Ответил на провокации: Овечкин ударил американца между ног

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
УфаУрал
3:0
закончен
Италия / Серия А
СассуолоНаполи
3:3
закончен
БеневентоВерона
0:3
закончен
МиланУдинезе
1:1
закончен
ДженоаСампдория
1:1
закончен
ФиорентинаРома
1:2
закончен
АталантаКротоне
5:1
закончен
КальяриБолонья
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Шеффилд ЮнайтедАстон Вилла
1:0
закончен
БёрнлиЛестер Сити
1:1
закончен
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
0:0
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенЛанс
2:3
закончен
НиццаНим
2:1
закончен
МетцАнже
0:1
закончен
ЛионРенн
1:0
закончен
БрестДижон
3:1
закончен
СтрасбургМонако
1:0
закончен
НантРеймс
1:2
закончен
МонпельеЛорьян
1:1
закончен
ЛилльМарсель
2:0
закончен
БордоПСЖ
0:1
закончен
Кубок Испании
БарселонаСевилья
3:0 (ДВ)
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
1:3
закончен
ЛокомотивЙокерит
1:0
закончен
ЦСКАСпартак
1:0 (ОТ)
закончен
Ак БарсТорпедо
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
1:2 (Б)
закончен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
1:6
закончен
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
2:3
закончен
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
5:1
закончен
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
2:3
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
0:4
закончен
Еврокубок
УНИКС Андорра
online
УНИКС Андорра
85:63
закончен
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
61:83
закончен
Морнар Гран Канария
online
Доломити Энергия Партизан
online
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
online
Доломити Энергия Партизан
69:54
закончен
Бурк Будучность
online
Бурк Будучность
89:92
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15 км, свободный стиль, мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
21:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
21:00
ЛиверпульЧелси
23:15
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
22:45
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
17:00
СКАДинамо Мн
19:30
Динамо МСеверсталь
19:30
АвангардАвтомобилист
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
04:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:30
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
06:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Майнц
22:30
Испания / Примера
ВаленсияВильярреал
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
17:00
ЛокомотивЙокерит
19:30
ЦСКАСпартак
19:30
Ак БарсТорпедо
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
05:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Развернуть

Ответил на провокации: Овечкин ударил американца между ног

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Овечкин стал первой звездой матча, в котором ударил соперника клюшкой между ног

Александр Овечкин стал первой звездой матча НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз», проведя шесть силовых приемов и нанеся 16 бросков по воротам. Однако российский нападающий отличился еще и неспортивным поведением, ударив клюшкой между ног американского форварда Трента Фредерика.

Скопировать ссылку

Овечкин — первая звезда без голов

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по буллитам одолел на выезде «Бостон Брюинз» (2:1) и впервые в сезоне одержал четыре победы подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Это позволило «столичным» возглавить таблицу Восточного дивизиона с 30 очками, набранными в 22 матчах. Правда, многие соперники провели на данный момент меньше встреч (от 18-ти до 21-й), но победная серия «Кэпс» в любом случае является знаковым моментом.

Раньше команде удавалось одержать только три победы подряд в этом сезоне, а затем последовали три поражения. Остается надеяться, что теперь «Вашингтон» не угодит в такую яму после успеха.

Возвращаясь к матчу против «Бостона»: никому из россиян, к сожалению, не удалось отличиться голевыми действиями. В нервной концовке матча, после того как нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк открыл счет на 42-й минуте, спасительную для «Вашингтона» шайбу забросил Ларс Эллер с передач Рихарда Паника и Ника Дженсена.

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 1:1, а в серии буллитов за «столичных» забили Якуб Врана и Ти Джей Оши, в то время как все броски «Бостона» отразил 25-летний чешский голкипер Витек Ванечек, пока уверенно выигрывающий конкуренцию у россиянина Ильи Самсонова.

Несмотря на отсутствие результативных действий и показатель полезности «-1», первой звездой встречи был признан Овечкин, который провел на льду 23 минуты. Россиянин проявил себя настоящим лидером команды, сделав шесть силовых приемов, создав множество голевых моментов для партнеров и нанеся 16 бросков по воротам.

Один из моментов Ови был особенно хорош: россиянин с нескольких метров бросил в левый нижний угол ворот, но голкипер «Бостона» Туука Раск каким-то чудом успел распластаться на льду и откатиться в нужную сторону, чтобы парировать шайбу щитками. И это при том, что ему активно закрывал обзор Евгений Кузнецов!

Кстати, о Кузнецове: 28-летний форвард вернулся в состав «Вашингтона» после двух матчей, пропущенных из-за травмы верхней части тела, и сразу провел на площадке 21 минуту. Жаль, что за это время россиянин успел нанести всего два броска, но при этом он отлично подыгрывал Овечкину и Конору Шири — не зря тренер Питер Лавиолетт доверил ему столько игрового времени.

Еще один россиянин в составе «Кэпс» — защитник Дмитрий Орлов — тоже отыграл 21 минуту и даже мог стать главным героем матча, если бы реализовал убойный момент в овертайме, когда «столичные» выходили два в одного. Однако Орлов промахнулся, и победу пришлось добывать потом в серии буллитов.

Конфликт Овечкина с американцем

Одним из главных сюжетов матча, который имеет все шансы превратиться в долгосрочное противостояние, стал конфликт Овечкина с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком.

В начале третьего периода, когда пошла агрессивная игра с обменом голами, 23-летний игрок решил оказать давление на россиянина и толкнул его сзади с такой силой, что тот повалился с ног и влетел в борт.

Капитан «Вашингтона» тут же поднялся и ответил сопернику несильным ударом по шлему, словно пытался вразумить его: «Ты что творишь?». В ответ Фредерик скинул краги (традиционное приглашение к драке), схватил Овечкина обеими руками за грудки и резко потянул на себя, ожидая продолжения схватки. Однако россиянин лишь развел руки в стороны и продолжил отчитывать оппонента, как нахального мальчишку, явно не намереваясь вступать с ним в драку.

Вскоре нападающему «Бостона» пришлось убраться со льда из-за смены, но он продолжил кричать Овечкину оскорбления и получал нелестные слова в ответ.

Конфликт продолжался весь третий период и в концовке матча достиг своего апогея. Уже при счете 1:1 Фредерик мощно ударил по клюшке Овечкина, когда тот пытался завладеть шайбой. Однако благодаря удачному отскоку атака «Вашингтона» продолжилась, и капитан команды не обратил никакого внимания на агрессию со стороны американца, что тому явно не понравилось.

Нападающий «Бостона» снова подъехал к Овечкину и дважды ударил его клюшкой, предварительно развернув ее горизонтально и крепко зажав в обеих руках. После этого россиянин окончательно вышел из себя и неожиданно зарядил сопернику клюшкой между ног.

Фредерик повалился на лед и схватился за причинное место (благо, оно надежно укрыто у хоккеистов специальной защитой).

Оба получили за эту стычку двухминутное удаление, но Овечкину в теории может грозить дополнительное наказание за неспортивное поведение — штраф или дисквалификация. Хотя, возможно, руководство НХЛ учтет тот факт, что Фредерик сам весь матч доводил капитана «Вашингтона» до точки кипения, что понятно по многочисленным видео их столкновений.