда придерживался главного правила Николая Озерова – «ОВВ – общество взаимной вежливости». В эфире партнеры должны поддерживать друг друга, это влияет на зрителей. Ни в коем случае нельзя ругаться, и в случае поддержки Розанов был замечательный. Работать с ним было одно удовольствие.

Он был страстный, всегда следил за результатами, давал прогнозы. Все ребята в комнате 8-16, это творческая лаборатория комментаторов, собирались вокруг него. И взрослые, и молодые тянулись к нему, он был одним из главных.

Очень жалко. Он располагал себе, у него была домашняя интонация. А интонация – она либо есть, либо нет, это дается от родителей. Людям с такой домашней интонацией надо идти в комментаторы. Чтобы одному или семьей у телевизора зритель ощущал доброту».

«Он очень много давал советов нашей молодежи, гонял, когда что-то не так делали в быту. У нас же была большая комната комментаторская. Он мог накричать, пошуметь. Мы все его называли дядей, молодежь называла его все-таки по имени-отчеству. Я его дядей не называл, но он нормально относился, когда его так называло старшее поколение коллег. Юра был удивительный человек, — отметил еще один бывший коллега Розанова Дмитрий Федоров.

— Во время болезни старались к нему ездить как домой, так и в больницу, поддерживать. Он отчаянно старался бороться с этой болезнью. Временами казалось, что улучшения наступают. Почему мы все верили, потому что такая болезнь если сразу не сшибла человека, он как-то выкарабкается. Мы думали, что он выкарабкается, потому что Юра очень любил жизнь, умел улыбаться, на многих фотках улыбается. Всегда очень поэтично говорил о взаимоотношениях мужчин и женщин. Если посмотреть его репортажи и послушать, там всегда обязательно был романтический образ отношений мужчины и женщины, обязательно. Он невероятно любил свою супругу».

«Сегодня ушел из жизни наш коллега Юрий Розанов. Сегодня и дальше будем работать в память о Юрии Альбертовиче – нашем большом друге, которого не стало»,

– сказал Моссаковский уже в прямом эфире перед матчем Кубка России по футболу «Уфа» — «Урал».

Розанов попал на телевидение в 90-е годы, причем сначала выиграл конкурс комментаторов на Первом канале, получив вместо обещанной поездки на Евро-96 в качестве приза телевизор, а затем и «НТВ-Плюс», хотя на спутниковом телевидении не проходил в конкурс по возрасту.

Очень быстро он как комментатор полюбился болельщикам и неоднократно назывался ими лушим на «НТВ-Плюс». Работал он в основном на футбольных и хоккейных матчах и много лет был для страны голосом молодежного чемпионата мира по хоккею.

Весной 2019 года у Розанова были обнаружены метастазы в головном мозге, но он мужественно сражался с болезнью и даже возвращался на какое-то время в эфир «Матч ТВ». Сам он говорил, что «либо помру, либо буду работать».

Соболезнования в связи с уходом комментатора из жизни уже выразили и Российская премьер-лига, и Континентальная хоккейная лига. Ближайший футбольный тур национального чемпионата, а также матчи всех серий первого раунда Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания.

«Матч ТВ» в память о Розанове покажет в эфире встречу молодежного чемпионата мира по хоккею — 2014 между Россией и Канадой (2:1), в которой наша сборная выиграла бронзовые медали турнира.