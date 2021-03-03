Еще один провал: Россия осталась только седьмой в эстафете

А вот что о состоянии трассы сказал тренер сборной России Алексей Волков:

«Каша такая, что скрывает ботинки и лыжи. Стартуем в самое пекло, но третий и четвертый этап будут добегать без солнца, пожестче трасса станет. Не знаю, будут ли организаторы использовать селитру, но хотелось бы».