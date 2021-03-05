Большунов проиграл норвежцам золото на финише эстафеты

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Топ-10 результатов:
В принципе было предсказуемо, что на короткой дистанции на финише гонки Большунову будет сложно навязать конкуренцию прирожденному спринтеру Клебо, который к тому же целый круг просто отдыхал, дожидаясь, пока россиянин его догонит. Однако Сан Саныч решил попробовать потягаться в спринтерском формате — что ж, для опыта пригодится.
Поздравляем Норвегию с золотом, Россию — с серебром (+12 секунд), а Францию — с бронзой (+1:12,6 минуты)!
Клебо быстро создал комфортный отрыв и выиграл этот спринт на финише! Большунов понял, что за золото уже не поборется и бросил бежать.
Большунов включился как сумасшедший на очень коварном спуске, но Клебо мгновенно перехватил инициативу, на следующем спуске встал первым и втопил на финальном подъеме!
Большунов уже упустил возможность оторваться на дистанции — оставил все на спринтерский финиш. Рискованно, но посмотрим, что выйдет.
Осталось всего 2 км до финиша. Остается пологая часть дистанции, большой спуск, финальный подъем и спринтерская концовка. Большунов пока не предпринимает попытки взвинтить скорость. Клебо тоже выжидает.
Неужели Сан Саныч решил оставить все разборки до финиша? Устроить этакий спринт? Но победить Клебо в таком формате невероятно сложно...
Большунов на выходе с подъема опять увеличил скорость — Клебо прилежно держится за его спиной.
Большунов вышел на прямую и начал включаться весьма активно. Надо посмотреть, стоит ли взвинчивать темп прямо сейчас или еще подождать.
Большунов и Клебо по очереди вырываются на первое место — психологически давят друг на друга. Россиянин в целом любит идти первым и упрямо возвращает себе эту позицию, хотя и норвежец периодически взбрыкивает и выходит вперед. До финиша всего 3,3 км.
Спустя 4,7 км финального этапа Большунов идет первым, Клебо — прямо за ним (+0,9 секунды), швед Поромаа — третий (+25).
Большунов резко дернулся в подъем, напугав Клебо, который мгновенно включился и взвинтил скорость, чтобы не отстать. Однако вскоре россиянин успокоился, словно до этого лишь хотел слегка вывести из себя норвежца.
Большунов уже прямо за спиной Клебо! Причем Сан Саныч тоже идет совсем не на максимуме своих возможностей. Два лидера поравнялись и кое-как переставляют ноги — не от усталости, а из-за тактического решения. Оба взяли передышку.
Большунов посидел 2 км в общей группе и пошел в отрыв. Спустя 3,3 км его отставание от Клебо сократилось с 35 секунд до 15-ти. Норвежец нервно оглядывается за спину, проверяя, насколько приблизился россиянин.
Первые объяснения Ивана Якимушкина, растерявшего на втором этапе 45-секундное преимущество над соперниками, которое подарил ему Алексей Червоткин:
«Ой... надеялся, что лыжи у меня будут работать не хуже. У Червоткина они работали очень хорошо, Но когда меня так начали догонять, я понимал, что отдаю все силы, толкаюсь, насколько возможно, а меня настигают с невозможно высокой скоростью. Я понимал, что у соперников работают лыжи лучше, даже хотя они шли расслабленно. Может, мы ошиблись с лыжами. Я пытался удержаться с Иверсеном и Нисканеном, сел третьим, но все равно начал отставать. Это какая-то ужасная гонка. После того, как я увидел, как Леша бежит, думал, что лыжи будут работать так же хорошо. Я отдал все силы, работал, но лыжи просто не ехали».
Большунов не вырывается пока вперед, спокойно идя в основной группе преследователей Клебо. Не хочет тратить силы раньше времени.
Клебо идет издевательски медленно, вообще не напрягаясь. Видимо, решил вначале поэкономить силы, чтобы спокойно включиться на полную мощь на финише.
На второй позиции сейчас французы в лице Жюля Ляпьера (+25,5), на третьей — швед Вильям Поромаа (+25,7), на четвертой — отлично знакомый нам финн Йони Мяки (+34,5), на пятой — россиянин Большунов (+35).
Холунд первым передал эстафету Клебо — Норвегия начинает финальный этап с преимуществом 25,5 секунды над ближайшими преследователями.
Большунов потихоньку готовится к своему этапу. Придется постараться, чтобы заехать на пьедестал.
За 2 км до конца третьего этапа Холунд лидирует, Парисс — второй (+21,3 секунды), Бурман — третий (+22,4), Мальцев — четвертый (+28,2).
