Большунов не справился: норвежцы оставили Россию без наград

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВулверхэмптон
4:1
закончен
Италия / Серия А
ЛациоТорино
перенесен
ЮвентусСпеция
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
7:4
закончен
Динамо МСеверсталь
1:0
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
1:2
закончен
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
3:1
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
2:4
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
5:2
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
0:2
закончен
Еврокубок
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
online
Морнар Гран Канария
81:85
закончен
Монако Нантер
online
Монако Нантер
98:94
закончен
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
98:108 (ОТ)
закончен
Ховентуд Уникаха
online
Ховентуд Уникаха
77:90
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Юниорки. Произвольная программа
закончен
Кубок России
УфаУрал
3:0
закончен
Италия / Серия А
СассуолоНаполи
20:30
БеневентоВерона
22:45
МиланУдинезе
22:45
ДженоаСампдория
22:45
ФиорентинаРома
22:45
АталантаКротоне
22:45
КальяриБолонья
22:45
Англия / Премьер-лига
Шеффилд ЮнайтедАстон Вилла
21:00
БёрнлиЛестер Сити
21:00
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
23:15
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенЛанс
21:00
НиццаНим
21:00
МетцАнже
21:00
ЛионРенн
21:00
БрестДижон
21:00
СтрасбургМонако
23:00
НантРеймс
23:00
МонпельеЛорьян
23:00
ЛилльМарсель
23:00
БордоПСЖ
23:00
Кубок Испании
БарселонаСевилья
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
1:3
закончен
ЛокомотивЙокерит
0:0
1 период
ЦСКАСпартак
0:0
1 период
Ак БарсТорпедо
1:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Еврокубок
УНИКС Андорра
online
УНИКС Андорра
43:34
2 четверть
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
20:45
Морнар Гран Канария
21:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
22:00
Доломити Энергия Партизан
22:00
Бурк Будучность
22:45
Бурк Будучность
22:45
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15 км, свободный стиль, мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
21:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
21:00
ЛиверпульЧелси
23:15
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
22:45
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
17:00
СКАДинамо Мн
19:30
Динамо МСеверсталь
19:30
АвангардАвтомобилист
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
04:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:30
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
06:00
Развернуть

Большунов не справился: норвежцы оставили Россию без наград

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Большунов остался без медали в гонке свободным стилем на чемпионате мира

В немецком Оберстдорфе состоялся очередной заезд в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов, от которого ждали победы, остался без медали и занял четвертое место. Весь пьедестал заняли лыжники сборной Норвегии.

Скопировать ссылку

После небольшой паузы программа чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе продолжилась гонкой свободным стилем с раздельным стартом. В связи с тем, что в женской дисциплине Россия ожидаемо осталась без наград (лучшей у россиянок стала показавшая пятое время Татьяна Сорина), больших побед теперь ждали от мужчин. На «разделку» тренерский штаб вместе с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе заявил Александра Большунова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Артема Мальцева. В целом состав был предсказуемым, за исключением одной позиции.

За день до старта в заявку мужской команды попал Мальцев, который до этого в Оберстдорфе не провел ни одной гонки. Данное решение тренеров оказалось вынужденным: 1 марта во время тренировки после неудачного падения травму получил Денис Спицов. Экстренное медицинское обследование показало у олимпийского призера Пхенчхана перелом пятой пястной кости левой руки, в связи с чем лыжник покинул расположение сборной и отправился в Россию, где ему будет сделана операция.

Мальцев российскую команду не подвел и показал очень хорошее выступление. С самого старта 27-летний лыжник бежал в одни ноги с именитым финном Ийво Нисканеном, а в заключительной трети дистанции и вовсе превзошел того, выиграв у него на финише полминуты.

В итоге Мальцев занял пятое место — учитывая, что к «разделке» его не готовили, результат получился вполне удовлетворительным.

«Сначала была новость, что не стартую, потом — стартую. В итоге стартанул. Показал достойный результат — пятое место. Конечно, хотелось бы топ-3, но я выдал все возможное. По ходу гонки получал всю информацию, и тренер мне кричал: «Бейся за подиум!» Вели по тем, кто шел впереди», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Не смог зато похвастать удовлетворительным результатом Александр Большунов. От лидера мужской сборной России и обладателя Большого хрустального глобуса последних двух сезонов ожидали не просто медали, а победы, что в принципе было справедливо.

Сам Большунов свой статус фаворита начал оправдывать с самого выхода на трассу — уже после первой трети дистанции преимущество россиянина составляло более пяти секунд, что поначалу позволяло лыжнику бежать с запасом. Однако к середине трассы Большунов стал откровенно сдавать: сначала норвежец Ханс Кристер Холунд активно накатил, быстро сократил отставание от россиянина, а затем и вовсе обогнал его. В итоге Холунд выиграл гонку с отрывом от второго места аж в 20 секунд, а у Большунова норвежец и вовсе выиграл почти 44 секунды.

Россиянин не смог зацепиться и за место в тройке: его опередил и Симен Хегстад Крюгер, и даже Харальд Эстберг Амундсен, который за три километра до финиша упал на том самом опасном спуске трассы Оберстдорфа.

Уже после гонки выяснилось, что помешали Большунову, который к финишу дошел с огромным трудом, условия на трассе. Сам лыжник от общения с прессой (равно как и после спринтерской гонки) отказался, а вот его тренер Юрий Бородавко упрекнул организаторов соревнований в том, что они не подготовили трассу.

«Все делалось правильно, по плану. Единственное, на мой взгляд, ему не хватило сил. Неизвестно по какой причине, сегодня не солили трассу, и она просто посыпалась. В этих условиях таким спортсменам, как Александр, очень тяжело толкаться по каше. Нам не объяснили, почему трассу не стали солить. Организаторы самостоятельно принимают это решение. Безусловно, общее утомление тоже повлияло на результат Саши. У него накопилась усталость, он отдал много сил, немного не успел восстановиться», — цитирует Бородавко Sport24.

Что касается Якимушкина и Мельниченко, то оба лыжника показали равное время и финишировали 11-м и 12-м соответственно, уступив Холунду чуть более минуты. В итоге после четырех гонок в Оберстдорфе в активе российской команды две медали — золотая и бронзовая. В программе чемпионата мира по лыжным гонкам остались женская и мужская эстафеты, а также масс-старты.