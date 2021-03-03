Большунов не справился: норвежцы оставили Россию без наград

После небольшой паузы программа чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе продолжилась гонкой свободным стилем с раздельным стартом. В связи с тем, что в женской дисциплине Россия ожидаемо осталась без наград (лучшей у россиянок стала показавшая пятое время Татьяна Сорина), больших побед теперь ждали от мужчин. На «разделку» тренерский штаб вместе с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе заявил Александра Большунова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Артема Мальцева. В целом состав был предсказуемым, за исключением одной позиции.

За день до старта в заявку мужской команды попал Мальцев, который до этого в Оберстдорфе не провел ни одной гонки. Данное решение тренеров оказалось вынужденным: 1 марта во время тренировки после неудачного падения травму получил Денис Спицов. Экстренное медицинское обследование показало у олимпийского призера Пхенчхана перелом пятой пястной кости левой руки, в связи с чем лыжник покинул расположение сборной и отправился в Россию, где ему будет сделана операция.

Мальцев российскую команду не подвел и показал очень хорошее выступление. С самого старта 27-летний лыжник бежал в одни ноги с именитым финном Ийво Нисканеном, а в заключительной трети дистанции и вовсе превзошел того, выиграв у него на финише полминуты.

В итоге Мальцев занял пятое место — учитывая, что к «разделке» его не готовили, результат получился вполне удовлетворительным.

«Сначала была новость, что не стартую, потом — стартую. В итоге стартанул. Показал достойный результат — пятое место. Конечно, хотелось бы топ-3, но я выдал все возможное. По ходу гонки получал всю информацию, и тренер мне кричал: «Бейся за подиум!» Вели по тем, кто шел впереди», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Не смог зато похвастать удовлетворительным результатом Александр Большунов. От лидера мужской сборной России и обладателя Большого хрустального глобуса последних двух сезонов ожидали не просто медали, а победы, что в принципе было справедливо.

Сам Большунов свой статус фаворита начал оправдывать с самого выхода на трассу — уже после первой трети дистанции преимущество россиянина составляло более пяти секунд, что поначалу позволяло лыжнику бежать с запасом. Однако к середине трассы Большунов стал откровенно сдавать: сначала норвежец Ханс Кристер Холунд активно накатил, быстро сократил отставание от россиянина, а затем и вовсе обогнал его. В итоге Холунд выиграл гонку с отрывом от второго места аж в 20 секунд, а у Большунова норвежец и вовсе выиграл почти 44 секунды.

Россиянин не смог зацепиться и за место в тройке: его опередил и Симен Хегстад Крюгер, и даже Харальд Эстберг Амундсен, который за три километра до финиша упал на том самом опасном спуске трассы Оберстдорфа.

Уже после гонки выяснилось, что помешали Большунову, который к финишу дошел с огромным трудом, условия на трассе. Сам лыжник от общения с прессой (равно как и после спринтерской гонки) отказался, а вот его тренер Юрий Бородавко упрекнул организаторов соревнований в том, что они не подготовили трассу.

«Все делалось правильно, по плану. Единственное, на мой взгляд, ему не хватило сил. Неизвестно по какой причине, сегодня не солили трассу, и она просто посыпалась. В этих условиях таким спортсменам, как Александр, очень тяжело толкаться по каше. Нам не объяснили, почему трассу не стали солить. Организаторы самостоятельно принимают это решение. Безусловно, общее утомление тоже повлияло на результат Саши. У него накопилась усталость, он отдал много сил, немного не успел восстановиться», — цитирует Бородавко Sport24.

Что касается Якимушкина и Мельниченко, то оба лыжника показали равное время и финишировали 11-м и 12-м соответственно, уступив Холунду чуть более минуты. В итоге после четырех гонок в Оберстдорфе в активе российской команды две медали — золотая и бронзовая. В программе чемпионата мира по лыжным гонкам остались женская и мужская эстафеты, а также масс-старты.