Мальцев пропустил вперед двоих соперников — француза Парисса и шведа Бурмана. Ох, как обидно! Соперники убегают от россиянина.
Позади 6,5 км третьего этапа эстафеты. Холунд лидирует с солидным отрывом в 19,3 секунды, Мальцев — второй, Хювяринен — сразу за ним (+19,9). Также неподалеку Швеция (+20,4), Франция (+21,1), Швейцария (+21,3).
Мальцев очень долго тащит пелотон отстающих за собой. Может, попробовать отдать лидерство другому, чтобы немного отдохнуть?
Холунд уже едет в полном одиночестве (+15 секунд). Мальцев идет лидером пелотона, в котором собрались все отставшие от норвежца. Финн прицепился к нему «рюкзаком».
Холунд явно оторвался от соперников — просвет уже хорошо виден (+12 секунд). Мальцев обошел финна, который шел вторым, и пытается приблизиться к норвежцу. Перед финальным этапом, где бежит Йоханнес Клебо, надо постараться передать Большунову эстафету с наименьшим отставанием.
Вау! Прекрасная работа Мальцева! Он сократил отставание от Холунда до 6,4 секунды. Теперь надо постараться присоединиться к группе лидеров в лице Холунда и Хювяринена. Втроем идти гораздо легче. Сейчас россиянин завис между двумя группами.
Холунд начал взвинчивать темп, постоянно оглядываясь назад и проверяя, где там Мальцев и другие соперники — а они уже недалеко. Хювяринен кое-как удерживается за спиной норвежца.
Мальцев в 27 лет дебютирует в эстафете на чемпионате мира — и пока делает это весьма неплохо. После первых 1,5 км он в два раза сократил отставание от лидера — с 23 до 12 секунд. Браво!
Лидером пелотона сейчас является норвежец Холунд, финн Хювяринен следует за ним по пятам (+0,1 секунды), третий — француз Парисс (+10,6).
Погода становится все хуже — снег валит плотной стеной. Лыжникам очень трудно на трассе.
Россия начинает третий этап эстафеты только на шестой позиции — на трассу ушел Артем Мальцев. Отставание от лидеров — 23 секунды. Нужно догонять.
Норвежцы первыми передали эстафету — в гонку вступил Холунд. Вторые — финны (побежал Хювяринен), третьи — швейцарцы (Рюш), четвертые — французы (Парисс), пятые — шведы (Бурман).
Манифика и Иверсен здорово отработали в подъем и оторвались от остальных. Якимушкин уже отвалился от лидеров — стал шестым. Очень жаль... Даже на спуске оттолкнуться как следует не может. То ли сил совсем нет, то ли сервис неудачно смазал лыжи.
За 2 км до конца второго этапа эстафеты лидирует Колонья, прямо за его спиной — Иверсен (+0,6 секунды), третий — Манифика (+0,7), четвертый — Якимушкин (+1,3). «Последний подъем! Терпеть!» — кричат россиянину тренеры.
Герой первого этапа Алексей Червоткин дает первый комментарий о гонке в прямом эфире «Матч ТВ»:
«Не знаю, как почувствовал, что сейчас оторвусь от других. Я просто не смог встать за кем-то, идти вторым-третьем, как говорили тренеры. Когда не получилось встать на большой спуск вторым-третьим, я решил немного дернуться, чтобы не накатили сзади. Получился отрыв. Я не дергался больше, шел своим темпом. Старался делать акцент на спуск, расталкиваться. В концовке меня накрыло — было очень тяжело, старался дотерпеть.
После финиша немного подташнивало, но уже отхожу. Волнительно за гонку, буду смотреть».
Нисканен неожиданно взвинтил скорость, но вскоре успокоился. Оторваться не получилось: Якимушкин, Колонья и Иверсен удержались за спиной финна.
Якимушкин, к счастью, пока держится в топ-3, не скатывается дальше. Чуть впереди — финн и норвежец, но все в пределах одной секунды. За собой тащит пелотон Нисканен.
Якимушкин откатился на третью позицию. Нужно постараться сохранить это место, не упустить!
Основная группа догнала Якимушкина. Конечно, потратили больше сил, но своего добились, а россиянину уже очень тяжело. Теперь остается только держаться в группе лидеров — не упустить бы их.
Спустя 3,3 км после старта Якимушкин растерял практически все преимущество. Финн Нисканен и швейцарец Колонья — в 10 секундах от него, норвежец Иверсен — в 11.
Якимушкин идет явно медленнее оппонентов — это понятно даже визуально. Норвежец Иверсен, финн Ийво Нисканен и француз Морис Манифика, швейцарец Дарио Колонья неуклонно приближаются к россиянину — на втором этапе у соперников вышли очень мощные лыжники.
