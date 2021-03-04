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Спасатели выбили дверь, полиция расследует дело: жена Мамаева отравилась таблетками

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Полиция проводит проверку после госпитализации Аланы Мамаевой

Полиция устроила проверку по факту отравления супруги футболиста «Ростова» Павла Мамаева Аланы снотворными препаратами. Как сообщила ее подруга, женщина «немного переборщила» с таблетками, так что ей пришлось вызывать скорую. По информации СМИ, дверь в квартиру Мамаевой пришлось выбивать спасателям. Незадолго до этого женщина заявила, что футболист изменил ей с молодой испанкой.

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Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева — Алана — за последние несколько дней дважды взорвала медиапространство. Сначала женщина сообщила о том, что супруг якобы изменил ей с испанской моделью во время январских сборов в Марбелье.

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — написала Алана в Instagram, опубликовав несколько изображений: фото личных документов «любовницы» по имени Ирен Гарсия Морено, скриншот с номером ее телефона, а также переписку девушки со своим знакомым, который и принял решение рассказать Мамаевой о произошедшем.

«Я ничего не могу поделать», — писал этот мужчина.

«Ты единственный человек, который знал о той ситуации с русским. И написал его жене», — укоряла его Морено.

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Разумеется, подлинность переписки и факт измены никак не доказаны. Однако на соцсети и личный номер Морено уже обрушился шквал критики и угроз. Девушка сообщила, что так просто это дело не оставит.

«В свете появления последних комментариев, фотографий и приватных угроз, опубликованных в соцсетях и в личных сообщениях от Аланы Мамаевой, я хотела бы сообщить, что вопрос изучается моими адвокатами с целью обращения в суд»,

— написала Ирен в соцсетях.

Вскоре после этого скандала Мамаева подкинула следующий инфоповод — еще более печальный.

«Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, и после этого перестала выходить на связь, — сообщил Telegram-канал Baza.

— Друзья Аланы не смогли достучаться до нее, и тогда пришлось вызвать спасателей. Дверь вскрыли, Алану нашли без сознания. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского».

Накануне Мамаева размещала посты с цитатами о том, что не стоит доверять мужчинам: «Иногда давать кому-то второй шанс — это как давать вторую пулю тому, кто первый раз в вас не попал, потому что промахнулся». Не оставалось сомнений, что ее поступок был связан с поведением Павла Мамаева.

То, что между супругами вновь пробежала черная кошка, доказывал и тот факт, что Алана находилась в Москве, в то время как футболист готовился к очередному матчу чемпионата России в Ростове.

Любопытно, что вскоре Мамаева поспешила опровергнуть произошедшее.

«У меня все хорошо, я дома. Я так, просто… Забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ли?»

— цитировал женщину Telegram-канал Life Shot.

Однако ее подруга Юлия все же признала, что определенные проблемы с таблетками имели место.

«У Аланы сейчас все хорошо, она спит. Скорую мы ей вызвали, да. Она днем выпила снотворное и немного переборщила. Выпила четыре таблетки и уснула. Я испугалась, когда не смогла ее разбудить и позвонила в 112. Приехали врачи и поставили Алане капельницу. Она не в больнице сейчас, а дома. Чувствует себя неплохо», — цитирует женщину «Комсомольская правда».

Расследованием этой мутной истории и противоречивых сведений уже занялась полиция, о чем сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Вечером 3 марта из НИИ имени Склифосовского поступила информация о госпитализации нарядом скорой помощи Аланы Мамаевой. По предварительной информации, у нее диагностировали отравление снотворным препаратом «Имован», — говорится в сообщении агентства.