Эх, как жаль! Якимушкин не может удержать тот отрыв, который создал Червоткин. Вместо 44 секунд преимущество сократилось до 26,8 секунды. За первый километр своего этапа Якимушкин отдал уже 326 секунд отрыва. Тяжело идет россиянин.
Червоткин тем временем лежит на финише, не может подняться, его тошнит. Отдал все силы на трассе. Герой.
Топ-3 сейчас выглядит так: Россия, Финляндия (+44,7), Франция (+45). Норвежцы, у которых в гонку вступил Эмиль Иверсен, пока лишь десятые (+56,6).
Червоткин передал эстафету Якимушкину с преимуществом в 45 секунд над ближайшими преследователями — финнами. Да, отрыв все же сократился, поскольку соперники немного ускорились в концовке, однако он все равно очень солиден. Надо удерживать лидерство.
Вот это да! Просто страшно смотреть на то, как раздирает Червоткин трассу мощными рывками в гору. На кураже только прибавляет в скорости!
Норвежец Голберг проигрывает Червоткину минуту! Он лишь седьмой на данный момент.
Иван Якимушкин уже вовсю разминается в преддверии своего второго этапа. Нельзя подвести сборную после такого блестящего перформанса Червоткина.
За 2 км до финиша отрыв Червоткина от ближайшего преследователя вырос до 58 секунд! Держаться!
Червоткин несется вперед на крыльях вдохновения, нисколько не сбавляя в скорости! Движения вообще не меняются. Отрыв только растет. Все идет к тому, что на финише Червоткин может привести преимущество в минуту!
Голберг почему-то не отрывается от пелотона и даже не предпринимает попыток угнаться за Червоткиным. Норвежец к тому же немного оступился на трассе и уткнулся руками в снег. Сейчас он идет 11-м, проигрывая россиянину 37 секунд!
Червоткин не сбавляет ход даже в подъеме! Прекрасно работают лыжи, и прекрасно работает сам спортсмен! Кажется невероятным, но отрыв увеличился еще больше. Соперники еле тащатся — невозможно развить скорость в такой толпе. Червоткину нужно отрываться дальше!
Голберг вышел на вторую позицию (то есть возглавил весь пелотон, отставший от Червоткина) и, кажется, намерен теперь пойти вдогонку.
Червоткин все еще показывает хорошую скорость — мышцы пока не закислились, движения легкие, техничные. А вот норвежец Голберг не спешит догонять россиянина и идет в общей группе, проигрывая Червоткину уже 17 секунд!
Тренер сборной России Юрий Бородавко кричит Червоткину на трассе какие-то подсказки. Судя по всему, советует отрываться еще больше.
На верхушке очередного подъема Червоткин еще раз прибавил в скорости! Россиянин периодически совершает рывки и постоянно оглядывается на соперников. Он лидирует уже с отрывом в восемь секунд от ближайших преследователей!
Червоткин предпринимает еще одну попытку отрыва! На спуске россиянин оглянулся на соперников, чтобы посмотреть, насколько далеко ушел. Интригующая тактика. Пока что Червоткину удалось оторваться метров на 10.
Ух ты! Червоткин сильно оторвался от остального пелотона. Интересно, хватит ли сил сохранить такое же преимущество в течение всего своего этапа (10 км)?
Червоткин идет первым и тащит за собой весь пелотон, который выстроился в одну линию и потихоньку продвигается по трассе. Норвежец Голберг почему-то отодвинулся назад и пока не спешит присоединяться к группе лидеров.
Очень много снега сегодня выпало, и до сих пор идет. Непростые условия на трассе, особенно для тех лыжников, который будут идти в лидерах и прокладывать дорогу.
Гонка началась! От России стартует Алексей Червоткин — олимпийский призер в эстафете.
Состав главных фаворитов гонки — норвежцев: Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо.
Франция: Уго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парисс, Жюль Ляпьер.
Финляндия: Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен, Йони Мяки.
Швеция: Юхан Хагстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромаа.
Германия: Юнас Доблер, Янош Брюггер, Лукас Бегль, Фридрих Мох.
Швейцария: Беда Кли, Дарио Колонья, Джейсон Рюш, Роман Фюргер.
Всего в эстафете примут участие 18 команд.
Состав сборной России: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Поскольку эстафета смешанная, лыжники будут бежать разными стилями: Червоткин и Якимушкин — классическим, а Мальцев и Большунов — свободным.
Гонка начнется в 15.15 мск.
На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе проходит мужская эстафетная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.